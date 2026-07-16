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NEET-UG results: 'नीट'चा निकाल जाहीर; 11.25 लाख विद्यार्थी पात्र; 17 टॉपर्समध्ये महाराष्ट्रातील उमेदवारांचा समावेश

NTA NEET Scorecard Download Link: एनटीएने दिलेल्या माहितीनुसार, या परीक्षेत ७२० पैकी ७१५ गुणांचा सर्वोच्च स्कोअर पंजाबचा आर्यन गुप्ता आणि हरियाणाचा पानशुल बन्सल यांनी संयुक्तपणे मिळवला आहे.
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esakal

संतोष कानडे
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NEET UG 2026 Result Declared: पेपरफुटीमुळे पुन्हा घेण्यात आलेल्या 'नीट' परीक्षेचा निकाल गुरुवारी रात्री लागला आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे रात्री उशिरा निकाल जाहीर करण्यात आला. ३ मे रोजी झालेल्या मूळ परीक्षेत पेपर फुटीच्या आरोपांमुळे परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर २१ जून २०२६ रोजी २० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी एकाच शिफ्टमध्ये ही फेरपरीक्षा दिली होती.

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