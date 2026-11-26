MPSC to recruit for AI: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत माहिती तंत्रज्ञान, एआय म्हणजेच कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि इलेक्ट्रॉनिक विभागांची भरती होणार आहे. मात्र या भरतीपूर्वी अभ्यासक्रमात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार आयटी विभागाचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे..पुढील पंधरा दिवसांमध्ये नवीन अभ्यासक्रमाबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश समितीला देण्यात आलेला आहे. त्यानंतरच आयटी, एआय क्षेत्रासह विविध तीन पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाईल. जुन्या संगणकीय ज्ञानाऐवजी अभ्यासामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश होणार आहे..Koyna Water Diversion: कोयनेचे पाणी मुंबईला देण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय योग्य; मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे, सरकारच्या निर्णयामागचे काय सांगितले कारण?.दरम्यान, महाराष्ट्रात सध्या एमपीएससीच्या गट-क संयुक्त परीक्षेची चर्चा सुरु आहे. उद्या, शुक्रवारी ऑनलाईन अर्ज करण्याची अखेरची मुदत आहे. या भरती प्रक्रियेत सुरुवातीला 2,619 पदे जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर विविध शुद्धिपत्रकांद्वारे पदसंख्येत वाढ करण्यात आली असून, आता एकूण 16,717 पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. या भरतीमध्ये एकूण 27 संवर्गांचा समावेश आहे..या भरतीमध्ये लिपिक-टंकलेखक, कर सहाय्यक, उद्योग निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क दुय्यम निरीक्षक, तांत्रिक सहाय्यक, तलाठी, अधिपरिचारिका, कृषी सहाय्यक अधिकारी, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक आणि पुरवठा निरीक्षक अशा विविध पदांचा समावेश आहे. पदांनुसार शैक्षणिक पात्रता वेगवेगळी आहे. काही पदांसाठी पदवी आवश्यक आहे, तर काही पदांसाठी तांत्रिक पदविका, पदवी, आयटीआय किंवा संबंधित क्षेत्रातील विशेष पात्रता आवश्यक आहे..Nikita Kankanawadi Success Story : अंकलीच्या निकीताची देशपातळीवर झेप! केंद्रीय रेशीम मंडळात 'शास्त्रज्ञ-ब' पदी निवड; संशोधन शिष्यवृत्ती परीक्षेत मिळवला प्रथम क्रमांक.या परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची मुदत 27 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत आहे. ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबर 2026 आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवारांनी अर्जातील माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे वेळेत पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. ही पूर्व परीक्षा आता 24 जानेवारी 2027 रोजी आयोजित करण्यात येणार आहे. परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने ओएमआर उत्तरपत्रिकेवर घेतली जाणार आहे. यापूर्वी परीक्षेची तारीख 3 जानेवारी 2027 निश्चित करण्यात आली होती; मात्र त्यात बदल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.