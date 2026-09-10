MPSC Exam: तलाठी अन् गट 'क' पदांसाठी घेतली जाणारी परीक्षा आता थेट पुढच्या वर्षी! जाणून घ्या नवी तारीख

MPSC Group C exam postponed: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची म्हणजेच MPSC ची तयारी करणाऱ्या परीक्षार्थींसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून बहुचर्चेत असणारी संयुक्त गट क पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय आयोगाकडून घेण्यात आला आहे. येत्या काळात सण-उत्सव आणि हिवाळी अधिवेशन असल्याचे कारण देत परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती दिली जात आहे. .राज्यशासनाच्या गट क पदासाठी घेण्यात येणारी MPSC संयुक्त गट क पूर्व परीक्षा 25 ऑक्टोबर 2026 रोजी घेण्यात येणार होती मात्र याची तारीख पुढे ढकल्यात आली असून आता परीक्षा थेट पुढच्या वर्षी म्हणजेच 3 जानेवारी 2027 रोजी घेण्यात येणार आहे. .इतर परीक्षा आगामी काळातील सण-उत्सव तसेच हिवाळीअधिवेशन यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण विचारात घेऊन आयोगाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. तसेच MPSC राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा 2026 चे नियोजन, इतर भरती संस्थांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक यांमुळे ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचे आयोगाने आपल्या परीपत्रकात म्हटले आहे..परीक्षार्थींसाठी महत्त्वाच्या सूचनाMPSC परीक्षेची तारीख, प्रवेशपत्र, परीक्षेची वेळ आणि इतर आवश्यक सूचना आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रसिद्ध केल्या जातील. त्यामुळे सर्व परीक्षार्थींनी कोणत्याही अस्वाभाविक अफवांवर विश्वास न ठेवता आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला (mpsc.gov.in) नियमित भेट द्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.