BTech नंतर काय करावे? MTech फायद्याचे की MBA? कोणत्या क्षेत्रात मिळतो बक्कळ पगार अन् उत्तम स्कोप?

Career Scope: बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी (B.Tech) किंवा बी.ई. (B.E.) ची पदवी पूर्ण केल्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मनात एकच प्रश्न असतो, तो म्हणजे 'पुढे काय?' नोकरीच्या शोधासोबतच उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांसमोर प्रामुख्याने दोन मोठे मार्ग असतात - पहिला म्हणजे एमटेक (MTech) आणि दुसरा एमबीए (MBA).इंजिनिअरिंगनंतर कोणता कोर्स निवडल्यास उज्ज्वल भविष्य, मोठी संधी आणि भरभक्कम पगार मिळेल, याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा संभ्रम असतो. अलीकडील प्लेसमेंट रिपोर्ट्स आणि शिक्षण तज्ज्ञांच्या मतानुसार, दोन्ही कोर्सेसचे स्वतःचे वेगळे महत्त्व आहे. विद्यार्थ्यांची आवड तांत्रिक कौशल्यांमध्ये आहे की मॅनेजमेंटमध्ये, यावर त्यांच्या करिअरची दिशा ठरते. दोन्ही पर्यायांचा सविस्तर आढावा खालीलप्रमाणे आहे- .तांत्रिक विशेषज्ञता आणि MTech चा स्कोपजर तुम्हाला इंजिनिअरिंगनंतर कॉम्प्युटर सायन्स, मेकॅनिकल, सिव्हिल किंवा इलेक्ट्रिकल यांसारख्या तुमच्या मूळ टेक्निकल क्षेत्रातच पुढे करिअर करायचे असेल, तर MTech हा एक उत्तम आणि सुरक्षित पर्याय आहे.अभ्यासक्रम आणि संशोधन: हा कोर्स पूर्णपणे तांत्रिक ज्ञान, संशोधन (Research) आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासावर केंद्रित असतो.करिअरच्या संधी: MTech पूर्ण केल्यानंतर नामांकित टेक कंपन्यांमध्ये सीनियर इंजिनिअर, डेटा सायंटिस्ट, कोडिंग एक्सपर्ट आणि रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (R&D) विंगमध्ये मोठ्या संधी उपलब्ध होतात.सरकारी क्षेत्र: याशिवाय ISRO, DRDO आणि BHEL सारख्या प्रतिष्ठित सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक उपक्रमांमध्येही (PSU) MTech पदवीधारकांना मोठी मागणी असते..Career Guide: नर्सिंग क्षेत्रात करिअर करायचे आहे? जाणून घ्या कोर्सेस, पात्रता, NEET आणि प्रवेश प्रक्रिया!.कॉर्पोरेट जगतात नेतृत्व आणि MBA ची मागणीदुसऱ्या बाजूला, ज्या विद्यार्थ्यांना टेक्निकल कामाऐवजी बिझनेस मॅनेजमेंट, लीडरशिप, मार्केटिंग किंवा फायनान्स क्षेत्रात प्रगती करायची आहे, त्यांच्यासाठी MBA हा सर्वोत्तम मार्ग मानला जातो.कॉर्पोरेट पसंती: इंजिनिअरिंगच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या MBA ला कॉर्पोरेट जगतात मोठी मागणी असते. कंपन्यांना अशा प्रोफेशनल्सची गरज असते, जे तंत्रज्ञानही चोख समजावून घेऊ शकतील आणि कंपनीचा व्यवसाय देखील यशस्वीपणे सांभाळू शकतील.मोठ्या पदांवर नियुक्त्या: देशातील सर्वोच्च बिझनेस स्कूल (उदा. IIM) मधून MBA करणाऱ्या इंजिनिअर्सना प्रॉडक्ट मॅनेजर, कन्सल्टंट, इन्व्हेस्टमेंट बँकर आणि बिजनेस अनालिस्ट यांसारख्या उच्च पदांवर थेट नियुक्त्या मिळतात.सॅलरी पॅकेज: कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये MBA करणाऱ्या तरुणांचे सुरुवातीचे वार्षिक पॅकेज १२ लाख रुपयांपासून २५ लाख रुपयांपर्यंत असू शकते, जे अनुभवानुसार कोटींच्या घरात पोहोचू शकते..कोणता कोर्स निवडल्यास मिळतो जास्त पगार?जेव्हा थेट कमाई आणि सॅलरी पॅकेजचा प्रश्न येतो, तेव्हा सुरुवातीच्या आणि दीर्घकालीन पातळीवर MBA चे पारडे काहीसे जड पाहायला मिळते. मॅनेजमेंट प्रोफेशनल्सवर व्यवसाय वाढवणे आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्याची जबाबदारी असल्याने त्यांना वेगाने प्रमोशन आणि मोठी हाईक मिळते.पण, जे विद्यार्थी AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स), मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स आणि डेटा सायन्स यांसारख्या आधुनिक व ट्रेण्डिंग तंत्रज्ञानात विशेष प्राविण्य मिळवतात, त्यांनाही नामांकित संस्थांमधून MTech केल्यानंतर उत्कृष्ट पॅकेज मिळू शकते. सामान्य महाविद्यालयांऐवजी देशाच्या सर्वोच्च IIT किंवा NIT मधून MTech करणे करिअरला मोठी गती देते, तर MBA मध्येही कॉलेजची ब्रँड व्हॅल्यू पगार ठरवण्यात सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावते..Career Guide: आकाशात भरारी घेण्याचं स्वप्न आहे? पायलट व्हायचंय? जाणून घ्या पात्रता, ट्रेनिंग खर्च अन् मिळणारा पगार....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.