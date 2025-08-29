MBMC Recruitment 2025: मिरा भाईंदर महापालिकेत विविध पदांसाठी मेगाभरती सुरु; अर्जाची अंतिम तारीख व पात्रतेची सविस्तर माहिती येथे वाचा

थोडक्यात:मिरा भाईंदर महापालिकेत विविध पदांसाठी ३५८ जागांसाठी मेगाभरती सुरु असून अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १२ सप्टेंबर २०२५ आहे.भरतीत अग्निशामक, अभियंते, लिपिक, स्वच्छता निरीक्षक, नर्स, चालक इत्यादी पदांसाठी संधी उपलब्ध आहेत.अर्जासाठी वयमर्यादा १८-३८ वर्षे असून, सामान्य वर्गासाठी फी १०००/- रुपये आहे; मागासवर्गीय व माजी सैनिकांसाठी सूट आहे..Mira Bhayandar Municipal Corporation Recruitment 2025: मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत विविध पदांसाठी एकूण ३५८ जागांसाठी मोठ्या प्रमाणावर २० ऑगस्टला भरती जाहीर झाली आहे. या भरतीसाठी इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी लवकरात लवकर ऑनलाईन अर्ज करावे. या भरतीत अनेक प्रकारच्या तांत्रिक, प्रशासकीय आणि सहाय्यक पदांसाठी संधी उपलब्ध आहे..मिरा भाईंदर महानगरपालिका ही महाराष्ट्रातील एक मोठी आणि वेगाने विकसित होणारी महानगरपालिका आहे. या भरतीसंबंधी अधिक माहिती तुम्ही अधिकृत वेबसाइट mbmc.gov.in वर पाहू शकता..Mars Transit September 2025: या सप्टेंबरमध्ये कुणावर होणार मंगळाची विशेष कृपा? जाणून घ्या मूलांक १ आणि ७ साठी भविष्य.भरतीची माहितीया भरतीत विविध विभागांमध्ये खालील पदांसाठी रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत:अग्निशामक – 241 पदेकनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल) – 30 पदेलिपिक टंकलेखक – 03 पदेस्वच्छता निरीक्षक – 05 पदेबालवाडी शिक्षिका – 04 पदेस्टाफ नर्स / GNM – 05 पदेप्रसविका / ANM – 12 पदेऔषध निर्माता / फार्मासिस्ट – 05 पदेचालक / वाहनचालक – 14 पदेसहाय्यक अग्निशमन केंद्र अधिकारी – 06 पदेग्रंथपाल, लेखापाल, विधी अधिकारी, इलेक्ट्रिशियन, वायरमन इत्यादी अन्य पदे.पात्रताया पदांसाठी उमेदवारांकडे संबंधित शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव असणे आवश्यक आहे. काही पदांसाठी पदवी, तर काहीसाठी १०वी, १२वी उत्तीर्ण किंवा संबंधित डिप्लोमा/ITI प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. तसेच, काही पदांसाठी अनुभव देखील अपेक्षित आहे.वयोमर्यादा आणि फीउमेदवारांचे वय १८ ते ३८ वर्षे दरम्यान असावे. मागासवर्गीय व अनाथ उमेदवारांसाठी वयोमर्यादेत सवलत दिली जाईल.अर्ज फी सामान्य वर्गासाठी १०००/- असून मागासवर्गीय व माजी सैनिकांसाठी कमी किंवा फी माफ करण्यात आली आहे..Child Eye Protection: मिरवणुकीत बालकांसोबत जाणार आहात? सावधान! लेझर किरणांचा डोळ्यांवर होऊ शकतो गंभीर परिणाम.अर्ज प्रक्रिया व अंतिम तारीखउमेदवारांनी खालील लिंकवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १२ सप्टेंबर २०२५ आहे.अर्ज कसा कराल?मिरा भाईंदर महानगरपालिका अधिकृत संकेतस्थळ येथे भेट द्यासंबंधित भरतीच्या लिंकवर क्लिक करानोंदणी करून लॉगिन करासर्व माहिती भरून, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड कराशुल्क भरून अर्ज सबमिट कराअर्जाची प्रिंट काढून ठेवा.FAQs1. मिरा भाईंदर महानगरपालिकेतील भरतीसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख काय आहे? (What is the last date to apply for Mira Bhayandar Municipal Corporation recruitment?)अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १२ सप्टेंबर २०२५ आहे.2. या भरतीसाठी कोणकोणती पदे उपलब्ध आहेत? (What posts are available in this recruitment?)अग्निशामक, कनिष्ठ अभियंता, लिपिक, स्वच्छता निरीक्षक, बालवाडी शिक्षिका, नर्स, चालक आणि इतर विविध पदे आहेत.3. अर्ज करण्यासाठी कोणत्या शैक्षणिक पात्रतेची आवश्यकता आहे? (What are the educational qualifications required to apply?)पदानुसार पदवी, १०वी, १२वी, डिप्लोमा किंवा ITI प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.4. अर्ज फी किती आहे आणि कोणत्या वर्गांसाठी सूट आहे? (What is the application fee and which categories get a concession?)सामान्य वर्गासाठी अर्ज फी १०००/- रुपये असून, मागासवर्गीय व माजी सैनिकांसाठी फी कमी किंवा माफ करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.