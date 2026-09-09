मानसवेध : मानसिक ताकद वाढविण्यासाठी

डॉ. विद्याधर बापट, मानसतज्ज्ञआपण मागील काही भागांत सकारात्मक विचार कसा करायचा याची माहिती घेतली. संशोधनाअंती सकारात्मक विचारसरणीचे फायदे लक्षात आले आहेत.१ आयुष्यमान वाढणं २ ताणतणावाचं निराकरण ३ अस्वस्थतेचे आजार व नैराश्याचा आजार टाळणं किंवा झाल्यास लवकर बरं होण्यात मदत होणं ४ शरीरातील प्रतिकारशक्ती वाढणं ५ व्यक्तिमत्त्व विकास ६ शारीरिक व मानसिक आजार लवकर बरे होणं.७ भौतिक आयुष्यात हवं असणारं यश, समृद्धी स्वकर्तृत्वानं मिळवता येणं. ८ सकारात्मक विचारसरणी रुजविण्यासाठी व्हिज्युलायझेशन तंत्रे व स्वयंसूचना यांचा उपयोग होतो. .व्हिज्युलायझेशन तंत्र एका जागी शांत बसावं. शवासनाप्रमाणे क्रमाक्रमाने पायापासून डोक्यापर्यंत एक एक अवयव शिथिल झाला आहे, अशी कल्पना करावी. एखादं निसर्गरम्य किंवा मन शांत होईल असं प्रतिमाचित्र, दृश्य डोळ्यासमोर आणावं. पंचेंद्रियांच्या सहाय्याने आपण तिथे आहोत आणि आणि आनंद घेतोय अशी कल्पना करावी. मन शांत झालं की आपण ज्या प्रसंगांमध्ये नकारात्मक विचार करतो किंवा अस्वस्थ होतो असे प्रसंग डोळ्यासमोर आणावे. आता अतिशय आत्मविश्वासाने, सकारात्मक पद्धतीने आपण त्याला तोंड देत आहोत अशी कल्पना करावी. प्रत्यक्ष तसं घडत आहे यावर विश्वास ठेवावा. ही कल्पना वारंवार करावी. त्यात अगदी लहान लहान डिटेल्स असावे. उदा. प्रसंग घडतोय तिथलं वातावरण, प्रकाश, हवा, आपली सकारात्मक देहबोली वगैरे.आपण सर्व प्रसंगात आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा याने परिपूर्ण आहोत हा विश्वास मनात जागृत ठेवावा. हे तंत्र दिवसातून दोन वेळा तरी विविध प्रसंग कल्पनेत अनुभवून करावं..सकारात्मक स्वयंसूचनाशवासनाप्रमाणे सर्व अवयव शिथिल करून घ्यावेत. शांत अवस्थेत स्वत:ला मनापासून स्वयंसूचना द्याव्यात. उदा. मी भरपूर ऊर्जा, आत्मविश्वास आणि अपरिमित आनंदाने परिपूर्ण आहे. आजचा दिवस खूप छान जाणार आहे. मी स्वस्थ आणि आनंदी असेन. माझं शारीरिक व मानसिक आरोग्य दिवसेंदिवस सुधारत आहे. ही निरामय जीवनाकडे वाटचाल आहे. इत्यादी. सूचना देताना कल्पनेत, अर्थाप्रमाणे तशी भावना निर्माण होणं गरजेचं आहे.मनाचं ‘पॉझिटिव्ह रिप्रोग्रॅमिंग’ शक्य आहे. फक्त स्वतःत बदल घडवण्याची तीव्र इच्छा हवी. सकारात्मक विचारसरणी असलेली व्यक्ती स्वत: आनंदी असतेच पण त्याचबरोबर आसपास असणाऱ्या लोकांना ऊर्जा देते. आपण काही विशिष्ट व्यक्तींच्या सहवासात गेलो की, छान वाटतं त्याचं कारण हेच आहे..दृष्टिकोन आयुष्याकडे पाहण्याचामनःस्वास्थ्य कुठल्याही परिस्थितीत टिकवता येईल का? याचं उत्तर निश्चित होकारार्थी आहे. त्यासाठी आपण आतून स्वस्थ व्हायला हवं. शांतपणे परिस्थितीचं निरीक्षण करायला हवं. कोणत्या गोष्टी आपल्या आवाक्यात आहेत आणि कोणत्या नाहीत हे शांतपणे समजून घ्यायला हवं.जे टाळणे अशक्य दे शक्ती ते सहाया,जे शक्य साध्य आहे निर्धार दे कराया,मज काय शक्य आहे, आहे अशक्य कायमाझे मला कळाया देई बुद्धी देवराया !या प्रार्थनेतील मर्म समजून घेतल्यास अनेक प्रश्न सुटतील. सर्वांच्याच संदर्भात आपलं ‘आतलं’ जग शांत राहिलं तरच ‘बाह्य’ जगासाठी आवश्यक असलेली स्वस्थता, भावनिक समतोल, कार्यक्षमता, निर्णय घेण्याची क्षमता, धैर्य, तणाव मग ते व्यक्तिगत असोत किंवा नोकरीतले असोत ते सहन करण्याची या सगळ्या गोष्टी साध्य होऊ शकतील. मानसिक ताकद वाढेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.