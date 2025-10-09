एज्युकेशन जॉब्स

MPSC Exam 2025 Update: ‘एमपीएससी’ परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर; कोणती परीक्षा कधी होणार जाणून घ्या एका क्लिकवर

MPSC Announces Revised Exam Schedule For 2025: राज्यातील पूर्वपरिस्थितीमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) ने नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलली असून, विविध परीक्षांचे नवीन वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे.
MPSC Exam 2025 Update

MPSC Announces Revised Exam Schedule For 2025

थोडक्यात:

  1. राज्यातील पूरस्थितीमुळे एमपीएससीने काही महत्त्वाच्या स्पर्धा परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत.

  2. महाराष्ट्र नागरी सेवा, गट-ब व गट-क संयुक्त पूर्वपरीक्षांचे नवीन सुधारित वेळापत्रक आयोगाने प्रसिद्ध केले आहे.

  3. दिवाणी न्यायाधीश आणि न्याय दंडाधिकारी परीक्षांच्या जाहिराती शासनाच्या सूचनेनुसार स्थगित करण्यात आल्या आहेत.

MPSC Releases Revised Exam Schedule 2025: राज्यभरात झालेल्या पूर्वपरिस्थितीमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (MPSC) नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलावी लागली आहे. यामुळे विविध परीक्षांचे वेळापत्रक प्रभावित झाले असून, आयोगाने त्यानुसार नवीन सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे.

