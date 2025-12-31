NBEMS Exam 2026: वैद्यकीय आणि फार्मसी परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर; पाहा कोणती परीक्षा कधी होणार

Medical Exam Schedule 2026: वैद्यकीय व फार्मसी शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी NBEMS (नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झॅमिनेशन इन मेडिकल सायन्सेस) कडून महत्वाची घोषणा करण्यात आली आहे..२०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यात होणाऱ्या विविध प्रवेश व पात्रता परीक्षांचे संभाव्य वेळापत्रक बोर्डाने प्रसिद्ध केले आहे. या वेळापत्रकामुले विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे नियोजन आधीपासुन करता येणार असून तयारी अधिक प्रभावी होण्यास मदत मिळणार आहे.NBEMS ने स्पष्ट केले आहे की हे वेळापत्रक प्राथमिक स्वरूपाचे असून प्रशाकीय कारणांमुळे त्यात बदल होण्याची शक्यता आहे. मात्र तरीही विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची दिशा ठरवण्यासाठी हे कॅलेंडर अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे..India First Sunrise: भारताचा पहिला सूर्योदय पाहायचा आहे? नववर्षाच्या पहिल्या किरणांचा साक्षीदार बना, जाणून घ्या त्या अनोख्या गावाबद्दल.जानेवारीपासून सुरु होणार परीक्षा सत्र२०२६ च्या परीक्षा जानेवारी महिन्यात सुरू होतील. डिसेंबर २०२५ सत्रासाठी एनबीईएमएस डिप्लोमा अंतिम परीक्षा ६, ७ आणि ८ जानेवारी २०२६ रोजी दुपारी २ ते ५ या वेळेत होईल. ही परीक्षा केवळ डिप्लोमा पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी करिअरच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची मानली जाते.या महिन्यात, परदेशात वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी डिसेंबर सत्रासाठी FMGE (फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एक्झामिनेशन) परीक्षा १७ जानेवारी २०२६ रोजी घेतली जाईल. ही परीक्षा दोन भागांत असेल. पहिला पेपर सकाळी ९ ते ११.३० आणि दुसरा पेपर दुपारी २ ते ४.३० या वेळेत होणार आहे. भारतात वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासाठी ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे..फेब्रुवारी–मार्चमध्ये परीक्षांची घनता वाढणारफेब्रुवारी २०२६ मध्ये, दंतवैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी FDST-MDS परीक्षा २१ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. त्यानंतर, मार्च महिना विविध परीक्षांनी भरलेला होता.FDST-BDS परीक्षा १ मार्च २०२६ रोजी होणार आहे. यानंतर, फार्मसी क्षेत्रातील महत्त्वाची GPAT २०२६ परीक्षा ७ मार्च रोजी सकाळी ९ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत होईल. किंवा एम.फार्म अभ्यासक्रमाला प्रवेश परीक्षेद्वारे दिला जातो. फेलोशिप कोर्समध्ये रस असलेल्या उमेदवारांसाठी फेलोशिप प्रवेश परीक्षा (FET) १४ मार्च २०२६ रोजी घेतली जाईल..Quiet New Year Celebration: गोंगाट, पार्टी आवडत नाही? अशा प्रकारे साजरा करा नववर्षाचा पहिला दिवस.अंतिम परीक्षांचा टप्पापदविका केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा (PDCET) एप्रिल २०२६ मध्ये १२ एप्रिल रोजी घेतली जाईल. त्यानंतर, DrNB अंतिम परीक्षा २४, २५ आणि २६ एप्रिल रोजी घेतली जाईल. डिप्लोमा अंतिम परीक्षा (जून सत्र) मे महिन्यात १४ ते १६ तारखेपर्यंत आयोजित केली जाईल. लेव्हल डीएनबी अंतिम परीक्षा १८ ते २१ जून २०२६ दरम्यान आयोजित केली जाईल. शेवटी, एफएमजीई जून सत्र परीक्षा २८ जून २०२६ रोजी घेतली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.