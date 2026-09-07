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RIMC Entrance Exam 2026: ७ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी; मिलिटरी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेता येणार, काय आहेत अर्जाचे नियम आणि मुदत?

RIMC प्रवेशासाठी ७ वीतील मुला-मुलींना संधी; वयमर्यादा, अर्जाची तारीख, ४५० गुणांची निवड प्रक्रिया आणि लष्करी करिअरचा मजबूत पाया कसा घालता येईल?
RIMC Entrance Exam 2026: ७ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी; मिलिटरी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेता येणार, काय आहेत अर्जाचे नियम आणि मुदत?
सकाळ वृत्तसेवा
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सशस्त्र दलांमध्ये अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. डेहराडून येथील राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज (RIMC) मध्ये इयत्ता ८ वीच्या प्रवेशासाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जुलै २०२७ मध्ये सुरू होणाऱ्या सत्रासाठी मुला-मुलींना प्रवेश परीक्षेसाठी अर्ज करता येणार आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (NTA) अधिसूचनेनुसार, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया १ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत सुरू राहणार आहे.

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