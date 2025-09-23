NEET Exam Update: आता NEET परीक्षा होणार ऑनलाईन? जाणून घ्या मेडिकल प्रवेशाची नवी योजना

थोडक्यात:NEET UG परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने म्हणजेच Computer Based Test (CBT) स्वरूपात घेण्याचा विचार सुरू आहे.पेपर लीक व अन्य गैरप्रकार रोखण्यासाठी डिजिटल परीक्षा प्रणालीवर भर दिला जात आहे.बायोमेट्रिक ओळख, लाईव्ह मॉनिटरिंग यासारख्या सुरक्षा उपायांसह परीक्षा अधिक पारदर्शक करण्याची योजना आहे. .NEET Exam Online: NEET UG ही परीक्षा वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा मानली जाते. देशभरात लाखो विद्यार्थी दरवर्षी या परीक्षेत बसतात. कोणी MBBS, BDS आणि इत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी ही परीक्षा अनिवार्य आहे..आता पर्यंत NEET ही परीक्षा पारंपरिक पद्धतीने म्हणजे ऑफलाईन ( पेन आणि पेपर) मोडमध्ये घेतली जात होती. मात्र, आता राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) या परीक्षेच्या पद्धतीत मोठा बदल घडवण्याच्या तयारी करत आहे..Heart Attack: सोमवारीच हार्ट अटॅक का येतो? जाणून घ्या यामागचं खरे कारण.ऑनलाईन मोडचा विचारNTA आणि शिक्षण मंत्रालय NEET परीक्षा Computer Based Test (CBT) स्वरूपात घेण्याचा विचार करत आहेत. याचा अर्थ, परीक्षा ऑनलाईन स्वरूपात घेतली जाईल, जशी JEE (Engineering) परीक्षांसाठी केली जाते. या नव्या प्रणालीमुळे परीक्षा वेगवेगळ्या शिफ्ट्समध्ये होऊ शकते, प्रश्नपत्रिका डिजिटल स्वरूपात मिळतील आणि पेपर लीक होण्याची शक्यता कमी होईल..का आवश्यक आहे हा बदल?मागील काही वर्षांत NEET परीक्षेबाबत गोंधळ, पेपर लीक, चुकीच्या प्रक्रिया यासारख्या तक्रारी वाढल्या आहेत.प्रश्नपत्रिकेच्या छपाई, वाहतूक व साठवणुकीतील जोखमी टाळण्यासाठी डिजिटल पद्धत अधिक सुरक्षित मानली जाते.CBT मोडमुळे निगराणी (Surveillance) आणि ओळख तपासणी (Verification) अधिक प्रभावी करता येईल.सुरक्षेवर भरआधार कार्डावर आधारित ओळख व बायोमेट्रिक तपासणी लागू करण्याची योजना आहे.लाईव्ह व्हिडिओ मॉनिटरिंग आणि सुरक्षित परीक्षा केंद्रांची वाढ करण्यावर भर.2025 मध्ये बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र सुरक्षित केंद्रांची कमतरता ही मोठी अडचण ठरली होती..Punjab and Sind Bank Recruitment 2025: पंजाब अँड सिंध बँकमध्ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदाची मेगा भरती जाहीर; जाणून घ्या पात्रता आणि वयोमर्यादा.निर्णय कोण घेणार?NEET परीक्षा ही NTA घेत असली तरी अंतिम निर्णय शिक्षण व आरोग्य मंत्रालय मिळूनच घेतील.कारण वैद्यकीय अभ्यासक्रमांवरील नियंत्रण आरोग्य मंत्रालयाकडे असते.प्रश्नपत्रिकेत बदल?NEET चा पेपर फॉरमॅट, निकाल विश्लेषण, आणि प्रश्नांची रचना यावर सुद्धा विचार सुरू आहे.इंजिनिअरिंगप्रमाणेच वैद्यकीय परीक्षाही विविध सत्रांमध्ये घेता येईल का, याचे मूल्यांकन सुरू आहे..FAQs1. NEET परीक्षा ऑनलाईन कधीपासून होणार आहे? (When will NEET exam go online?)अद्याप अंतिम निर्णय झाला नसला तरी NTA आणि मंत्रालय ऑनलाईन पद्धतीसाठी तयारी करत आहेत, निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे.2. ऑनलाईन NEET परीक्षेचा फॉरमॅट कसा असेल? (What will be the format of the online NEET exam?)ही परीक्षा Computer Based Test (CBT) स्वरूपात घेतली जाईल, जिथे प्रश्न डिजिटल स्वरूपात असतील आणि विविध शिफ्ट्समध्ये परीक्षा होऊ शकते.3. ऑनलाईन परीक्षा अधिक सुरक्षित कशी असेल? (How will the online exam be more secure?)बायोमेट्रिक तपासणी, आधार आधारित ओळख, लाईव्ह मॉनिटरिंग, आणि डिजिटल प्रश्नपत्रिका यामुळे पेपर लीक होण्याची शक्यता कमी होईल.4. NEET परीक्षेचा निर्णय कोण घेणार? (Who will take the final decision on NEET exam format?)हा निर्णय NTA, शिक्षण मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालय एकत्र घेणार आहेत कारण वैद्यकीय शिक्षणावर नियंत्रण आरोग्य मंत्रालयाकडे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.