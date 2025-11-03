JEE NEET Students: जेईई, नीट विद्यार्थ्यांचे रोखले विद्यावेतन; बार्टीतील प्रकल्प व्यवस्थापकांचा प्रताप

एज्युकेशन जॉब्स

जेईई, नीट विद्यार्थ्यांचे रोखले विद्यावेतन; बार्टीतील प्रकल्प व्यवस्थापकांचा प्रताप

Scholarship Delay: डॉ. बाबाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रात (बार्टी) कार्यरत कंत्राटी प्रकल्प व्यवस्थापक विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास देण्यात येत असून बार्टीद्वारे सुरू असलेल्या जेईई-नीट विद्यार्थ्यांचे मागील तीन महिन्याचे विद्यावेतन रोखले असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
