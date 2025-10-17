MP SET Exam 2025: एमपी सेट 2025 परीक्षेची अधिसूचना जाहीर, जाणून अर्ज कधीपासून सूरू होणार

MP SET 2025 Exam Notification: मध्य प्रदेशातील सेट परीक्षाची तयारी करणाऱ्या उमदेवारांसाठी ही एक आनंदाची बातमी आहे. मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोगाने अखेर एमपी सेट २०२५ परीक्षेची अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे..अर्ज प्रक्रियाया परीक्षेची अर्ज प्रक्रिया ही ऑनलाईन पद्धतीने २५ ऑक्टोबर २०२५ पासून ते २० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. ही परीक्षा ११ जानेवारी २०२६ रोजी घेण्यात येणार आहे..Vande Bharat Train: वंदे भारत स्लीपरची पहिली झलक आली समोर; पाहा प्रीमियम एसी कोच कसा असेल.परीक्षेची रचना आणि विषयपरीक्षा हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये उपलब्ध असेल.यंदा परीक्षा ३१ वेगवेगळ्या विषयांमध्ये घेण्यात येणार आहे.यामध्ये कला, विज्ञान, वाणिज्य, समाजशास्त्र, तंत्रज्ञान यांचा समावेश आहे.परीक्षा दोन पेपर मध्ये होईल पेपर १ आणि पेपर २ दोन्ही बहुपर्यायी प्रश्न स्वरूपात (MCQ).शैक्षणिक पात्रताकोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून MA, M.Sc, M.Com किंवा समकक्ष पदव्युत्तर पदवी आवश्यक.General, OBC (क्रीमी लेयर), EWS वर्गासाठी किमान ५५% गुण आवश्यक.SC, ST, OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) व PwD उमेदवारांसाठी ५०% गुणांची सवलत आहे.१९ सप्टेंबर १९९१ पूर्वी Ph.D. पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना ५% अतिरिक्त सूट.पदव्युत्तर शेवटच्या वर्षात शिकणारे विद्यार्थी देखील अर्ज करू शकतात..Morning Breakfast Recipe: सकाळच्या नाश्त्यासाठी फक्त ५ मिनिटांत बनवा पौष्टिक ज्वारीचं घावन, पहा रेसिपीचा व्हिडिओ.अर्ज शुल्कसर्वसाधारण प्रवर्गासाठी: ५०० (त्यामध्ये ४० पोर्टल फी समाविष्ट)राखीव प्रवर्गासाठी: शुल्कात सवलत.पेमेंट फक्त ऑनलाइन पद्धतीने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंगद्वारे.परीक्षा कधी होईल?परीक्षा दिनांक: ११ जानेवारी २०२६दोन्ही पेपर्स एकाच सत्रात होणार आहेत.पेपर १: सर्व उमेदवारांसाठी समानपेपर २: उमेदवाराच्या विषयानुसारअर्ज करण्याची पद्धतmppsc.mp.gov.in या संकेतस्थळावर लॉगिन करा‘MP SET 2025 Registration’ लिंकवर क्लिक कराआपली माहिती नीट भरून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड कराअर्ज शुल्क भरून फॉर्म सबमिट करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.