MPSC Mega Bharti : एमपीएससीकडून 2,619 जागांसाठी मोठी भरती! 'या' पदांसाठी होणार परीक्षा, ऑनलाईन अर्ज सुरू; सीमाभागातील उमेदवारांनाही संधी

बेळगाव : ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा’ने (एमपीएससी) महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ अंतर्गत २,६१९ रिक्त पदांच्या भरतीची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या प्रक्रियेत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषक पात्र उमेदवारांनाही अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध (MPSC Group C 2619 vacancies apply online) झाली आहे..याद्वारे उद्योग निरीक्षक, कर सहायक, तांत्रिक सहायक, लिपिक-टंकलेखक आणि सहायक मोटार वाहन निरीक्षक ही पदे भरली जाणार आहेत. संयुक्त पूर्व परीक्षा २७ सप्टेंबर रोजी राज्यातील विविध केंद्रांवर संगणकाधारित (ऑनलाईन) पद्धतीने होणार आहे..१० जुलै २००८ च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्राने दावा केलेल्या बेळगावसह सीमाभागातील ८६५ मराठी भाषक गावांतील पात्र उमेदवारांनाही भरतीसाठी अर्ज करता येणार आहे. अर्ज करताना अधिवासासंदर्भातील पर्याय निवडणे आवश्यक असून, अंतिम निवडीनंतर कागदपत्र पडताळणीवेळी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला विहित नमुन्यातील वास्तव्याचा दाखला सादर करावा लागणार आहे..Sangli ACB Trap : चोरीचा गुन्हा दडपण्यासाठी दीड लाखांची मागितली लाच; पोलिस कॉन्स्टेबलसह पोलिसपाटील ACB च्या जाळ्यात, मुचंडीजवळील ढाब्यावर काय घडलं?.पदनिहाय जागांमध्ये लिपिक-टंकलेखक संवर्गासाठी सर्वाधिक १,८६४ पदे आहेत. त्याखालोखाल सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांची ४६१, कर सहायकांची २८२, उद्योग निरीक्षकांची ९ आणि तांत्रिक सहायकांची ३ पदे भरण्यात येणार आहेत..शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा, आरक्षण, परीक्षा शुल्क आणि इतर अटींची सविस्तर माहिती एमपीएससीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, पात्र उमेदवारांनी अधिसूचना काळजीपूर्वक वाचून मुदतीत ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन आयोगाने केले आहे..Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गावरून विधानसभेत खडाजंगी! विरोध झुगारून सरकार प्रकल्प पुढे रेटणार? MSRDC च्या हालचालींना वेग, काय म्हणाले मंत्री शिवेंद्रराजे?.सीमाभागातील मराठी भाषक उमेदवारांसाठी महाराष्ट्र सरकारने विशेष तरतूद केली असून, महाराष्ट्राने दावा केलेल्या बेळगावसह ८६५ गावांतील पात्र उमेदवारांना एमपीएससीच्या विविध भरती प्रक्रियेत अर्ज करता येतो. मात्र, अर्ज करताना अधिवासासंदर्भातील आवश्यक पर्याय निवडणे आणि निवडीनंतर विहित नमुन्यातील वास्तव्याचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज भरण्यापूर्वी अधिसूचनेतील सर्व अटी काळजीपूर्वक तपासणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.