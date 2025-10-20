एज्युकेशन जॉब्स

MPSC Exam : 'एमपीएससी'चे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर; दहा परीक्षांचा समावेश, विद्यार्थ्यांना करता येईल अभ्यासाचे नियोजन

MPSC 2026 Competitive Exam Schedule Announced : एमपीएससी २०२६ च्या विविध स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २९ मार्चपासून होणार असून गट ब, क परीक्षांची जाहिरात मार्चमध्ये अपेक्षित आहे.
MPSC
MPSC esakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) २०२६ मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या विविध स्पर्धा परीक्षांचे संभाव्य वेळापत्रक (MPSC 2026 exam) जाहीर झाले. त्यानुसार राज्यसेवा मुख्य परीक्षा, वनसेवा मुख्य परीक्षा, अभियांत्रिकी, कृषी सेवा, गट ब, क यांसारख्या विविध दहा परीक्षा व निकालाच्या तारखांचा समावेश आहे. शासनाकडून वेळेत मागणीपत्र प्राप्त होण्याच्या गृहिताच्या आधारे हे वेळापत्रक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
MPSC Exam
Education News
mpsc
MPSC results
MPSC Exam Student

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com