JEE NEET Students: जेईई, नीट विद्यार्थ्यांचे रोखले विद्यावेतन; बार्टीतील प्रकल्प व्यवस्थापकांचा प्रताप

नागपूर : डॉ. बाबाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रात (बार्टी) कार्यरत कंत्राटी प्रकल्प व्यवस्थापक विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास देण्यात येत असून बार्टीद्वारे सुरू असलेल्या जेईई-नीट विद्यार्थ्यांचे मागील तीन महिन्याचे विद्यावेतन रोखले असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. विद्यावेतन रोखल्यामुळे विद्यार्थ्यापुढे अडचण निर्माण होत आहे, असे बार्टीचे महासंचालकांना केलेल्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे..प्रियदशीं सम्राट अशोक बहुउद्देशीय संस्थेतर्फे ही तक्रार करण्यात आली आहे. मागील अनेक दिवसांपासून कंत्राटीवरील प्रकल्प व्यवस्थापक यांच्याकडून त्रास होत असल्याची तक्रार विद्यार्थी तसेच पालकांनी केल्या आहोत..मात्र त्यांच्या तक्रारींना केराची टोपली दाखविण्यात येत आहे. बाटींतील जेईई व नीट विभागात संस्थाद्वारे विद्यार्थ्यांचे वेळोवेळी सर्व अहवाल पाठवून २०२३-२५ च्या तुकडीतील विद्यार्थ्यांचे गेल्या सहा महिन्यापासून विद्यावेतन मिळाले नाही. चालू तुकडीतील २०२४-२६ या काळातील विद्यार्थ्यांचे सुध्दा ३ महिन्यांचे विद्यावेतन थांबविले आहे. याशिवाय, विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी बार्टीकडून वेळोवेळी शुल्क मिळत असते..ते सुध्दा ६-६ महिने विलंबाने दिले जात आहे. परीणामी, विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना द्वेष भावनेतून प्रकल्प व्यवस्थापकांकडून छळ केल्या जात असल्याचा आरोप संस्थेचे अध्यक्ष अनिकेत कुत्तरमारे यांनी केला आहे. यासंदर्भात महासंचालक सुनील वारे यांच्याशी संपर्क साधला, मात्र संपर्क होऊ शकला नाही..डिमांड ड्राफ्ट घेण्यासाठी पुण्यात या...काही विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन हे त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा न करता काही वेळेस डिमांड ड्राफ्ट तयार होऊन येतो. ज्यांचे डिमांड ड्राफ्ट तयार होतात, अशा काही विद्यार्थ्यांना हा डीडी घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना किंवा पालकाना नागपूरवरून बार्टीच्या पूणे कार्यालयात बोलविण्यात येत असल्याची तक्रार पालकानी केली आहे..आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना वैदिक संस्कार ज्युनियर असिस्टंटचा अभ्यासक्रम.सहा हजार रुपयांचा डीडी घेण्यासाठई नागपूर ते पुणे प्रवास करण्यासाठई ५ हजार रुपयाचा खर्च करावा लागत असल्याची व्यथा पालकांनी बोलून दाखवली. जेईई, नीट या विभागामध्ये कंत्राटी प्रकल्प व्यवस्थापकाकडून असे चुकीचे नियम लादण्यात येतात. या संदर्भातील अशा तक्रारी नागपूरच्या जेईई, नीटमधील २०२४ - २६ या तुकडीतील विधी किशोर खांडरे, श्रेया चरबे, श्रुती रामटेके या विद्यार्थ्यांकडून प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार महासंचालकाकडे तक्रार करण्यात आली असल्याची माहिती कुत्तरमारे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.