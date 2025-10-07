MPSC Group C 2025: आनंदाची बातमी! MPSC कडून 'गट क' सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध; जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख

थोडक्यातMPSC गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा ९३८ पदांसाठी ४ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे.ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया ७ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू होऊन २७ ऑक्टोबर २०२५ ही अंतिम तारीख आहे.जाहिरातीत दिलेली पदसंख्या शासनाच्या सूचनेनुसार बदलू शकते आणि अधिकृत वेबसाइटवर अद्ययावत माहिती पाहावी..MPSC Group C Prelims Exam 2025: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) गट- क सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२५ साठी ९३८ पदांची भरती जाहीर करण्यात आली आहे. ही परीक्षा ४ जानेवारी २०२६ रोजी राज्यातील जवळपास ३७ जिल्हा केंद्रावर घेण्यात येणार आहे..या परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया ७ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली असून, २७ ऑक्टोबरही अर्ज भरण्यासाठी शेवटची तारीख आहे. तरी इच्छुक उमेदवारांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईट www.mpsc.gov.in वर अधिक माहिती पाहू शकतात..CBSE बोर्डाने 2026 परीक्षांसाठी LOC पोर्टल पुन्हा सुरू; नोंदणीची अंतिम मुदत ११ ऑक्टोबर.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्रसिद्ध केलेल्या गट क सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या जाहिरातीनुसार , उद्योग निरीक्षकसाठी ९ जागा, तांत्रिक सहायकसाठी ४ जागा, कर सहायकसाठी ७३ जागा आणि लिपिक टंक लेखनसाठी ८५२ पदांच्या जागा भरणार आहेत..पदसंख्येत होऊ शकतात बदलMPSCने स्पष्ट केले आहे की, जाहिरातीत नमूद केलेल्या पदसंख्येमध्ये शासनाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे. तसेच, काही अतिरिक्त संवर्गातील पदे ही पूर्वपरीक्षेचा निकाल जाहीर होईपर्यंत समाविष्ट केली जाऊ शकतात.जाहिरात प्रसिद्ध करताना उपलब्ध असलेल्या पदांनुसारच माहिती दिली जाते, मात्रनंतर सुधारित किंवा नवीन मागणीपत्र आल्यास त्या पदांचा समावेश अंतिम निकालात केला जाईल..Hampi Tourism: फक्त 2 दिवसात हंपी एक्सप्लोर करायचंय? ही ठिकाणं नक्की पाहा!.महत्वाची सूचना:पद आरक्षित नसल्यामुळे, पदसंख्या कमी असल्यामुळे किंवा एखादा संवर्ग जाहिरातीत नमूद नसल्यामुळे पूर्वपरीक्षेसाठी अर्ज न करणाऱ्या उमेदवारांची कोणतीही तक्रार ग्राह्य धरली जाणार नाही, असे MPSCने स्पष्ट केले आहे. सामाजिक व समांतर आरक्षणासाठीची पदे तसेच विद्यमान पदसंख्येत बदल होण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच अर्ज करण्याचे आवाहन आयोगाने केले आहे. उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइटवर वेळोवेळी माहिती तपासत राहणे आवश्यक आहे. भरती प्रक्रियेशी संबंधित कोणत्याही अद्ययावत माहितीसाठी MPSC च्या अधिकृत अधिसूचना आणि सूचनांचे पालन करावे..FAQs१. गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख काय आहे? (What is the last date to apply for the Group-C Combined Preliminary Exam?)उत्तर: अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २७ ऑक्टोबर २०२५ आहे.२. गट क पूर्व परीक्षा कधी होणार आहे? (When will the Group-C Preliminary Exam be conducted?)उत्तर: ही परीक्षा ४ जानेवारी २०२६ रोजी घेण्यात येणार आहे.३. एकूण किती पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया आहे? (How many posts are available in this recruitment?)उत्तर: एकूण ९३८ पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.४. जाहिरातीत नमूद केलेली पदसंख्या निश्चित आहे का? (Is the number of posts mentioned in the notification final?)उत्तर: नाही, पदसंख्येमध्ये शासनाच्या सूचनेनुसार बदल होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.