MPSC and NET Exam : ‘एमपीएससी’, ‘नेट’ एकाच दिवशी; विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी अन्‌ परीक्षेबाबत संभ्रम

विद्यार्थी गेले गोंधळून. एकतर परीक्षा वेळेवर होत नाहीत आणि वेळापत्रक जाहीर झाले तरी दोन महत्त्वाच्या परीक्षा एकत्र येतात.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात येणारी ‘महाराष्ट्र गट ‘ब’ (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा-२०२५’ आणि ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’द्वारे (एनटीए) घेण्यात येणारी ‘यूजीसी-नेट डिसेंबर २०२५’ परीक्षा एकाच दिवशी आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. दोन्ही परीक्षा ४ जानेवारी २०२६ रोजी असल्याने नेमकी कोणती परीक्षा द्यायची, असा प्रश्‍न विद्यार्थ्यांना पडला आहे.

