NEET Exam Update: आता NEET परीक्षा होणार ऑनलाईन? जाणून घ्या मेडिकल प्रवेशाची नवी योजना

NEET Exam Formate Update: NEET UG ही जगातील सर्वात मोठी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा मानली जाते. आता NTA या परीक्षेच्या पद्धतीत मोठा बदल घडवण्याच्या तयारीत आहे. चला, त्याची सविस्तर माहिती पाहूया
थोडक्यात:

  1. NEET UG परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने म्हणजेच Computer Based Test (CBT) स्वरूपात घेण्याचा विचार सुरू आहे.

  2. पेपर लीक व अन्य गैरप्रकार रोखण्यासाठी डिजिटल परीक्षा प्रणालीवर भर दिला जात आहे.

  3. बायोमेट्रिक ओळख, लाईव्ह मॉनिटरिंग यासारख्या सुरक्षा उपायांसह परीक्षा अधिक पारदर्शक करण्याची योजना आहे.

