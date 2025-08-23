एज्युकेशन जॉब्स

MBA Admission: MBA करायचंय? मग GMAT आणि CAT पैकी कोणती परीक्षा द्यावी, यातील फरक जाणून घ्या

MBA Entrance Exam: तुम्हालाही MBA करायचं असले तर आधी GMAT आणि CAT यातील फरक समजून घ्या आणि योग्य परीक्षेची तयारी करा
MBA Entrance Exam
थोडक्यात:

  1. GMAT ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त परीक्षा आहे, जी विशेषतः विदेशातील MBA कॉलेजेससाठी आवश्यक असते.

  2. CAT ही भारतातील प्रसिद्ध परीक्षा असून, मुख्यतः IIMs आणि इतर भारतीय बिझनेस स्कूल्समध्ये प्रवेशासाठी दिली जाते.

  3. GMAT परीक्षा वर्षभरात ५ वेळा देता येते, तर CAT परीक्षा वर्षातून फक्त एकदाच घेतली जाते.

