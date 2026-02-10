Finance Ministry Jobs 2026: खुशखबर! वित्त मंत्रालयाकडून रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटमध्ये कंत्राटी भरती जाहीर, पाहा कोण अर्ज करू शकतात?

Ministry of Finance Revenue Department Recruitment 2026: सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा काम करण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या रेव्हेन्यू विभागात विविध पदांसाठी कंत्राटी तत्त्वावर भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट अंतर्गत GST अपीलेट ट्रिब्युनल (GSTAT) मध्ये नियुक्ती दिली जाणार आहे..निवृत्तीनंतर अनेक अनुभवी अधिकारी घरी बसून वेळ घालवण्यापेक्षा आपल्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा उपयोग पुन्हा करावा अशी इच्छा व्यक्त करतात. अशा रिटायर्ड कर्मचाऱ्यांसाठी ही भरती एक उत्तम संधी मानली जात आहे. प्रतिष्ठित सरकारी संस्थेत पुन्हा सेवा देण्याचा हा दुर्मिळ योग आहे..Maharashtra HSC Exam 2026: विद्यार्थ्यांनो, ऑल द बेस्ट...! बारावीच्या परीक्षेला आजपासून सुरुवात; केंद्रावर जाताना 'या' गोष्टींची घ्या काळजी.पदांची माहितीजॉइंट रजिस्ट्रार: पद- 5 , वेतन स्तर- लेव्हल 12डेप्युटी रजिस्ट्रार: पद-6, वेतन स्तर- लेव्हल 11प्रिन्सिपल प्रायव्हेट सेक्रेटरी: पद- 10, वेतन स्तर- लेव्हल 11असिस्टंट रजिस्ट्रार: पद- 1, वेतन स्तर- लेव्हल 10कोर्ट ऑफिसर : पद- 14, वेतन स्तर - लेव्हल 8सीनियर प्रायव्हेट सेक्रेटरी: पद- 16. वेतन स्तर- लेव्हल 8प्रायव्हेट सेक्रेटरी: पद- 23, वेतन स्तर- लेव्हल 7.कोण अर्ज करू शकतात?जॉईंट रजिस्ट्रार पदासाठीकेंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय किंवा ट्रिब्युनलमधून निवृत्त झालेले अधिकारी पात्र असतील. उमेदवारांनी आपली पे लेव्हल १२ वर सेवा दिलेली असावी किंवा लेव्हल ११ वर किमान ६ वर्षाचा अनुभव असावा. पदवीसह प्रशासन व न्यायालयीन कामकाजाचा किमान ६ वर्षाचा अनुभव आवश्यक आहे.डेप्युटी रजिस्ट्रार७ वा वेतन आयोगानुसार लेव्हल ११ वरून निवृत्त किंवा लेव्हल १० वर ५ वर्षाची सेवा केलेले अधिकारी पात्र ठरतील. पदवी आणि किमान ५ वर्षाचा प्रशासकीय व कोर्टसंबंधित अनुभव आवश्यक.प्रिन्सिपल प्रायव्हेट सेक्रेटरीकेंद्र सरकार / सर्वोच्च न्यायालय / ट्रिब्युनलमधून लेव्हल 11 वर निवृत्त कर्मचारी किंवा लेव्हल 10 वर 5 वर्षांचा अनुभव असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात..PNB Job Vacancy 2026: PNB मध्ये अप्रेंटिस पदांसाठी मेगा भरती सुरू; जाणून घ्या पात्रता काय आणि किती मिळणार स्टायपेंड?.असिस्टंट रजिस्ट्रारपे लेव्हल 10 वरून निवृत्त अधिकारी किंवा लेव्हल 9 वर किमान 2 वर्षांचा अनुभव आवश्यक. पदवी आणि किमान 3 वर्षांचा अनुभव अनिवार्य.सीनियर प्रायव्हेट सेक्रेटरीपे लेव्हल 8 समकक्ष पदावरून निवृत्त किंवा लेव्हल 7 वर 2 वर्षांची सेवा केलेले कर्मचारी पात्र.कोर्ट ऑफिसरकेंद्र सरकार किंवा न्यायालयीन संस्थेतून निवृत्त झालेले कर्मचारी, ज्यांनी पे लेव्हल 8 वर सेवा दिली आहे किंवा लेव्हल 7 वर 2 वर्षांचा अनुभव आहे.प्रायव्हेट सेक्रेटरीपे लेव्हल 7 समकक्ष पदावरून निवृत्त किंवा लेव्हल 6 वर किमान 5 वर्षांचा अनुभव असलेले उमेदवार अर्ज करू शकतात..भारतीसंबंधित महत्वाच्या अटी- ही नियुक्ती एका वर्षासाठी कंत्राटी स्वरूपात केली जाणार आहे.- कामगिरीच्या आधारे ही मुदत पुढे कमाल ४ वर्षांपर्यंत वाढवता येऊ शकते.- सेवा वाढवताना उमेदवाराचे वय ६५ वर्षापेक्षा जास्त नसावे.- विभागाला कोणतेही कारण न देता नियुक्ती रद्द करण्याचा अधिकार राहील.- उमेदवारांची निवड त्यांच्या सेवाविवरण, अनुभव आणि वैयक्तिक संवादाच्या आधारे करण्यात येणार आहे.- ही ओपन व्हॅकन्सी असून पदे भरली जाईपर्यंत अर्ज स्वीकारले जातील.- या भरतीद्वारे GST अपीलेट ट्रिब्युनल (GSTAT) मध्ये रिटायर्ड कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.