NDA vs CDS Exam: भारतीय सैन्यात अधिकारी होण्यासाठी NDA आणि CDS परीक्षा द्यावी लागते? जाणून घ्या या दोघांमधील फरक

थोडक्यात:NDA परीक्षा १२वी नंतर दिली जाते आणि उमेदवारांना तीन वर्षांचे प्रशिक्षण दिले जाते.CDS परीक्षा पदवीधरांसाठी असते आणि प्रशिक्षणाचा कालावधी NDA पेक्षा कमी असतो.दोन्ही परीक्षांद्वारे भारतीय सैन्य, नौदल आणि हवाईदलात अधिकारी म्हणून भरती होते..Differences Between NDA and CDS Exams: भारतात सैन्यात अधिकारी होण्यासाठी दोन प्रमुख परीक्षांचा उपयोग होतो. नेशनल डिफेन्स अकादमी (NDA) आणि कंबाइंड डिफेन्स सर्व्हिसेस (CDS). या दोन्ही परीक्षांची जबाबदारी संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) कडे असते. आणि त्या वर्षातून दोन वेळा घेतल्या जातात. या दोन परीक्षांमध्ये काही महत्वाचे फरक आहेत जे तुम्हाला पुढे सांगितले आहेत..नेशनल डिफेन्स अकादमी (NDA) म्हणजे काय?नेशनल डिफेन्स अकादमी (NDA) ही परीक्षा १२ वी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर थेट सैन्यात अधिकारी होण्यासाठी दिली जाते. या परीक्षेद्वारे उमेदवार भारतीय सैन्य दलाच्या तीन विभागांमध्ये ( आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्स) भरती होतात. या परीक्षा दरवर्षी २ वेळा ( एप्रिल आणि सप्टेंबर) या कालावधीत UPSC कडून घेतली जाते. .Faral Parcel Service: आईच्या हाताची चव परदेशातही! १९२ देशांत फराळ पार्सल सेवा सुरू; जाणून घ्या पॅकिंग कसे करायचे.याची निवड लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर, उमेदवारांना पुण्यातील नेशनल डिफेन्स अकादमी येथे तीन वर्षे शारीरिक आणि शैक्षणिक प्रशिक्षन दिले जाते. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या विभागातील (आर्मी, नेव्ही किंवा एअरफोर्स) संबंधित अकादमीमध्ये पुढील ट्रेनिंगसाठी पाठवले जाते.पात्रता:उमेदवार भारत, नेपाळ, भूतानचा रहिवासी असावा किंवा तिबेटी निर्वासित असावा जो 1962 पूर्वी भारतात आला असेल.वय 16.5 ते 19.5 वर्षे दरम्यान असावे.उमेदवार अविवाहित असावा.आर्मी साठी कोणत्याही विषयातून 12वी पास असावा, पण नेव्ही आणि एअरफोर्ससाठी 12वी मध्ये फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि गणित विषय आवश्यक आहे.शारीरिक निकष पूर्ण करणे आवश्यक..कंबाइंड डिफेन्स सर्व्हिसेस (CDS) म्हणजे काय?कंबाइंड डिफेन्स सर्व्हिसेस परीक्षा ही पदवीधरांसाठी असते. या परीक्षेद्वारे पदवीधर उमेदवार थेट अधिकार पदावर भरती होतात. यूपीएससीमार्फत या परीक्षाही वर्षातून २ वेळा घेतली जाते..या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना संबंधित सैन्य अकादमीमध्ये ( जसे की इंडियन मिलिट्री अकादमी, ऑफिसर्स ट्रेनिग अकादमी, इंडियन नेव्हल अकादमी किंवा एअरफोर्स अकादमी) प्रशिक्षण दिले जाते. CDS उमेदवारांना NDA पेक्षा प्रशिक्षण कमी कालावधीचे असते आणि त्यामुळे ते लवकर अधिकारी पदावर पोहोचतात.पात्रता:उमेदवार कोणत्याही विषयातून पदवीधर किंवा अंतिम वर्षात असावा.वय 19 ते 25 वर्ष दरम्यान असावे.अविवाहित महिला उमेदवार फक्त ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA) मध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमीशनसाठी अर्ज करू शकतात.नेशनेलिटी आणि इतर निकष UPSCच्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार असतात..Diwali Faral Tips: दिवाळी फराळ टेस्टी आणि कुरकुरीत करायचा आहे का? मग 'या' 5 टिप्स नक्की वापर!.वेतन आणि फायदे:NDA आणि CDS दोन्ही अधिकारी सुरुवातीला जवळपास 56,000 ते 1,77,000 दरम्यान मासिक वेतन मिळवतात.CDS अधिकारी पदवीधर असल्यामुळे त्यांना थोडे अधिक भत्ते मिळू शकतात.NDA प्रशिक्षार्थींना प्रशिक्षणादरम्यान देखील वेतन दिले जाते.परीक्षा निकाल कधी येतात?NDA-1 आणि CDS-1 च्या निकाल UPSC वेबसाइटवर साधारणपणे परीक्षा नंतर काही आठवड्यांत येतात.NDA-2 आणि CDS-2 परीक्षांचे निकाल देखील त्या वर्षीच्या अखेर किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला घोषित केले जातात..FAQs1. NDA परीक्षा कोण देऊ शकतो? (Who can apply for the NDA exam?)१६.५ ते १९.५ वर्षे वयोगटातील अविवाहित पुरुष आणि महिलांनी १२वी उत्तीर्ण केलेली असावी.2. CDS परीक्षा किती वेळा घेतली जाते? (How many times is the CDS exam conducted in a year?)CDS परीक्षा वर्षातून दोन वेळा UPSC मार्फत घेतली जाते.3. NDA आणि CDS मध्ये वेतनात काय फरक आहे? (Is there a difference in salary between NDA and CDS officers?)सुरुवातीला वेतन जवळपास सारखे असते, पण CDS अधिकारी पदवीधर असल्यामुळे भत्ते अधिक मिळू शकतात.4. महिला NDA किंवा CDS साठी अर्ज करू शकतात का? (Can women apply for NDA or CDS?)हो, महिला NDA साठी आता पात्र आहेत, आणि CDS मध्ये OTA मार्फत शॉर्ट सर्व्हिससाठी अर्ज करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.