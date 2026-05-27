विशेष : डिजिटल डिझायनर : मिडजर्नी

सीए प्रणव मंत्री, 'एआय' ट्रेनरपूर्वी एखादे आकर्षक चित्र, पोस्टर किंवा डिझाइन तयार करायचे असल्यास ग्राफिक डिझायनर, सॉफ्टवेअर आणि बराच वेळ लागायचा. आज मात्र फक्त काही शब्द लिहून अप्रतिम चित्र तयार होत आहे. हे शक्य करून दाखवले आहे, 'मिडजर्नी' या एआय टूलने. आज सोशल मीडिया, जाहिरात, यूट्यूब, मार्केटिंग आणि डिझाइन क्षेत्रात 'मिडजर्नी' प्रचंड लोकप्रिय होत आहे. कारण हे टूल कल्पनांना चित्ररूप देण्याचे काम करते..मिडजर्नी म्हणजे नेमकं काय?मिडजर्नी हे एआयवर आधारित 'इमेड जनरेशन टूल' आहे. आपण फक्त वर्णन लिहायचे - उदाहरणार्थ ः पावसाळ्यात पुणे शहराचा फोटोआणि काही सेकंदांत एआय त्या कल्पनेचे वास्तवदर्शी चित्र तयार करून देतो. म्हणजेच, कॅमेरा नाही, पेंटिंग नाही, डिझाइन कौशल्य नसले तरी चालते. फक्त कल्पना असली तरी पुरेसे ठरते..कलाकारांसाठी संधी की आव्हान?'मिडजर्नी'मुळे कलाकार आणि डिझाइन क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू आहे.एका बाजूला नवीन कल्पना पटकन तयार होतात, वेळ वाचतो, प्रयोग करणे सोपे जाते, छोटे क्रिएटर्सही मोठ्या दर्जाचे डिझाइन तयार करू शकतात.तर दुसऱ्या बाजूला ःमानवी कला मागे पडेल का?कॉपीराइटचे प्रश्न निर्माण होतील का?'एआय'ने तयार केलेली कला कोणाची?अशा अनेक चर्चाही सुरू आहेत..व्यवसायासाठी कसा उपयोगी?अनेक कंपन्या आता मार्केटिंग आणि जाहिरातींसाठी एआय इमेज टूल्स वापरत आहेत. कारण ः वेळ कमी लागतो, खर्च कमी होतो, अनेक पर्याय पटकन मिळतात, कल्पनांचे व्हिज्युअलायझेशन सोपे होते. पूर्वी एका जाहिरातीसाठी दिवस लागत होते. आता काही मिनिटांत अनेक डिझाइन पर्याय तयार होतात.'मिडजर्नी' वापरताना एक गोष्ट विशेष लक्षात येते, इथे चित्र काढण्यापेक्षा 'योग्य वर्णन लिहिणे' महत्त्वाचे असते. यालाच 'प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग' म्हणतात. उदाहरणार्थ ःप्रकाश कसा असावा?वातावरण कसे असावे?चित्र वास्तवदर्शी की कार्टून शैलीत?कोणते रंग वापरायचे?.हे जितके स्पष्ट सांगाल तितके चांगले परिणाम मिळतात. म्हणजेच भविष्यात 'कल्पना स्पष्ट मांडण्याची कला' अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.परंतु धोकेही आहेत...एआय चित्रनिर्मिती जितकी प्रभावी आहे तितक्याच काही चिंता देखील वाढत आहेत. जसे ःखोटी चित्रे तयार होणेदिशाभूल करणारे फोटोकॉपीराइट समस्यावास्तव आणि कृत्रिम चित्रातील फरक ओळखणे कठीण होणेम्हणूनच एआय वापरताना जबाबदारी खूप महत्त्वाची ठरते..भविष्यातील डिझाइन जग ःपूर्वी कलाकार कॅनव्हासवर चित्र काढत होता. आता एआय शब्दांमधून चित्र तयार करत आहे.पूर्वी डिझाइनसाठी तांत्रिक कौशल्य आवश्यक होते. आता कल्पनाशक्ती अधिक महत्त्वाची होत आहे.ही केवळ तांत्रिक क्रांती नाही; ही सर्जनशीलतेची नवी भाषा आहे.एआय चित्र तयार करू शकतो, परंतु कल्पना अजूनही माणसाच्याच मनातून जन्माला येते. तंत्रज्ञान कितीही पुढे गेले तरी भावना, अनुभव आणि मानवी दृष्टिकोन यांची जागा मशीन घेऊ शकत नाही.आणि म्हणूनचभविष्यात यशस्वी तोच ठरेल, जो एआयचा वापर करून स्वतःची कल्पनाशक्ती अधिक मोठी करेल..सोशल मीडिया क्रिएटर्ससाठी गेमचेंजर ःआज प्रत्येकजण सोशल मीडियावर आकर्षक कंटेंट तयार करू इच्छितो.परंतु प्रत्येकाकडेच डिझायनर नसतो, महागडी सॉफ्टवेअर नसतात, वेळ नसतो.मिडजर्नी ःपोस्टर तयार करते, यूट्यूब थंबनेल कल्पना देते, जाहिरातींसाठी व्हिज्युअल तयार करते, ब्रँडिंगसाठी मदत करते म्हणूनच कंटेंट क्रिएटर्समध्ये याचा वापर झपाट्याने वाढत आहे.