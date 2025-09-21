एज्युकेशन जॉब्स
MSRTC Recruitment 2025: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! एसटी महामंडळात 17,450 नवीन पदांची भरती जाहीर; जाणून घ्या अर्ज प्रक्रियेची तारीख
Eligibility Criteria For MSRTC Job: राज्यातील बेरोजगार तरुण-तरुणींसाठी मोठी संधी आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) ने १७,४५० चालक व सहाय्यक पदांसाठी मेगाभरती जाहीर केली आहे. चला तर मग जाणून घेऊया, अर्ज प्रक्रिया कधी सुरू होणार आहे
थोडक्यात:
महाराष्ट्र एसटी महामंडळात १७,४५० चालक व सहाय्यक पदांसाठी मेगाभरती जाहीर झाली आहे.
अर्ज प्रक्रिया २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून मासिक वेतन किमान ३०,००० रुपये आहे.
भरती कंत्राटी स्वरूपाची असून उमेदवारांना प्रशिक्षणही दिले जाईल.