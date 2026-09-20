एज्युकेशन जॉब्स

99 पर्सेंटाइलच्या वादानंतर सरकारचा मोठा निर्णय! आता इंजिनिअरिंग-फार्मसी प्रवेशासाठी बारावीचे मार्कही मोजणार

MHT CET 2026 admission rules: MHT-CET 99 पर्सेंटाइलच्या वादानंतर महाराष्ट्र सरकारने इंजिनिअरिंग आणि फार्मसी प्रवेशासाठी बारावीच्या गुणांनाही महत्त्व देण्याच्या नव्या धोरणासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे.
MHT CET 2026 Admission Rules: Class 12 Marks to Get Equal Weightage for Engineering and Pharmacy

MHT CET 2026 Admission Rules: Class 12 Marks to Get Equal Weightage for Engineering and Pharmacy

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

MHT CET 2026 New Admission Policy: राज्यातील अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्माणशास्त्र पदवी प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश केवळ 'एमएचटी-सीईटी' च्या गुणांवर न होता, बारावी बोर्डाच्या गुणांनाही त्यात समान प्राधान्य दिले जाणार आहे. या दोन्ही परीक्षांच्या गुणांचा समतोल साधणारे नवे धोरण निश्चित करण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे.

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