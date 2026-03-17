सरकारी नोकरी हवीय? फ्रेशर्ससाठी खुशखबर! रेल्वे मंत्रालयाकडून 192 जागांसाठी मेगा भरती, मिळेल 'इतक्या' हजारांचा पगार

Railway jobs : भारतीय रेल्वेच्या 'रेल्वे व्हील फॅक्टरी' (RWF), येलहंका येथे शिकाऊ उमेदवारांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. तांत्रिकगोष्टी शिकण्यासोबतच दरमहा स्टायपेंड मिळवण्याची ही फ्रेशर्ससाठी सुवर्णसंधी आहे. भरती प्रक्रियेद्वारे एकूण १९२ जागा भरल्या जाणार आहेत. तसेच अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १ एप्रिल २०२६ आहे..या भरती मोहिमेत विविध तांत्रिक ट्रेड्सचा समावेश आहे. फिटरसाठी ८५ जागा असणार आहेत. मेकॅनिस्ट ३१ जागा,सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर २३ जागा,इलेक्ट्रॉनिक मेकॅनिक २२ जागा, इलेक्ट्रिशियन १८ जागा, मेकॅनिक (मोटार वाहन) ०८ जागा, टर्नर ०५ जागा आहेत..पात्रता निकषशैक्षणिक पात्रता - उमेदवाराने किमान ५०% गुणांसह १०वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असणार आहे. तसेच, नॅशनल काउंसिल फॉर व्होकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) मान्यताप्राप्त संस्थेतून संबंधित ट्रेडमध्ये ITI (National Trade Certificate) उत्तीर्ण असणे अनिवार्य असणार आहे..वयोमर्यादा - १ मार्च २०२६ रोजी उमेदवाराचे वय हे १५ ते २४ वर्षांच्या दरम्यान असणारेच पात्र ठरतील. सरकारी नियमांनुसार, SC व ST प्रवर्ग उमेदवारांना ५ वर्षे आणि OBC उमेदवारांना ३ वर्षांची मुभा मिळेल..विद्यावेतन (स्टायपेंड)प्रशिक्षण काळात उमेदवारांना याप्रमाणे मासिक विद्यावेतन दिले जाईल. फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मेकॅनिक, टर्नर यांना ₹१२,२६१ दिले जाईल. सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर यांना ₹१०,८९९ इतके स्टायपेंड दिले जाईल..निवड प्रक्रिया आणि अर्ज शुल्कया भरतीसाठी कोणतीही लेखी परीक्षा होणार नाही. उमेदवारांची निवड ही १०वीच्या गुणांच्या मेरिट लिस्टवर आधारित केली जाणार आहे. यासाठी अर्ज शुल्क ₹१०० खुला प्रवर्ग यांच्यासाठी असणार आहे. जे SC/ST/दिव्यांग आणि महिला उमेदवारांसाठी कोणतेही शुल्क नाही..अर्ज कसा करावा?ही भरती प्रक्रिया ऑफलाइन पद्धतीने राबवली आहे. अधिकृत वेबसाइटवरून अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करा. अर्जात वैयक्तिक माहिती, ट्रेड आणि शैक्षणिक तपशील बरोबर भरा. आवश्यक कागदपत्रे जसे की, १०वी निकाल, ITI प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, फोटो सर्व त्यात अॅड करा. अर्ज पाठवण्यासाठी हा पत्ता वापरा - 'वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी-२, कार्मिक विभाग, रेल्वे व्हील फॅक्टरी, येलहंका, बंगळुरू- ५६००६४.'