- डॉ. सचिन जैन, संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेडआपले मन हे अत्यंत शक्तिशाली आहे. मनाने ठरविले तर अशक्यप्राय गोष्टी शक्य होतात. मन शक्तिशाली आहे तसेच ते भरकटल्यास विपर्यास ही होऊ शकतो. म्हणून शक्तिशाली मनावर ताबा असणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः व्यवसायात, नोकरी करताना मनावर ताबा ठेवणे आवश्यक आहे..अनेक प्रसंग आपल्याला प्रलोभने दाखवितात, यावेळी मन स्थिर आणि नियंत्रणात असल्यास आपण विचारपूर्वक निर्णय घेऊ शकतो. जेणेकरून भविष्यात पश्चात्ताप होणार नाही. कधीकधी लवकर यश मिळवण्याच्या घाईत आपण सोपे मार्ग, उपाय आजमावतो. पुढे तेच आपल्याला त्रासदायक ठरतात..अभ्यास करतानाही अशी प्रलोभने येतात आणि मन भटकणे स्वाभाविक आहे. नको त्या मार्गाकडे ते वळते. व्यसनांच्या नादी लागू शकतो. त्यासाठी संस्काराबरोबर मनावरचा ताबा महत्त्वाचा असतो.मनाची शक्ती काय चमत्कार घडवू शकते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अरुणिमा सिन्हा. तुम्ही अरुणीमाचे नाव ऐकले आहे?.२०११ मध्ये रेल्वेतून प्रवास करताना चोरांनी धक्का दिल्याने तिच्या डाव्या पायात लोखंडी सळई जाऊन अपंग झाली. पण तिची मनःशक्ती बघा.. ती न बधता तयारीला लागली आणि एव्हरेस्ट शिखर गाठणारी पहिली दिव्यांग महिला ठरली. तिने वेगवेगळ्या खंडातील ६ उंच शिखर गाठली आहेत. एवढी ताकद आपल्या मनःशक्तीत आहे..अरुणिमा एवढी आव्हाने पार करून अतिशय अवघड शिखरे गाठू शकते तर आपण त्या तुलनेत छोट्या छोट्या उद्देशांबद्दल बोलत आहोत. मनाची शक्ती खूप ताकदवर आहे त्याचा सदुपयोग योग्य मार्ग निवडून आपल्या कामांत केलात आणि मनावर नियंत्रण ठेवले तर यशाची शिखरे पादाक्रांत करणे अवघड नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.