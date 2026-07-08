मानसवेध : ताणतणावावर नियंत्रण

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञताणतणावावर उपाय निश्चितच आहेत. प्रथम एक गोष्ट मान्य करूयात की, बाह्य परिस्थिती अशीच राहणार किंवा दिवसेंदिवस अधिक बिकट होत जाणार. त्याला तोंड देण्यासाठी आपण आतून शांत, कणखर, स्वस्थ व्हायला हवं. कसं?१. ‘बाह्य’ वातावरण कसंही असो आपण ‘आतलं’ वातावरण बदलायला हवं. त्यासाठी काही गोष्टी शिकायला हव्यात. बदलायला हव्यात. थोडक्यात मेंदूच्या (मनाच्या) कार्यपद्धतीत बदल करून नव्याने तयार करायला हवं.२. तणाव नियोजनाच्या पद्धती शिकून घ्यायला हव्यात. प्रत्येकाचं व्यक्तिमत्त्व, आनुवंशिक गुण, स्वभाव, मेंटल मेकअप वेगळा असतो. त्यामुळे तणाव नियोजनाच्या पद्धतीही वेगळ्या असू शकतात..३. आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. आपल्याला आयुष्यात नेमकं काय हवंय? पुरेसा पैसा हवाच, वैभवही हवं, परंतु फक्त पैसा की पैशाबरोबरच स्वास्थ्य, मन:शांती? पैशानं सुखसोयी मिळतील तथापि आनंद ही मनाची अवस्था आपल्याला प्राप्त करून घ्यावी लागेल. एका मर्यादेनंतर भोग, लालसा, चंगळवाद फक्त दुःख निर्माण करतात. हे लक्षात ठेवावं.४. ताण समजून घेणं व त्यांची नोंद करणं महत्त्वाचं. आपल्यावर सध्या कुठले ताण आहेत? कुठल्या गोष्टींची काळजी वाटत राहते? कसली भीती वाटते? कशामुळे राग येतो? तो ताब्यात राहतो का? कशामुळे वाईट वाटतं? कुठला अपराधगंड वाटत राहतो का? शारीरिक व मानसिक अस्वास्थ्याची लक्षणे, अशा अनेक गोष्टींची नोंद करावी. थोडक्यात हे एक प्रकारचे भावनांचे ऑडिट असेल. तज्ज्ञांच्या साहाय्याने त्यावरचे उपाय शोधावेत. तज्ज्ञांशी बोलल्यामुळे ताणाचा निचरा व्हायला मदत होईल..५. स्वयं सूचना व सर्जनशील कल्पनाचित्राची तंत्रे शिकून घ्यावीत. तज्ज्ञांकडून ‘स्वीच ऑन-स्वीच ऑफ’ची तंत्रे शिकून घ्यावीत. त्यामुळे ऑफिस व वैयक्तिक आयुष्य यात सीमारेषा आखता येईल. ऑफिसचे ताण वैयक्तिक आयुष्यापासून दूर ठेवता येतील. योग्य मार्गदर्शनाने आणि प्रयत्नांनी हे साध्य होऊ शकतं.६. आपल्या आयुष्यातली इतर माणसं, मित्र आणि विशेष करून जोडीदार, त्यांच्या बरोबरची नाती महत्त्वाची आहेत हे समजून घ्यावे. जोडीदार नोकरी करत असल्यास त्याच्या मनःस्थितीचा विचार करावा. त्याची काळजी करायला हवी. त्याचे ताण समजून घ्यायला हवेत. रात्री कितीही उशीर झाला तरी मायेचा स्पर्श आणि जिव्हाळ्याचं बोलणं, मन मोकळं करणं हे नियमित करायला हवं..७. व्यायाम, योगासने, प्राणायाम, ध्यान व वर्तमान क्षणात राहण्याची तंत्रे महत्त्वाची आहेत. रोज चल पद्धतीचा व्यायाम करावा. त्यामुळे नाडीची गती ठराविक मर्यादेपर्यंत वाढेल (तज्ज्ञ त्याची पद्धती सांगतील) म्हणजे वेगात चालणे, धावणे, पोहणे इत्यादी. यामुळे शरीरात सेरोटॉनीन, इन्डोफिन्स तसेच इतर नैसर्गिक ‘ॲन्टी डिप्रेसन्ट’ स्त्रवतील.तसेच प्राणायाम, ध्यानाच्या काही पद्धती, श्वासावर आधारित ध्यान, माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षणात राहण्याची तंत्रे शिकून घ्यावीत.८. संगीत, कविता, छंद आणि मैत्र हे एक उत्तम औषध आहे. मनःस्थिती सुधारण्यासाठी रोज संगीताची साधना, आवडते संगीत रोज ऐकणे , कविता वाचणे, ऐकणे, आवडता छंद जोपासणे याची खूप मदत होते. तसेच ज्याच्याजवळ मोकळे होऊ शकू असे जिव्हाळ्याचे परंतु निर्व्यसनी मित्र जोडणे याचा छान उपयोग होतो.९. आपल्याला स्वतःशी असलेलं नातं सुदृढ करायचं आहे. त्यामुळे रोज इतर व्यायामाबरोबरच ध्यान करणं. सुट्टीच्या दिवशी निसर्गाच्या सानिध्यात जाणं. तिथली शांतता अनुभवणं, आत भरून घेणं यामुळेही मनःस्वास्थ व्हायला मदत होते.कर्तृत्वाची शिखरं पादाक्रांत करताना ‘आतला’ मी आनंदी, स्वस्थ, कणखर राहणं खूप महत्त्वाचं. प्रयत्नांनी ते शक्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.