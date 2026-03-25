शिक्षण चिंतन : मनोमय कोश

डॉ. मिलिंद नाईक, प्राचार्य, ज्ञान प्रबोधिनी प्रशालाभारतीय तत्त्वज्ञानानुसार मानवी व्यक्तिमत्त्व पाच कोशांनी बनलेले मानले जाते. अन्नमय आणि प्राणमय कोशानंतर येणारा तिसरा स्तर म्हणजे मनोमय कोश. हा कोश मन म्हणजेच संवेदना, भावना आणि कल्पना - विचारांशी संबंधित आहे.विरजा मंत्रात म्हटले आहे ःॐ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधा मे शुद्ध्यन्ताम् । पाच ज्ञानेंद्रियांमुळे मिळणाऱ्या संवेदना आपल्याला ज्यांद्वारे जाणवतात ते म्हणजे मन! कान, त्वचा, डोळे, जीभ व घ्राणेंद्रिय या पाच ज्ञानेंद्रियांच्या माध्यमातून येणाऱ्या सर्व संवेदना मनाच्या साहाय्यानेच अनुभवता येतात. मन सजग, एकाग्र आणि स्थिर असेल तर इंद्रियांच्या साहाय्याने मिळणाऱ्या संवेदनांची जाणीव होते, व्यक्तीचे हे अनुभव अधिक स्पष्ट आणि अर्थपूर्ण होतात. मनाच्या एकाग्रतेचा संवेदन अथवा ज्ञान ग्रहण करण्यावर परिणाम होतो. मन अस्थिर असल्यास संवेदनांची जाणीवही विस्कळित होते..मन म्हणजे भावनांचं उगमस्थान! भावनांची उलथापालथ सातत्याने मनात होत असते. आनंद, दुःख, भीती, राग, प्रेम, करुणा, सहानुभूती यासारख्या विविध भावनांचा उगम मनातच होतो. या भावनांविरहित जगणे म्हणजे केवळ यांत्रिक पद्धतीने जीवन जगणे. शिवाय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आणि मत्सर या सहा भावनांचा (षडरिपूंचा) जन्मही मनातच होतो. या भावनांमुळे मन अशांत होते. मन एकाग्र करण्यात अडचणी येतात. मानवी मनात नित्य निर्माण होणाऱ्या भावनांचे व इच्छांचे नियमन न केल्यास मनुष्याची वाटचाल प्राणी होण्याकडे सुरू होते. म्हणून मनोमय कोश महत्त्वाचा.मन म्हणजे विचारांचं उगमस्थान. मन सतत विचारांच्या प्रवाहात गुंतलेले असते. या विचारप्रवाहाचे योग्य नियमन न झाल्यास मनुष्य अस्थिर, चंचल किंवा नकारात्मक वृत्तीचा होऊ शकतो. त्यामुळे मनाचे संवर्धन आणि संतुलन राखणे हे व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक ठरते..मनोमय कोशाच्या विकासासाठी संवेदनशीलता, एकाग्रता आणि सकारात्मक वृत्ती या तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.संत तुकाराम महाराजांचा 'मन करा रे प्रसन्न' हा मनाच्या सकारात्मकतेचे आणि ईश्वरी चिंतनाचे महत्त्व सांगणारा अत्यंत लोकप्रिय अभंग आहे.मन करा रे प्रसन्न ।सर्व सिद्धीचें कारण ।मोक्ष अथवा बंधन ।सुख समाधान इच्छा ते ॥मानवी जीवनातील इच्छा-आकांक्षा, मोक्ष, सुख-समाधान हे सर्व मिळवण्याचे एकमेव साधन प्रसन्न मन हेच आहे..शिक्षणाच्या क्षेत्रात मनोमय कोशाचा विकास घडविणे ही शाळांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात विद्यार्थ्यांच्या भावनिक व मानसिक स्वास्थ्यावर विशेष भर दिला आहे. आनंददायी शैक्षणिक वातावरण, अनुभवाधारित शिक्षण, कला-संवर्धन, क्रीडा, योग, समुपदेशन सेवा, निसर्गसंपर्क आणि सर्जनशील उपक्रम इ. द्वारे विद्यार्थ्यांचे मन समृद्ध आणि निरोगी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ज्यायोगे विद्यार्थ्यांच्या भावनिक व वैचारिक विकासाला चालना मिळेल..आधुनिक मानसशास्त्राच्या दृष्टीने पाहिले तर मनोमय कोशाचा संबंध मानसिक आरोग्य आणि सामाजिक कौशल्यांशी जोडता येतो. तणावाचे व्यवस्थापन, भावनांचे संतुलन, सहानुभूती आणि सकारात्मक विचारसरणी यांसारख्या गुणांचा विकास मनोमय कोशामुळे सक्षम होतो. प्राणायाम, ध्यान, योग या माध्यमातूनही मनाची एकाग्रता व संवेदनशीलता वाढवता येते. त्यासाठीही शाळांमधून प्रयत्न करता येतील. शरीर आणि बुद्धी यांच्या दरम्यान दुवा म्हणून मन कार्य करते. समृद्ध मन आणि मनावर नियंत्रण असलेली व्यक्ती समंजस, समाजाभिमुख आणि योग्य निर्णय घेण्यास सक्षम असते. अलीकडच्या काळात यशस्वी जीवनासाठी भावनिक बुद्धिमत्ता महत्त्वाची मानली गेली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी मनोमय कोशाचा विकास करणे आवश्यक आहे. योग्य शिक्षण, संस्कार आणि आत्मचिंतन यांच्या साहाय्याने मन समृद्ध झाले, तर व्यक्तीचे जीवन अधिक अर्थपूर्ण, आनंदी आणि यशस्वी होऊ बनू शकते.