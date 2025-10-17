एज्युकेशन जॉब्स

MP SET Exam 2025: एमपी सेट 2025 परीक्षेची अधिसूचना जाहीर, जाणून अर्ज कधीपासून सूरू होणार

Eligibility Criteria for MP SET 2025: मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोगाने एमपी सेट २०२५ परीक्षेसाठी अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे. चला तर जाणून घेऊयात अर्ज प्रक्रिया कधी पासून सुरू होणार आहे.
Monika Shinde
Updated on

MP SET 2025 Exam Notification: मध्य प्रदेशातील सेट परीक्षाची तयारी करणाऱ्या उमदेवारांसाठी ही एक आनंदाची बातमी आहे. मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोगाने अखेर एमपी सेट २०२५ परीक्षेची अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

