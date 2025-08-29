एज्युकेशन जॉब्स

MBMC Recruitment 2025: मिरा भाईंदर महापालिकेत विविध पदांसाठी मेगाभरती सुरु; अर्जाची अंतिम तारीख व पात्रतेची सविस्तर माहिती येथे वाचा

Eligibility MBMC Recruitment: मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत विविध पदांसाठी एकूण ३५८ जागांसाठी मेगाभरती जाहीर झाली आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी लवकरच ऑनलाईन अर्ज करण्याचे काम पूर्ण करावे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जाणून घ्या
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. मिरा भाईंदर महापालिकेत विविध पदांसाठी ३५८ जागांसाठी मेगाभरती सुरु असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १२ सप्टेंबर २०२५ आहे.

  2. भरतीत अग्निशामक, अभियंते, लिपिक, स्वच्छता निरीक्षक, नर्स, चालक इत्यादी पदांसाठी संधी उपलब्ध आहेत.

  3. अर्जासाठी वयमर्यादा १८-३८ वर्षे असून, सामान्य वर्गासाठी फी १०००/- रुपये आहे; मागासवर्गीय व माजी सैनिकांसाठी सूट आहे.

