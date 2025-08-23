MBA Admission: MBA करायचंय? मग GMAT आणि CAT पैकी कोणती परीक्षा द्यावी, यातील फरक जाणून घ्या

थोडक्यात:GMAT ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त परीक्षा आहे, जी विशेषतः विदेशातील MBA कॉलेजेससाठी आवश्यक असते.CAT ही भारतातील प्रसिद्ध परीक्षा असून, मुख्यतः IIMs आणि इतर भारतीय बिझनेस स्कूल्समध्ये प्रवेशासाठी दिली जाते.GMAT परीक्षा वर्षभरात ५ वेळा देता येते, तर CAT परीक्षा वर्षातून फक्त एकदाच घेतली जाते..MBA Entrance Exam Preparation: आजच्या स्पर्धात्मक युगात MBA चे शिक्षण घेणे ही अनेक तरुणांची आणि व्यावसायिकांची पहिली पसंती बनली आहे. मात्र MBA करायचे ठरवल्यानंतर एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो कुठली प्रवेश परीक्षा द्यावी?.या संदर्भात दोन प्रमुख परीक्षा असतात- CAT (Common Admission Test) आणि GMAT (Graduate Management Admission Test). पण या दोन्हींमध्ये नेमका फरक काय आहे? आणि तुमच्यासाठी कोणती परीक्षा योग्य ठरेल? चला, याबाबत सविस्तर समजून घेऊया..DRDO Recruitment 2025: 12वी नंतर सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! DRDO मध्ये मेगा भरती सुरु; जाणून घ्या वेतन किती मिळेल .MBA साठी कोणती परीक्षा द्यावी?MBA साठी दोन्ही परीक्षा CAT आणि GMAT महत्त्वाच्या आहेत, पण विद्यार्थ्यांच्या मनात नेहमीच हा प्रश्न असतो की “CAT द्यायची की GMAT?” या दोन परीक्षांमध्ये काय फरक आहे? आणि कोणती परीक्षा तुमच्यासाठी योग्य ठरेल? चला तर मग, GMAT आणि CAT मधील मुख्य फरक पाहूया आणि समजून घेऊया की MBA च्या दृष्टीने कोणती परीक्षा अधिक उपयुक्त ठरू शकते..GMAT ( जीएमएटी)GMAT (Graduate Management Admission Test) ही एक आंतरराष्ट्रीय परीक्षा आहे, जी जगभरातील अनेक बिझनेस स्कूल्समध्ये प्रवेशासाठी घेतली जाते. ही परीक्षा उमेदवारांच्या विचार करण्याच्या आणि समस्यां सोडवण्याच्या क्षमतेची चाचणी घेते, जी MBA सारख्या अभ्यासक्रमांसाठी खूप महत्वाची आहे.GMAT परीक्षेबाबत काही महत्त्वाच्या गोष्टीवर्षभरात तुम्ही 5 वेळा ही परीक्षा देऊ शकता, पण दरवेळी परीक्षा दरम्यान किमान 16 दिवसांचा अंतर असायला हवा.तुमच्या आयुष्यातून 8 वेळा परीक्षा देण्याची परवानगी आहे.परीक्षा घेण्यासाठी तुम्ही वेळ आणि ठिकाण निवडू शकता, म्हणजे परीक्षा देणं सोपं आणि लवचीक आहे.खासकरून विदेशातील टॉप MBA कॉलेजेसमध्ये प्रवेशासाठी GMAT आवश्यक आहे..Kashi Vishwanath White Owl: काशी विश्वनाथ मंदिरावर पांढऱ्या घुबडाचे दर्शन; जाणून घ्या त्यामागचा अध्यात्मिक संदेश.CAT( सीएटी)CAT (Common Admission Test) ही भारतातील सर्वात प्रसिद्ध आणि मान्यताप्राप्त MBA प्रवेश परीक्षा आहे. ही परीक्षा मुख्यतः IIMs (Indian Institutes of Management) तर्फे घेतली जाते आणि देशातील अनेक टॉप मॅनेजमेंट कॉलेजेस CAT स्कोर स्वीकारतात.CAT परीक्षेबाबत काही महत्त्वाच्या गोष्टीCAT परीक्षा दरवर्षी फक्त एकदाच घेतली जाते.ही परीक्षा संपूर्ण संगणकावर (Computer Based Test) होते.परीक्षा एकूण 2 तासांची असते, ज्यामध्ये 3 विभाग असतात, आणि प्रत्येक विभागाला 40 मिनिटे दिली जातात.CAT परीक्षा खास भारतातील मॅनेजमेंट कॉलेजेसच्या गरजेनुसार तयार केली जाते..दोन्ही परीक्षांमध्ये काय फरक आहे?GMAT मुख्यतः जगभरातील MBA साठी असतो, तर CAT भारतातील टॉप मॅनेजमेंट कॉलेजसाठी असतो.GMAT वर्षात अनेक वेळा देता येतो, पण CAT फक्त वर्षातून एकदाच दिला जातो.GMAT चा वापर मुख्यतः MBA आणि बिझनेस कोर्सेससाठी होतो, तर CAT चा स्कोअर पोस्ट ग्रॅज्युएट आणि डॉक्टरेटसाठीही वापरतात..FAQsप्रश्न 1: MBA साठी GMAT आणि CAT मध्ये काय फरक आहे? (What is the difference between GMAT and CAT for MBA?)उत्तर: GMAT ही आंतरराष्ट्रीय परीक्षा आहे, जी मुख्यतः विदेशातील MBA कॉलेजेससाठी असते, तर CAT ही भारतातील प्रमुख MBA प्रवेश परीक्षा आहे, जी मुख्यतः IIMs साठी असते.प्रश्न 2: GMAT परीक्षा किती वेळा देता येते? (How many times can GMAT be taken?)उत्तर: GMAT परीक्षा वर्षभरात ५ वेळा देता येते आणि आयुष्यातून कमाल ८ वेळा देता येते.प्रश्न 3: CAT परीक्षा कशी घेतली जाते? (How is the CAT exam conducted?)उत्तर: CAT परीक्षा पूर्णपणे संगणकावर (Computer Based Test) होते आणि तिची एकूण वेळ 2 तासांची असते.प्रश्न 4: कोणत्या परीक्षेची तयारी माझ्यासाठी योग्य आहे? (Which exam should I prepare for?)उत्तर: जर तुम्हाला भारतातील MBA कॉलेजेसमध्ये प्रवेश घ्यायचा असेल तर CAT उत्तम आहे, आणि जर तुम्हाला विदेशातील MBA कॉलेजेसमध्ये प्रवेश हवा असेल तर GMAT देणं फायदेशीर ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.