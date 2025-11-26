गणिती अंदाज

मृदुला अडावदकर (सर्जनशील व आंतरविद्याशाखीय शिक्षणतज्ज्ञ)नव्या वाटागणित हा विषय प्रत्येक ज्ञानशाखेचा अविभाज्य घटक आहे. विज्ञानाची तर भाषाच गणित आहे. निरीक्षण, मोजमाप, आलेख याविना विज्ञानाचे निष्कर्ष कसे मिळतील? इतिहासातले काळाचे संदर्भ, भूगोलातले अक्षांश-रेखांश-प्रमाण वेळ नागरिकशास्त्रामधले लोकप्रतिनिधींचे लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण हे गणितच आहे की! कधी कधी तर प्रश्न पडतो की गणित हा खरंच वेगळा विषय म्हणून शिकवण्याची गरज आहे का?.गणिताचं अदृश्य कोंदणकमाल म्हणजे भाषांच्या व्याकरणामधली वृत्तं, संगीतातले स्वर, तालाची लयकारी, चित्रकलेतील रंगांचं प्रमाण आणि शिल्पकलेतली प्रमाणबद्धता हे सगळं गणिताच्या अदृश्य कोंदणात बसवून कलाकारांनी कलानिर्मिती केलेली दिसते. तिथे गणित न दिसता कलेच्या उत्कट आविष्काराचं मात्र मनोहारी दर्शन होत राहतं. गणिताच्या अभ्यासक्रमात मात्र या गोष्टींचा संबंध उलगडून दाखवता येईल असा पाठ्यक्रम फार कधी नव्हता. ज्या आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमांच्या पाठ्यपुस्तकात थोडाफार तसे उपक्रम दिलेले होते; सन्माननीय अपवाद वगळता ते सोयीस्करपणे ‘ऑप्शन’ला टाकण्यात आले..गणिताचा आत्मा हरवतोय?शालेय वयात बरेचसे विद्यार्थी गणिताला दबकूनच असतात. बरेच शिक्षक गणित सोडविण्याच्या एकेका पद्धतीवर आधारित पंचवीस गणितं विद्यार्थ्यांकडून सोडवून घेतली, म्हणजे ‘गणित करून घेतलं’ असं मानतात. या गदारोळात गणिताचा आत्मा आणि गणित शिकण्याची आत्मीयता दोन्हीही हरवत चालले आहेत. व्यावहारिक दृष्ट्या पाहिल्यास गणितातली क्लिष्ट आकडेमोड येत नसली, पाढे, वर्ग, घन, किंवा इतर सूत्रं पाठ नसली तरी या पिढीचं काहीही अडणार नाहीये..दहा कलमी गणितमग यांनी गणितात नेमकं काय शिकायचं? यादी करायला घेतली तर हा दहा कलमी कार्यक्रमच मिळाला. शाळेच्या दहा वर्षात मिळून गणिताबद्दलची एवढी साक्षरता निर्माण करता आली तरी जेन झी, अल्फा वगैरेसाठी ते पुरेसं असेल. आपली निरीक्षणे योग्य आहेत की नाहीत ते ठरविणे. निरीक्षणांवर आधारित असलेल्या इतर राशींची किंमत काढण्यासाठी योग्य सूत्र निवडता येणे. मिळालेली संख्यात्मक माहिती आलेखरूपात मांडण्यासाठी योग्य तो आलेखाचा प्रकार निवडणे. उत्तर मिळवण्यासाठी योग्य ती गणिती क्रिया निवडता येणे आणि त्या क्रियांचा क्रम ठरवता येणे. गणिती क्रियांचा क्रम बदलला तर काय होईल? याची जाणीव असणे. वारंवारता, संभाव्यता, घड्याळातली वेळ यांच्याबद्दलचा अंदाज बांधता येणे. त्यावरून अनुमान काढता येणे..उत्तर संख्या किती दशकात, शेकड्यात, हजारात, शेकडा प्रमाणात/अपूर्णांकात येईल त्याचा अंदाज बांधता येणे. कॅल्क्युलसमधली भिन्नता केव्हा आणि एकात्मता केव्हा आणि का वापरायची याबद्दल स्पष्ट जाणीव असणे. सर्व प्रकारच्या संख्या त्यांचा लहान-मोठेपणा, संख्यारेषेवरचे स्थान निश्चित करता येणं. एकमित, द्विमित, त्रिमित, बहुमित अशा भौमितिक आकारांची जाणीव असणं, त्यांची वेगवेगळ्या कोनात होऊ शकणारी संतुलित मांडणी समजून घेता येणं. गणिती चिन्हांचे वाचन, त्यांचा अर्थ माहीत असणे आणि त्या भाषेत गणिती वाक्यरचना करता येणे. या मुद्द्यांचा विचार केला तर त्यांचा संबंध व्यवहारातल्या कोणत्या ना कोणत्या गुणाशी येतो. इतकंच नव्हे तर ‘समस्या निराकरण’, ‘चिकित्सक’ आणि ‘धोरणात्मक’ विचार क्षमता अशी जड जड नावं असणारी ही एकविसाव्या शतकातली कौशल्ये शिकून घेणे सोपे व्हावे म्हणून देखील हा दहा कलमी कार्यक्रम पहिली-दुसरीपासून हळूहळू राबवून पाहा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.