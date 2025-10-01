नवरात्रीचे रंग आणि व्यक्तिमत्त्व विकास

नवरात्रीत प्रत्येक दिवशी परिधान केलेले वेगवेगळे नऊ रंग हे फक्त परंपरेचा भाग नसून आपल्या जीवनातील महत्त्वाचे धडे देणारे प्रतीक आहेत. प्रत्येक रंगातून आपण प्रेरणा घेऊ शकतो आणि आपल्या व्यक्तिमत्त्वाला, ध्येयांना व स्वप्नांना नवी दिशा देऊ शकतो..पांढरा - शुद्धता आणि शांततापांढरा रंग म्हणजे शांतता, पवित्रता आणि आत्मनियंत्रण. धावपळीच्या जगात मन स्थिर ठेवण्याची गरज असते. ध्यान, आत्मचिंतन, तणावावर नियंत्रण ठेवणं, आणि शुद्ध हेतूने कृती करणं – या गोष्टी रंगातून शिकायला मिळतात..लाल - जिद्द आणि आवडलाल रंग म्हणजे ऊर्जा, प्रेम आणि जिद्द. ध्येय साध्य करण्यासाठी अखंड मेहनत आणि आग्रही वृत्ती हवी असते, ती या रंगात सामावलेली आहे. आपल्या ध्येयासाठी अखंड परिश्रम घेणं, संकटांचा सामना जिद्दीने करणं आणि मनापासून केलेल्या कामावर प्रेम करणं हा लाल रंगाचा संदेश आहे..निळा - आत्मविश्वास आणि ठामपणानिळा रंग म्हणजे नेतृत्वगुण, प्रामाणिकपणा आणि आत्मविश्वास. ठामपणे निर्णय घेणं, स्वत-च्या मतावर विश्वास ठेवणं, आणि इतरांना योग्य दिशेने मार्गदर्शन करणं या सर्व गोष्टी या रंगातून शिकता येतात..पिवळा - ज्ञान आणि सकारात्मकतापिवळा रंग सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहे. हा रंग आपल्याला ज्ञान मिळवण्याची ऊर्मी, सकारात्मक विचारसरणी आणि नवीनतेकडे पाहण्याची दृष्टी देतो. शिकण्याची आवड, नवीन कौशल्य आत्मसात करणे, आणि प्रत्येक आव्हानात ‘मी करू शकतो’ अशी वृत्ती ठेवणे हे पिवळ्या रंगाचं सार आहे..हिरवा - वाढ आणि प्रगतीहिरवा रंग निसर्गाचा, ताजेपणाचा. जीवनात सतत वाढ, नवीन संधी स्वीकारणे आणि प्रगतीसाठी प्रयत्न करणे हे याचं प्रतीक आहे..राखाडी - संतुलन आणि वास्तवराखाडी रंग तटस्थतेचं आणि वास्तवतेचं प्रतीक आहे. तो आपल्याला शिकवतो की आवेगाऐवजी विवेकाने निर्णय घेणं गरजेचं आहे. जीवनात कधी भावनांना, तर कधी बुद्धीला प्राधान्य द्यावं लागतं..नारंगी - ऊर्जा आणि धैर्यनारंगी म्हणजे स्फूर्ती, ऊर्जा आणि धाडस. मोठी स्वप्नं पाहण्यासाठी आणि ती पूर्ण करण्यासाठी जो उत्साह लागतो, तो या रंगातून येतो. अपयश आलं तरी पुन्हा उठून उभं राहणं, नवे प्रयोग करण्याचं धाडस दाखवणं, आणि आपल्या स्वप्नांचा सतत पाठपुरावा करणं ही या रंगाची प्रेरणा आहे..गुलाबी - प्रेम आणि सहकार्यगुलाबी म्हणजे आपुलकी, दया आणि सहकार्याची वृत्ती. जीवनात केवळ स्वत-साठी नव्हे, तर इतरांसाठीही जगण्याची प्रेरणा गुलाबी रंगातून मिळते. कुटुंब, मित्र, सहकारी यांच्याशी सुसंवाद साधणं, सहानुभूती दाखवणं आणि टीमवर्क वाढवणं ही गुलाबी रंगाची खरी शिकवण आहे..जांभळा - महत्त्वाकांक्षा आणि दूरदृष्टीजांभळा रंग म्हणजे मोठी स्वप्नं, दूरदृष्टी आणि आध्यात्मिक उंची. आयुष्याचं ध्येय फक्त स्वत-पुरतं न ठेवता, व्यापक विचार करणं आवश्यक आहे ही शिकवण हा रंग देतो. भविष्याचं नियोजन करणं, नवीन संधी शोधणं ही जांभळ्या रंगाची देणगी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.