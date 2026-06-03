- विनायक द्रविड, करिअर मार्गदर्शक व ट्रेनरमनाचा खंबीरपणामुळे सामान्य आणि असामान्य माणूस यातील फरक वेगळा पाहता येतो. प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात आव्हानात्मक परिस्थिती अनेक वेळा येते, तसेच प्रत्येकाला अपयशाला तोंड द्यावे लागतेच. अपयश हे कोणत्याही प्रकारचे असू शकते (परीक्षेमध्ये कमी मार्क पडणे, खेळामध्ये महत्त्वाच्या वेळी परफॉर्मन्स न होणे, नातेसंबंध तुटणे, नोकरीत अपेक्षित यश न येणे इत्यादी) आणि अशा वेळेस आपल्या मानसिक खंबीरतेची परीक्षा घेतली जाते. तुम्ही जेवढे खंबीर राहाल, तेवढे तुम्ही अशा परिस्थितीतून लवकर बाहेर याल व परत नव्याने पुढे प्रगती कराल. या उलट कमकुवत मनाचा माणूस यातून लवकर बाहेर येत नाही व काही वेळा तर तिथूनच प्रगतीची वाटचाल खुंटते..मनाचा खंबीरपणा हा गुणधर्म आणि वय याचा काहीही संबंध नाही. काही ना खंबीरपणा दैवकृपेने जन्मताच मिळतोच. आजच्या घडीला आघाडीचा आयपीएल फलंदाज वैभव सूर्यवंशी यांनी वयाच्या चौदाव्या वर्षी दाखवलेली मानसिकता, मानसिक कणखरता, अनेक मोठ्या भारतीय खेळाडूंना आश्चर्यात टाकणारी आहे..मोहिंदर अमरनाथ यांनी कसोटी क्रिकेटमध्ये सात वेळा कमबॅक केला व प्रत्येक वेळी परत टीममध्ये आल्यावर उत्तम कामगिरी केली आहे. एवढ्या वेळेला कमबॅक करायला प्रचंड मानसिक खंबीरता लागते, कसोटी संघात निवड न झाल्याने अनेक जणांचे क्रिकेट करिअर संपले आणि अमरनाथ यांनी प्रत्येक वेळी परिस्थितीवर मात करून परत कसोटी संघात स्थान मिळविले. विद्यार्थ्यांनी परीक्षांमध्ये अपेक्षित यश न मिळाल्यास नाराज न होता नव्या जोमाने तयारी व अभ्यास करून यश मिळविले पाहिजे..इथे प्रत्येकाला आपली मानसिक कणखरता वाढवण्याची संधी असते. खरेतर विद्यार्थ्यांनी परीक्षेतील अपयशात अडकून न राहता या परिस्थितीकडे एक सुधारण्याची संधी म्हणून पाहावे तर आपोआपच आपण मानसिकदृष्ट्या खंबीर होऊ. प्रत्येकाच्या आयुष्यात असे काही प्रसंग येतात जिथे आपल्याला आपोआपच खंबीर व्हावे लागते, परंतु आपण आतूनच खंबीर असलो तर परिस्थितीवर मात करणे फार कठीण जात नाही म्हणूनच मानसिक खंबीरता हा विषय प्रत्येकाच्या आयुष्यात फार महत्त्वाचा घटक मानला जातो..भारतीय क्रिकेट संघात अनेक दिग्गज खेळाडू होऊन गेले व आजही आहेत त्यांनी मानसिक खंबीरतेचे खऱ्या अर्थाने प्रात्यक्षिक दाखविले आहे. या यादीमध्ये महेंद्रसिंह धोनी यांचे नाव खूप वरती येते. धोनीने दाखविलेल्या मानसिक खंबीरतेला तोड नाही.तुम्ही मानसिक कणखरतेचे प्रात्यक्षिक करता, तेव्हा परिस्थिती नियंत्रणाखाली येतेच; शिवाय आपल्या आजूबाजूच्या लोकांमध्ये, टीम मेंबर्समध्येही आपोआप विश्वास निर्माण होतो. सगळेजण एका सकारात्मक पद्धतीने विचार करू लागतात व परिस्थिती किंवा समस्या नियंत्रणात येतात. आपण प्रयत्नपूर्वक मानसिक कणखरता वाढवू शकतो, त्यासाठी ध्यानधारणा व मनाचे संतुलन बळकट करणारे व्यायाम करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.