NEET UG 2025 Counseling: नीट यूजी 2025 दुसऱ्या फेरीची काउंसलिंग सुरू होणार; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

थोडक्यात:NEET UG 2025 दुसऱ्या फेरीची काउंसलिंग 4 ते 9 सप्टेंबरदरम्यान MCC च्या वेबसाईटवर होणार आहे.Round-2 चा निकाल 12 सप्टेंबर रोजी लागेल, आणि कॉलेज रिपोर्टिंगसाठी 13 ते 19 सप्टेंबर वेळ देण्यात आला आहे.राज्य कोट्याची काउंसलिंग 10 ते 19 सप्टेंबर दरम्यान संबंधित राज्य पोर्टलवर होईल..NEET UG 2025 Round 2 Date: NEET परीक्षा यशस्वीरीत्या उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची अपडेट आहे! मेडिकल काउंसिलिंग कमिटी (MCC) ने NEET UG 2025 च्या दुसऱ्या फेरीसाठी सुधारित काउंसलिंग वेळापत्रक जाहीर केले आहे..मेडिकल आणि डेंटल कोर्समध्ये प्रवेश घेण्याचे स्वप्न असलेल्या इच्छुक विद्यार्थ्यांना 4 ते 9 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत MCC च्या अधिकृत वेबसाइट mcc.nic.in वर ऑनलाईन नोंदणी करता येणार आहे..Karma and Suffering: सगळं काही कारणासाठीच घडतं… पण का वाटतं ते अन्यायकारक? जाणून घ्या गीतेचं उत्तर.नवीन वेळापत्रकानुसार4 सप्टेंबर 2025 – सर्व मेडिकल/डेंटल संस्थांकडून सीट मॅट्रिक्सची पडताळणी5 ते 9 सप्टेंबर 2025 – कॉलेज व कोर्स निवड (Choice Filling आणि Locking)9 सप्टेंबर 2025 – पर्याय लॉक करणे अंतिम मुदतकोण पात्र आहेत?जे विद्यार्थ्यांना Round-1 मध्ये कोणतीही सीट मिळाली नव्हती.ज्यांना Round-1 मध्ये सीट मिळाली होती पण ते त्या सीटवर समाधानी नाहीत आणि चांगला पर्याय शोधत आहेत..कधी येणार निकाल?10 व 11 सप्टेंबर: Round-2 सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग.12 सप्टेंबर: Round-2 चा निकाल जाहीर.13 ते 19 सप्टेंबर: विद्यार्थ्यांनी संबंधित कॉलेजमध्ये रिपोर्टिंग करणे आवश्यक. यामध्ये कागदपत्र तपासणी आणि प्रवेश प्रक्रियेची पूर्तता होईल.राज्य कोट्याची काउंसलिंग:राज्यस्तरावर वैद्यकीय प्रवेशासाठी राज्य कोट्यांतर्गत काउंसलिंग 10 ते 19 सप्टेंबर 2025 या दरम्यान होईल. संबंधित राज्याच्या अधिकृत पोर्टलवर यासाठी नोंदणी करावी लागेल..TET Mandatory: शिक्षकांना मोठा झटका! आता पदोन्नतीसाठी TET बंधनकारक; वाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा नवीन निर्णय .प्रवेशासाठी लागणारी कागदपत्रे- NEET UG 2025 चं स्कोअरकार्ड- परीक्षा प्रवेशपत्र (Admit Card)- दहावीचे मार्कशीट व प्रमाणपत्र- बारावीचे मार्कशीट व प्रमाणपत्र- आधार कार्ड / पॅन कार्ड / पासपोर्ट / ड्रायव्हिंग लायसन्स- पासपोर्ट साईझचे 8 फोटो- प्रोव्हिजनल अलॉटमेंट लेटर- जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)- दिव्यांग प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)पुढील फेऱ्यांचं वेळापत्रकRound-3 नोंदणी: 24 ते 29 सप्टेंबर 2025Round-3 निकाल: 3 ऑक्टोबर 2025Stray Vacancy Round सुरू: 14 ऑक्टोबर 2025Stray Vacancy निकाल: 18 ऑक्टोबर 2025.FAQs1. NEET UG 2025 च्या दुसऱ्या फेरीसाठी कोण पात्र आहे? (Who is eligible for NEET UG 2025 Round-2 counseling?)जे विद्यार्थी Round-1 मध्ये सीट मिळवू शकले नाहीत किंवा मिळालेल्या सीटवर समाधानी नाहीत, ते पात्र आहेत.2. दुसऱ्या फेरीचा निकाल कधी लागणार आहे? (When will the Round-2 result be declared?)दुसऱ्या फेरीचा निकाल 12 सप्टेंबर 2025 रोजी जाहीर होईल.3. काउंसलिंगसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत? (What documents are required for NEET UG counseling?)स्कोअरकार्ड, प्रवेशपत्र, दहावी-बारावी मार्कशीट व प्रमाणपत्र, ओळखपत्र, फोटो, अलॉटमेंट लेटर व इतर संबंधित प्रमाणपत्रे लागतील.4. Round-3 आणि Stray Vacancy round कधी होणार आहे? (When will Round-3 and Stray Vacancy Round be conducted?)Round-3 नोंदणी 24-29 सप्टेंबर, निकाल 3 ऑक्टोबर, Stray Vacancy Round 14-18 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान होईल..