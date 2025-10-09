MPSC Exam 2025 Update: ‘एमपीएससी’ परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर; कोणती परीक्षा कधी होणार जाणून घ्या एका क्लिकवर

थोडक्यात:राज्यातील पूरस्थितीमुळे एमपीएससीने काही महत्त्वाच्या स्पर्धा परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत.महाराष्ट्र नागरी सेवा, गट-ब व गट-क संयुक्त पूर्वपरीक्षांचे नवीन सुधारित वेळापत्रक आयोगाने प्रसिद्ध केले आहे.दिवाणी न्यायाधीश आणि न्याय दंडाधिकारी परीक्षांच्या जाहिराती शासनाच्या सूचनेनुसार स्थगित करण्यात आल्या आहेत..MPSC Releases Revised Exam Schedule 2025: राज्यभरात झालेल्या पूर्वपरिस्थितीमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (MPSC) नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलावी लागली आहे. यामुळे विविध परीक्षांचे वेळापत्रक प्रभावित झाले असून, आयोगाने त्यानुसार नवीन सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे. .एमपीएससीने आपल्या अधिकृत प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे. दरवर्षी ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वार्षिक वेळापत्रक प्रसिद्ध केलं जातं.हे वेळापत्रक ठरवताना अयोग विविध परीक्षांच्या वेळा समन्वयाने ठरवत असून कोणत्याही दोन परीक्षा एकाच दिवशी येऊ नयेत, याची विशेष काळजी घेतली जाते..Rare Planetary Conjunction: दुर्मिळ ग्रहगुच्छ संयोग! २१ ऑक्टोबरला सात ग्रह करणार 'या' राशींमध्ये प्रवेश; जाणून घ्या तुमच्या राशीवर काय होईल परिणाम?.शासनाकडून विविध पदांसाठी वेळेत मागणीपत्र प्राप्त झाल्यानंतर परीक्षांचे वेळापत्रक ठरवले जाते. जर वेळेत मागणीपत्र मिळाले, तर वेळेप्रमाणे जाहिरात आणि परीक्षा नियोजन करता येते, असे एमपीएससीने स्पष्ट केले आहे..२०२५च्या परीक्षांच्या वेळापत्रकातील बदल२०२५ साली होणाऱ्या दिवाणी न्यायधीश कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग परीक्षांची जाहिरात शासनाच्या सूचनेनुसार स्थगित करण्यात आली आहे. त्यामुळे या परीक्षांसाठी नवीन वेळापत्रक तयार केले जाणार आहे.याशिवाय महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त आयोगाच्या पूर्वपरीक्षेचे नियोजित आयोगान २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणार होते, पण राज्यतील पूरस्थितीमुळे ही परीक्षा ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. तसेच महाराष्ट्र गट- ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२५ या परीक्षेची तारीख आता २१ डिसेंबर २०२५ आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र गट क सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२५ या परीक्षेची तारीखही आता पुढे ढकलून ४ जानेवारी २०२६ करण्यात आली आहे..World Sight Day 2025: दृष्टी सुरक्षित ठेवायची? मग स्क्रीन टाईम मर्यादित ठेवा, नाहीतर होऊ शकतात डोळ्यांवर दुष्परिणाम.सुधारित परीक्षांचे नवीन वेळापत्रक:महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्वपरीक्षा - ९ नोव्हेंबर २०२५महाराष्ट्र गट - ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा - २१ डिसेंबर २०२५महाराष्ट्र गट - क सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२५ - ४ जानेवारी २०२६.FAQs1. एमपीएससीने कोणत्या कारणामुळे परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत? (Why did MPSC postpone the exams?)राज्यातील पूरस्थितीमुळे आणि प्रशासनिक अडचणींमुळे एमपीएससीने काही परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत.2. राजपत्रित संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२५ कधी होणार आहे? (When is the MPSC Rajyaseva Prelims 2025 scheduled?)ही परीक्षा आता ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणार आहे.3. महाराष्ट्र गट-ब आणि गट-क पूर्वपरीक्षा नवीन तारखा काय आहेत? (What are the new dates for MPSC Group B and Group C exams?)गट-ब पूर्वपरीक्षा २१ डिसेंबर २०२५ रोजी, आणि गट-क पूर्वपरीक्षा ४ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे.4. दिवाणी न्यायाधीश आणि न्याय दंडाधिकारी परीक्षा रद्द झाल्या का? (Have the Civil Judge and Judicial Magistrate exams been cancelled?)नाही, त्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत आणि नवीन वेळापत्रक लवकरच जाहीर केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.