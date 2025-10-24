Meta Jobs: ग्रॅज्युएट्ससाठी आनंदाची बातमी! Meta मध्ये 2.5 कोटी पॅकेजची नोकरी; वाचा अर्ज कसा करावा

Meta’s 2.5 Crore Package Job: गेल्या काही वर्षात अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल झाला आहे. एंट्री- लेव्हल जॉब्स कमी होत असल्याने अनेक कंपन्या नवीन कर्मचाऱ्यांना घेण्यास टाळाटाळ करत आहेत, आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मुळे अनेक पारंपरिक नोकऱ्या संपुष्टात येत आहेत..अशा परिस्थितीत अनेक विद्यार्थी निराश होऊन शिक्षण अर्थवट सोडत आहेत आणि कोणतीही नोकरी करण्यास भाग पडत आहेत.मात्र, अजूनही काही कंपन्या अशा आहेत ज्या नवीन पदवीधर विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देत आहेत. आणि त्यापैकी एक कंपनी म्हणजे Meta, ज्याचे सीईओ आहेत मार्क झुकरबर्ग.16 Guruvar Vrat: फक्त १६ गुरुवार व्रत ठेवा आणि बदलून टाका आयुष्य; जाणून घ्या पूजा विधी आणि महत्त्व.कोणत्या पदांसाठी भरती?Meta सध्या फुल-स्टॅक सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आणि प्रॉडक्ट सॉफ्टवेअर इंजिनिअर या पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. ही पदे एंट्री - लेव्हल असून त्यासाठी अनेक वर्षाचा अनुभवाची आवश्यकता नाही.या नोकऱ्यांसाठी उमेदवारांकडे कंप्युटर सायन्स, कंप्युटर इंजिनिअरींग किंवा अप्लाइड सायन्सेस मधील डिग्री असावी त्यासोबतच युनिव्हर्सिटी लेव्हल प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप किंवा थिसीस प्राधान्य दिले जाईल. .तसेच, जर उमेदवाराकडे खालील तांत्रिक कौशल्ये असतील, तर तो पात्र ठरेलC++PythonPHPHackReact Framework मधील ज्ञानमोठ्या डेटाबेस सिस्टम किंवा स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चरचे अनुभवतसेच सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, मल्टीथ्रेडिंग प्रोग्रॅमिंग आणि Linux/Unix मधील अनुभव असलेल्या उमेदवारांना iOS सॉफ्टवेअर इंजिनिअर पदासाठीही निवडले जाऊ शकते..Ram Sita Vanvas Place: इथे राम अन् सीतेने केला होता १४ वर्षे वनवास, आजही पवित्र मानली जाते ठिकाण, तिथे पोहोचायचे कसे? जाणून घ्या.पगारForbes च्या माहितीनुसार, मेटामध्ये या पदांवर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वार्षिक 1.5 ते 2.5 कोटी रुपयांपर्यंतचे पॅकेज दिले जाते. पगारासोबतच कर्मचाऱ्यांना बोनस, कंपनीचे शेअर्स आणि इतर आकर्षक आर्थिक सुविधा देखील मिळतात. त्यामुळे निवड झाल्यानंतर उमेदवारांना मेटाचे वॉशिंग्टन किंवा कॅलिफोर्निया येथील ऑफिसेसमध्ये काम करण्याची संधी मिळेल.अर्ज कसा करावा?Meta मध्ये नोकरीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी थेट Meta Careers Portal वर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा. तिथे उपलब्ध पदांसाठी आपल्या कौशल्यांनुसार अर्ज करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.