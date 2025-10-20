MPSC Exam : 'एमपीएससी'चे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर; दहा परीक्षांचा समावेश, विद्यार्थ्यांना करता येईल अभ्यासाचे नियोजन

छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) २०२६ मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांचे संभाव्य वेळापत्रक (MPSC 2026 exam) जाहीर झाले. त्यानुसार राज्यसेवा मुख्य परीक्षा, वनसेवा मुख्य परीक्षा, अभियांत्रिकी, कृषी सेवा, गट ब, क यांसारख्या विविध दहा परीक्षा व निकालाच्या तारखांचा समावेश आहे. शासनाकडून वेळेत मागणीपत्र प्राप्त होण्याच्या गृहिताच्या आधारे हे वेळापत्रक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ एकूण ३५ संवर्गांसाठी वर्णनात्मक होणार आहे. या परीक्षेचे पेपर २९ मार्च २०२६ रोजी दोन सत्रांत, पाच एप्रिल २०२६ रोजी एका सत्रात, १८ आणि १९ एप्रिल रोजी प्रत्येकी दोन सत्रांत तर २६ एप्रिल रोजी दोन सत्रांत होणार आहेत. निकाल जुलै महिन्यात अपेक्षित असणार आहे. महाराष्ट्र गट ब अराजपत्रित संयुक्त सेवा २०२६, गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी मार्च २०२६ मध्ये जाहिरात अपेक्षित आहे..Maratha Reservation : 'हैदराबाद गॅझेटचा जीआर फसवा आहे का?' मराठा आंदोलकांचा राधाकृष्ण विखे पाटलांना घेराव.महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ सहायक वनसंरक्षक गट अ आणि वनक्षेत्रपाल गट ब साठी पाच ते नऊ मे २०२६ दरम्यान होणार असून, निकाल ऑगस्टमध्ये जाहीर होईल. स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ पाच पदांसाठी तर महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ परीक्षा ३ पदांसाठी १६ मे २०२६ रोजी नियोजित असून १७ मे रोजी महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा २०२५ चार पदांसाठी होणार आहे. दोन्ही परीक्षांचे निकाल अनुक्रमे ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये अपेक्षित आहेत..महाराष्ट्र गट ब संयुक्त मुख्य परीक्षा चार पदांसाठी १७ मे रोजी, महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित परीक्षा २०२६ संयुक्त पूर्व परीक्षा गट अ आणि गट ब साठी ३१ मे रोजी नियोजित आहे. यासाठी डिसेंबरमध्ये जाहिरात अपेक्षित आहे. तर महाराष्ट्र गट ‘क’ सेवा संयुक्त परीक्षा २०२५ संयुक्त मुख्य परीक्षा ७ जून २०२६ रोजी सहा पदांसाठी होईल. त्यासाठी नुकतीच जाहीरात प्रसिद्ध झाली. दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग परीक्षेचा तपशील स्वतंत्रपणे जाहीर केला जाणार आहे..Gopichand Padalkar : 'आता कोणालाही सुटी नाही, संघर्ष अटळ असेल'; भाजप आमदार गोपीचंद पडळकरांचा जयंत पाटलांना थेट इशारा.राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ एकूण २६ संवर्गांसाठी ३ ऑक्टोबर ते २४ ऑक्टोबर या कालावधीत दोन सत्रांत होईल. तसेच १५ नोव्हेंबरला विद्युत अभियांत्रिकी आणि यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२६ होणार आहे. १५ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा २०२६, स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२६ आयोजित केली जाणार आहे. २१ नोव्हेंबर रोजी अन्न व औषध प्रशासन सेवा मुख्य परीक्षा २०२६, निरीक्षक वैधमापनशास्त्र मुख्य परीक्षा २०२६, २६ ते ३० डिसेंबर या कालावधीत महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा २०२६ आयोजित केली जाणार आहे.....तर तो निर्णय उमेदवाराचाआयोगाच्या परीक्षेच्या वेळेत इतर संस्थेच्या परीक्षा असल्यास उमेदवाराला कोणती परीक्षा द्यायची, हा निर्णय उमेदवाराने घ्यायचा आहे. परीक्षेमधून भरण्यात येणारी पदे, सविस्तर माहिती जाहिरातीत उपलब्ध करून देण्यात येणार असून परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम, निवड पद्धतीची माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.