NEET 2027: पुढच्या वर्षीच्या नीट परीक्षेत होणार 'हे' बदल! वर्षातून अनेकवेळा परीक्षा होण्याची शक्यता

NEET 2027 Exam Pattern Changes: नीट परीक्षेतील पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांचे डाग पुसून काढण्यासाठी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या संपूर्ण कार्यप्रणालीत आमूलाग्र बदल करण्याची तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर स्थापन करण्यात आलेली हाय-पॉवर्ड टास्क फोर्स, ज्याचे नेतृत्व नंदन निलेकणी करत आहेत, ती एनटीएची यंत्रणा हायटेक आणि अचूक बनवण्यासाठी सक्रिय झाली आहे. .या टास्क फोर्सने इस्रोचे माजी अध्यक्ष के. राधाकृष्णन यांच्याशीही महत्त्वाची चर्चा केली आहे, ज्यांनी २०२४ च्या नीट विवादामुळे परीक्षा सुधारणांवर आपला अहवाल सादर केला होता. २०२७ किंवा त्यानंतर नीट परीक्षेला बसण्याची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे नियोजित बदल अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.फिजिकल प्रश्नपत्रिकांची चोरी आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी पेन-पेपर पद्धतीऐवजी ऑनलाइन 'कॉम्प्युटर-बेस्ड टेस्ट' हा सर्वात प्रभावी पर्याय मानला जात आहे. निलेकणी टास्क फोर्स आणि एनटीए नीट-युजी परीक्षा लवकरात लवकर सीबीटी पद्धतीने घेण्यासाठी वेगाने काम करत आहे..CBSE Three Language Policy : सीबीएसईच्या सहावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! त्रि-भाषा धोरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; काय दिले निर्देश?.यासाठी देशभरात सुरक्षित आणि मोठ्या परीक्षा केंद्रांची पायाभूत सुविधा उभारली जात आहे. याव्यतिरिक्त, विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून जेईई मेनच्या धर्तीवर नीट परीक्षा वर्षातून एकापेक्षा जास्त वेळा आयोजित करण्याचा प्रस्ताव सुधारणा समितीसमोर आहे. तसेच, केवळ कोचिंगवर अवलंबून राहण्याच्या पद्धतीला आळा घालण्यासाठी बारावीच्या बोर्डाच्या गुणांना नीटच्या गुणवत्तेत विशिष्ट वेटेज देण्याच्या शिफारशीवरही विचार सुरू आहे..Alegaon Murum Mining: आळेगाव पागा मुरूम उत्खनन प्रकरण: पंचनाम्यातील आकडे संशयास्पद, पर्यावरणप्रेमींची सखोल चौकशीची मागणी.परीक्षेदरम्यान मानवी निष्काळजीपणा किंवा गैरप्रकार पूर्णपणे रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाईल. यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डेटा ॲनालिटिक्सच्या माध्यमातून संशयास्पद हालचाली, असामान्य पॅटर्न किंवा तोतया विद्यार्थ्यांचा शोध घेतला जाईल.परीक्षा केंद्रांवर प्रवेश देण्यापूर्वी सीआयएसएफच्या कडक सुरक्षेसह फेस ऑथेंटिकेशन आणि पूर्णपणे डिजिटल तपासणी केली जाणार आहे. याशिवाय, पूर्वी आउटसोर्सिंग आणि तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असणाऱ्या एनटीएचे स्वरूप आता पूर्णपणे बदलले जात असून, कायमस्वरूपी तज्ज्ञ कर्मचारी आणि स्वतःची तांत्रिक यंत्रणा उभारली जात आहे; सर्वोच्च न्यायालय स्वतः या अद्ययावत सुविधांची पाहणी करू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.