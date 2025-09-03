एज्युकेशन जॉब्स

NEET UG 2025 Counseling: नीट यूजी 2025 दुसऱ्या फेरीची काउंसलिंग सुरू होणार; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

NEET UG round 2 Eligibility: जर तुम्ही NEET UG 2025 परीक्षा दिली असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. मेडिकल काउंसिलिंग कमिटी (MCC) ने NEET UG च्या दुसऱ्या फेरीच्या काउंसलिंगसाठी नवीन वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया या काउंसलिंगशी संबंधित महत्त्वाच्या तारखा
NEET UG round 2 Eligibility:
NEET UG round 2 Eligibility:Esakal
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. NEET UG 2025 दुसऱ्या फेरीची काउंसलिंग 4 ते 9 सप्टेंबरदरम्यान MCC च्या वेबसाईटवर होणार आहे.

  2. Round-2 चा निकाल 12 सप्टेंबर रोजी लागेल, आणि कॉलेज रिपोर्टिंगसाठी 13 ते 19 सप्टेंबर वेळ देण्यात आला आहे.

  3. राज्य कोट्याची काउंसलिंग 10 ते 19 सप्टेंबर दरम्यान संबंधित राज्य पोर्टलवर होईल.

Loading content, please wait...
Medical
education
student
NEET Exams
Education Department
NEET PG
Educational institutions
Education News
UGC
educational marathi article
educated unemployed youth
Students Organization
education officer
NEET
Medical CET exam
UGC Assistan Professor
10 and 12 th students
NEET exam results

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com