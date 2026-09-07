RIMC Entrance Exam 2026: ७ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी; मिलिटरी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेता येणार, काय आहेत अर्जाचे नियम आणि मुदत?

सशस्त्र दलांमध्ये अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. डेहराडून येथील राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज (RIMC) मध्ये इयत्ता ८ वीच्या प्रवेशासाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जुलै २०२७ मध्ये सुरू होणाऱ्या सत्रासाठी मुला-मुलींना प्रवेश परीक्षेसाठी अर्ज करता येणार आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (NTA) अधिसूचनेनुसार, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया १ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत सुरू राहणार आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...कोणाला करता येणार अर्ज?RIMC प्रवेश परीक्षेसाठी अर्ज करणारा विद्यार्थी मान्यताप्राप्त शाळेत इयत्ता ७ वीमध्ये शिकत असावा किंवा ७ वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच उमेदवाराचा जन्म २ जुलै २०१३ ते १ जानेवारी २०१५ या कालावधीत झालेला असावा. RIMCमध्ये आता मुलांसोबत मुलींनाही प्रवेशाची संधी उपलब्ध आहे..महत्त्वाच्या तारखाऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आहे. विलंब शुल्कासह अर्ज करण्याची संधी १ ऑक्टोबर ते ७ ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान उपलब्ध असेल. प्रवेश परीक्षा ६ डिसेंबर २०२६ रोजी ऑफलाइन पद्धतीने, म्हणजेच पेन-पेपर पद्धतीने घेतली जाणार आहे..४०० गुणांची लेखी परीक्षाRIMCची लेखी परीक्षा एकूण ४०० गुणांची असेल. यात गणिताचा पेपर २०० गुणांचा, इंग्रजी १२५ गुणांचा, तर सामान्य ज्ञानाचा पेपर ७५ गुणांचा असेल.विशेष म्हणजे, पुढील निवड प्रक्रियेसाठी पात्र ठरण्यासाठी उमेदवाराला प्रत्येक विषयात किमान ५० टक्के गुण मिळवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ गणित किंवा इंग्रजीमध्ये चांगले गुण मिळवणे पुरेसे नसून तिन्ही विषयांमध्ये संतुलित तयारी करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.लेखी परीक्षेनंतर मुलाखत आणि वैद्यकीय तपासणीRIMCची निवड प्रक्रिया केवळ लेखी परीक्षेपुरती मर्यादित नाही. लेखी परीक्षेत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील टप्प्यात मौखिक मुलाखतीला सामोरे जावे लागेल. ही मुलाखत एप्रिल २०२७मध्ये होणार असून त्यासाठी ५० गुण असतील.यानंतर उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी केली जाईल. लष्करी रुग्णालयात होणाऱ्या या तपासणीत उमेदवाराची शारीरिक पात्रता तपासली जाईल. या सर्व टप्प्यांनंतर अंतिम निवड केली जाईल..तयारी करताना काय लक्षात ठेवावे?RIMCची प्रवेश परीक्षा स्पर्धात्मक असल्याने विद्यार्थ्यांनी सुरुवातीपासूनच नियोजनबद्ध तयारी करणे गरजेचे आहे. गणित आणि इंग्रजी विषयांचा नियमित सराव, सामान्य ज्ञानासाठी चालू घडामोडींचा अभ्यास, तसेच लेखी उत्तर लिहिण्याचा सराव विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरेल.गणित आणि इंग्रजीचे पेपर वर्णनात्मक स्वरूपाचे असल्याने केवळ उत्तर माहिती असणे पुरेसे नाही; ते योग्य पद्धतीने आणि ठराविक वेळेत मांडण्याचा सराव आवश्यक आहे. जुन्या प्रश्नपत्रिका सोडवणे, वेळेचे नियोजन करणे आणि प्रत्येक विषयाला पुरेसा वेळ देणे यामुळे परीक्षेतील कामगिरी सुधारण्यास मदत होऊ शकते..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक. RIMCमध्ये प्रवेश मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना लष्करी शिस्तीसोबतच दर्जेदार शिक्षणाचे वातावरण मिळते. पुढे NDA आणि अन्य संरक्षण प्रशिक्षण संस्थांमध्ये जाण्यासाठी RIMC हा मजबूत पाया मानला जातो. त्यामुळे सशस्त्र दलांमध्ये अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही प्रवेश परीक्षा महत्त्वाची संधी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.