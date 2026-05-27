मानसवेध : पाल्याचा स्क्रीनटाइम आणि पालक

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञआपण मागील भागात मुलांमधील मोबाईल वापराच्या व्यसनाबद्दल माहिती घेतली. यासाठी पालकांनीही काही नियम पाळण्याची आवश्यकता आहे.पालक नियंत्रण सुरू करा : स्क्रीन वेळ मर्यादित करण्यासाठी 'गुगल फॅमिली लिंक किंवा ॲपल स्क्रीन टाइम यासारख्या टूल्सचा वापर करा.स्क्रीन-मुक्त क्षेत्र बनवा ः जेवणाचे टेबल आणि चालत्या गाडीमध्ये मोबाईल किंवा इतर उपकरणांचा वापर पूर्णपणे बंद करा.स्वतः आधी आचरण करा ः मुलांशी बोलताना किंवा सकाळी झोपेतून उठल्या उठल्या स्वतः मोबाईल पाहणे टाळा..स्क्रीन बंद केल्यावर मुलांच्या येणाऱ्या रागाचे नियोजनतुम्ही मुलांकडून मोबाईल किंवा टॅबलेट काढून घेता, तेव्हा त्यांच्या मेंदूतील 'डोपामाइन' (आनंद देणारे संप्रेरक) पातळी अचानक कमी होते. त्यामुळे त्यांना तीव्र राग येतो. हा बदल सांभाळण्यासाठी पुढील काळजी घ्या.पूर्वसूचना द्या ः मुलांच्या हातातून अचानक मोबाईल हिसकावून घेऊ नका. त्यांना 'आणखी १० मिनिटे बाकी आहेत' आणि नंतर '२ मिनिटे बाकी आहेत' अशी पूर्वसूचना द्या.व्हिज्युअल काउंटडाउन वापरा ः लहान मुलांना वेळेची समज नसते. त्यामुळे वाळूचे घड्याळ किंवा मोबाइलमधील व्हिज्युअल टायमर वापरा, जेणेकरून वेळ संपत आलेली त्यांना डोळ्यांनी दिसेल..भावना समजून घ्या ः त्यांना म्हणा, ''मला माहीत आहे, गेम खेळायची वेळ संपल्यामुळे तुला राग आला आहे. गेम थांबवणे कठीण असते.'' त्यांच्याशी वाद घालू नका. स्क्रीन बंद केल्यानंतर त्यांना लगेच दुसऱ्या एखाद्या गोष्टीत गुंतवा. जसे की, ''आता टॅबलेट झोपणार आहे, परंतु आता आपली मैदानावर खेळायला जाण्याची किंवा इतर गोष्टी करण्याची, स्वयंपाकात मदत करण्याची वेळ झाली आहे.''निर्णयावर ठाम राहा ः मुलांचा राग शांत करण्यासाठी तुम्ही पुन्हा मोबाईल दिला, तर 'रडल्याने मोबाईल मिळतो' हा चुकीचा संदेश त्यांच्याकडे जातो. त्यामुळे तो राग शांत होऊ द्या, परंतु आपला नियम बदलू नका. सर्वोत्तम 'पॅरेंटल कंट्रोल ॲप्स' नियम आपोआप लागू करण्यासाठी आणि घरातील वाद टाळण्यासाठी गुगल फॅमिली लिंक (अँड्रॉइडसाठी सर्वोत्तम) या पूर्णपणे मोफत टूलचा वापर करा. याद्वारे तुम्ही तुमच्या फोनवरून मुलांचा फोन लॉक करू शकता, रोजची वेळ निश्चित करू शकता आणि ठराविक ॲप्स ब्लॉक करू शकता. यावरून मुलांचे लोकेशन ट्रॅक करणे आणि नवीन ॲप डाउनलोडवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होते. आयफोन/आयपॅडसाठी 'ॲपल स्क्रीन टाइम' हे ॲप सर्वोत्तम आहे. हे आयफोनच्या सेटिंग्जमध्ये आधीपासूनच उपलब्ध असते. याद्वारे तुम्ही 'डाऊनटाईम' सेट करू शकता (उदा. रात्री ९ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत फोन लॉक करणे). विशिष्ट प्रकारच्या ॲप्सवर मर्यादा घालता येते (उदा. सोशल मीडियासाठी दिवसातून फक्त एक तास). क्युस्टोडिओ हे सर्व प्रकारच्या उपकरणांसाठी सर्वोत्तम प्रीमियम ॲप आहे. हे ॲप अँड्रॉइड, आयफोन, विंडोज आणि मॅक अशा सर्व ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालते. यामध्ये अयोग्य वेबसाइट ब्लॉक करण्यासाठी प्रगत वेब फिल्टरिंग दिलेले आहे. पाल्य गुगलवर काय शोधत आहेत यावर लक्ष ठेवते आणि त्याचा सविस्तर अहवाल तुमच्या फोनवर पाठवते..कुठल्याही परिस्थितीत आवश्यक वाटल्यास वेळेवर तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घ्या. कारण अनेकदा मुलांना निराशा, चिंता, कंटाळा इत्यादींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मदतीची, मार्गदर्शित अनुभवांची गरज असते. सह-नियमन (तज्ज्ञांनी, पालकांनी पाल्यास भावनिक आधार देणे) हळूहळू स्व-नियमनाकडे नेते. परिणामी स्क्रीनसारख्या बाह्य शांती देणाऱ्या साधनांवर अवलंबित्व कमी होते. पाल्य ताण तणाव घालवण्यासाठी स्क्रीनमध्ये स्वतःला गुंतवून घेतात, असंही आढळून आलंय. दिवसेंदिवस तंत्रज्ञानाचा गैरवापर तरुण पिढीचं खूप नुकसान करू शकतो. आता गांभीर्याने विचार व कृती करण्याची वेळ आली आहे..