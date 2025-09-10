थोडं थांबा!

- डी. एस. कुलकर्णी, जीवन कौशल्य प्रशिक्षकमित्रवर्य राजू, केव्हापासून माझ्या अवतीभोवती चकरा मारत होता. शेवटी न राहवून त्याने विचारलेच, ‘तू जे प्रियाराधनेचे म्हणत होतास? त्याला माइंडफूलनेस अवस्थेचा कसा उपयोग होतो? निदान माइंडफुलनेसची व्याख्या तरी सांग. माझं मी उपयोगाचे शोधून घेईन.’मी खदाखदा हसलो. त्याच्यातील बालसुलभ म्हणजे तसे तारुण्यसुलभ कुतूहलाचे मला हासू आले. ‘अरे, घाई करू नकोस. सारं कसं हळुवार पद्धतीने करावं.’ मी उद्गारलो..‘उगाच भाव खाऊ नकोस बरं! बऱ्या बोलाने सांगतोस की माझे मी स्वतःच शोधू?’ राजू आता फारच उतावीळ झाला होता.‘स्वतःच, स्वतःसाठी शोधणे केव्हाही उत्तम बरं! फक्त हा उतावीळपणा कमी केलास तर हा स्वयंप्रकाश तुला लवकर सापडेल,’ मी म्हणालो.‘गेलास उडत, अरे हां मला एका ठिकाणी वाचलेली जपान्यांची, विशिष्ट प्रसंगी चहा पिण्याची पद्धत आठवली.’ निघालेला राजू काहीतरी आठवून परत माघारी फिरला. आणि तो मला सांगू लागला. ‘जपानी लोक एखाद्या विशिष्ट सणाच्या दिवशी किंवा धार्मिक विधीच्या दिवशी एकत्र आल्यानंतर चहा पिण्याचा समारंभ करतात..त्यांचे धर्मगुरू येतात ते एक शेकोटी पेटवतात. त्या शेकोटीवर चहा उकळला जातो. तो कपात ओततात. त्या कपाला कान नसतो. तो कप ओंजळीत धरतात. गरम स्पर्श ओंजळीला होतो. चहाच्या वाफांद्वारे तो शुद्ध सुगंध, त्या चहाची प्रभावळ/ॲरोमा नाकावाटे संपूर्ण शरीरभर पसरतो. कपाची किणकिण कानाना सुखावते.चहाचा प्रत्येक घोट रसनेद्वारे पूर्ण शरीराला उत्साहित करून जातो. चवीचवीने चहा घेणं याला म्हणतात बरं! ती मंडळी अशा उत्सवी वातावरणात, चहा ओरपत नाहीत किंवा घटाघटा गिळत नाहीत. तर ते पंचेंद्रियांनी चहा पिण्याचा कार्यक्रम करतात. काही समजलं का?’ राजू आता मलाच मी, जे त्याला सांगणार होतो, ते मलाच सांगून माझी खेचू पहात होता..‘अरे व्वा, तू तर माझे काम एकदम सोपे केलेस. मी आता तुला माइंडफुलनेसबद्दल नव्याने काही सांगण्याची गरज उरलेली नाही,’ माझ्या या वाक्यावर राजूने स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटून घेतली आणि स्वतःलाच ‘शाब्बास!’ म्हणता झाला.‘याचा अर्थ असा की माइंडफुलनेस म्हणजे मनाचा दिवा लावून, आत्ताच्या क्षणात राहणे. आपल्या लक्ष्याचा प्रकाश आत्ता घडणाऱ्या अनुभवांवर टाकणे. भूतकाळाच्या आठवणीत किंवा भविष्याच्या काळजीत न अडकता. थोडक्यात, वर्तमान क्षणात जागरूकतेने, निःपक्षपाती भावनेने जगणे. माइंडफुलनेस म्हणजे, सजगता, सावधानता.’ मी त्याला शाब्बासकी देत उद्गारलो..माइंडफुलनेस अवस्थेने काय साध्य होईल? त्याचा फायदा? तू सांगणार नसशील तर माइंडफुलनेसमुळे जी भावावस्था, समाधी प्राप्त होते, त्याचा वापर करून माझे मी शोधून काढणार आहेच.’ राजूचे कुतूहल अजूनही शमलेले नव्हते. त्याला अजून हवी ती संयम पातळी गाठता आली नव्हती. हे लक्षात आल्याने मी त्याला म्हणालो, ‘तुला बूड नसलेल्या बादलीने पाणी भरणाऱ्या फकीराची गोष्ट सांगायलाच हवी.’ तशी राजू उत्सुकतेने पुढे सरसावला. ‘सांग बरं पटकन.’ असे हातावर हात चोळत अधीरतेने म्हणत काकुळतीला आला.‘हीच तर तुझ्या संयमाची आणि धैर्याची परिक्षा आहे. जरा धीर धर. सांगतो पुढच्या वेळेस.’ मी असे पुटपुटताच तो रागाने पाय आपटतच चालता झाला.अजून जरा जास्त सरावाची त्याला गरज आहे, असे मी स्वतःशीच उद्गारलो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.