NCERT AI Training: आनंदाची बातमी! आता NCERTकडून शाळेतील विद्यार्थ्यांना मिळणार 5 दिवसांची एआय ट्रेनिंग, अशा प्रकारे करा नोंदणी

AI Workshop For Students: एनसीईआरटीकडून विद्यार्थ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या(AI) जगात घेऊन जाण्यास सज्ज आहे. विद्यार्थ्यांना भविष्यातील तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी २७ ऑक्टोबर ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत पाच दिवसांची ऑनलाईन एआय ट्रेनिंग सिरीज आयोजित केली आहे. या सत्रांचे आयोजन दररोज सकाळी ९ ते १० वाजेपर्यंत केले जाईल. .कार्यक्रमाची वैशिष्ट्येया विशेष प्रशिक्षणाचे उद्दिष्टे विद्यार्थ्यांना एआयच्या मूलभूत आणि प्रत्यक्ष वापराच्या ज्ञानाने शक्ष्म करणे आहे. या सत्रांमध्ये विद्यार्थयांना Orange Data Mining, Teachable Machine, Magic School AI, GenApp आणि DeckPilot यासारख्या आधुनिक एआय साधनांबद्दल शिकवले जाईल. त्यामुळे विद्यार्थी केवळ तंत्रज्ञान समजून घेतीलच नाही, तर ते त्यांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेतही वापरू शकतील.ही सर्व सत्रे पूर्णपणे ऑनलाईन असतील आणि NCERT च्या अधिकृत YouTube चॅनेलवर थेट प्रक्षेपित केली जातील. त्यामुळे देशभरातील विद्यार्थी सहजपणे सहभागी होऊ शकतील आणि नवीन तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेऊ शकतील..नोंदणी कशी करावी?या एआय सिरीजमध्ये भाग घेण्यासाठी विद्यार्थांनी खालील लिंकवर क्लिक करून नोंदणी करावीhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx8B0U1_yPXJ1EJ6JqWyrK3D22wWSUAskelXnbQZwCr7zL5A/viewform?pli=1तसेच शिक्षकांनाही विनंती करण्यात येते की त्यांनी आपल्या विद्यार्थांना या विशेष कार्यक्रमासाठी नोंदवावी, जेणेकरून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना याचा लाभ घेता येईल.प्रमाणपत्राची सुविधाया प्रशिक्षणातील सर्व ५ सत्रांमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांना सहभाग प्रमाणपत्र दिले जाईल. प्रमाणपत्राशी संबंधित माहिती CIET च्या वेबसाइटवर आणि NCERT च्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर उपलब्ध करून दिली आहे. तरी अधिक माहितीसाठी aicell@ciet.nic.in संपर्क करा.