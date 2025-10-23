एज्युकेशन जॉब्स

NCERT AI Training: आनंदाची बातमी! आता NCERTकडून शाळेतील विद्यार्थ्यांना मिळणार 5 दिवसांची एआय ट्रेनिंग, अशा प्रकारे करा नोंदणी

AI Workshop For Students: एनसीईआरटीकडून आता विद्यार्थ्यांना ५ दिवसांची एआय ट्रेनिंग मिळणार आहे. हा कोर्स २७ ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत होणार आहे. चला तर मग नोंदणी कशी करायची जाणून घेऊयात
AI Workshop For Students

AI Workshop For Students

Esakal

Monika Shinde
Updated on

AI Workshop For Students: एनसीईआरटीकडून विद्यार्थ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या(AI) जगात घेऊन जाण्यास सज्ज आहे. विद्यार्थ्यांना भविष्यातील तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी २७ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत पाच दिवसांची ऑनलाईन एआय ट्रेनिंग सिरीज आयोजित केली आहे. या सत्रांचे आयोजन दररोज सकाळी ९ ते १० वाजेपर्यंत केले जाईल.

Loading content, please wait...
education
school
Training
Educational institutions
NCERT
training center
School administration
educated unemployed youth

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com