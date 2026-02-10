एज्युकेशन जॉब्स

Finance Ministry Jobs 2026: खुशखबर! वित्त मंत्रालयाकडून रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटमध्ये कंत्राटी भरती जाहीर, पाहा कोण अर्ज करू शकतात?

Eligibility Criteria for Revenue Department Contract Jobs: सरकारी सेवेतून निवृत्तीनंतर पुन्हा काम करण्याची इच्छा असेलल्या अधिकाऱ्यांसाठी भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयात काम करण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. निवड झाल्यानंतर उमेदवारांना रेवेन्यू डिपार्टमेंट अंतर्गत जॉइनिंग दिली जाणार आहे. चला तर जाणून घेऊयात या भरतीबाबत अधिक सविस्तर माहिती
Revenue Department Contract Jobs

Revenue Department Contract Jobs

esakal

Monika Shinde
Updated on

Ministry of Finance Revenue Department Recruitment 2026: सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा काम करण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या रेव्हेन्यू विभागात विविध पदांसाठी कंत्राटी तत्त्वावर भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट अंतर्गत GST अपीलेट ट्रिब्युनल (GSTAT) मध्ये नियुक्ती दिली जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Finance Ministry
jobs
job
Finance
Job Opportunity
Minister of Education
Government Jobs
Job Portal
finance department
Minister of Finance
Goverment Job
Job News
Finance Minister
Minister of School Education
finance news marathi
Government Guidelines
government employees
New Job
Government
job scam
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.