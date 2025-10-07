एज्युकेशन जॉब्स

MPSC Group C 2025: आनंदाची बातमी! MPSC कडून 'गट क' सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध; जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख

MPSC Group C Notification: MPSC महाराष्ट्र गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या जाहिरातीनुसार ९३८ पदांच्या भरतीसाठी ही पूर्व परीक्षा घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा ४ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. चला तर जाणून घेऊयात अर्जाची शेवटची तारीख काय आहे
MPSC Group C Notification

MPSC Group C Notification

Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात

  1. MPSC गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा ९३८ पदांसाठी ४ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे.

  2. ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया ७ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू होऊन २७ ऑक्टोबर २०२५ ही अंतिम तारीख आहे.

  3. जाहिरातीत दिलेली पदसंख्या शासनाच्या सूचनेनुसार बदलू शकते आणि अधिकृत वेबसाइटवर अद्ययावत माहिती पाहावी.

Loading content, please wait...
education
MPSC Exam
mpsc
MPSC candidates
MPSC Appointment
educational marathi article
educated unemployed youth
MPSC Exam Student
Educational Guidance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com