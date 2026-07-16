NEET-UG results: 'नीट'चा निकाल जाहीर; 11.25 लाख विद्यार्थी पात्र; 17 टॉपर्समध्ये महाराष्ट्रातील उमेदवारांचा समावेश

NEET UG 2026 Result Declared: पेपरफुटीमुळे पुन्हा घेण्यात आलेल्या 'नीट' परीक्षेचा निकाल गुरुवारी रात्री लागला आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे रात्री उशिरा निकाल जाहीर करण्यात आला. ३ मे रोजी झालेल्या मूळ परीक्षेत पेपर फुटीच्या आरोपांमुळे परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर २१ जून २०२६ रोजी २० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी एकाच शिफ्टमध्ये ही फेरपरीक्षा दिली होती..ज्या उमेदवारांनी या प्रवेश परीक्षेसाठी हजेरी लावली होती, ते आता अधिकृत NEET वेबसाईट neet.nta.nic.in वर जाऊन आपला निकाल पाहू शकतात. एनटीएने दिलेल्या माहितीनुसार, या परीक्षेत ७२० पैकी ७१५ गुणांचा सर्वोच्च स्कोअर पंजाबचा आर्यन गुप्ता आणि हरियाणाचा पानशुल बन्सल यांनी संयुक्तपणे मिळवला आहे..भारतातील सर्व ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून विद्यार्थी या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले आहेत. ७०५ पेक्षा जास्त गुण मिळवणारे पहिले १७ टॉप रँकर्स हे प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिळनाडू आणि तेलंगणा अशा आठ राज्यांमधील आहेत..निकाल कसा बघावा?सर्वात आधी उमेदवारांनी एनटीए नीटच्या neet.nta.nic.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी. त्यानंतर होम पेजवर 'Latest News' च्या निळ्या पट्टीमध्ये उपलब्ध असलेल्या 'NEET UG 2026 Result' या लिंकवर क्लिक करावे. यानंतर एक नवीन पेज उघडेल, जिथे उमेदवारांना त्यांचा लॉगिन तपशील भरावा लागेल. माहिती भरून 'Submit' वर क्लिक करताच निकाल स्क्रीनवर प्रदर्शित होईल, जो उमेदवार डाऊनलोड करू शकतात..उमेदवारांच्या मूळ ओएमआर उत्तरतालिकेची स्कॅन केलेली प्रत आणि स्कोअरकार्ड इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या 'डिजीलॉकर'मध्ये सुरक्षित ठेवले जाईल, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना ते भविष्यात सहज उपलब्ध होऊ शकेल. वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया आणि समुपदेशन वेळापत्रक वेळेत पूर्ण व्हावे, या उद्देशाने हा निकाल वेळेत जाहीर केल्याचे एनटीएने स्पष्ट केले आहे..११.२५ लाख उमेदवार पात्रया वर्षीच्या परीक्षेत एकूण ११.२५ लाख उमेदवार पात्र ठरले असून, यामध्ये ५८ टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थीनींचा समावेश आहे. अंतिम गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवलेले बहुतांश उमेदवार हे १७ ते १९ वर्षे वयोगटातील आहेत. या परीक्षेत ७२० पैकी ६९० हून अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १३८ असून, यातील तब्बल ९३ टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी पहिल्याच प्रयत्नात ही परीक्षा दिली होती..महाराष्ट्रातल्या या विद्यार्थ्यांनी मारली बाजी अतुल्या बाळासाहेब डोंगरेश्रावणी कृष्णा कुदळेमोहनीश मारुती भोसलेसार्थक महेश पाटीलसानिध्यां क्षितिज डोंगरेअर्णव लाहोटीप्रणव पुरणलाल टेम्भूर्णेरौशमीत गुप्तासोहम निशिकांत पाटीलसागर राजेश करीकरसौम्या बदोलेअनुश्री अजय थोरातआर्या अभिजित दिवेकरसहिम सादिक पटवेगारसुहाना सलीम शेखअमीर वरावल्लाहसार्थक पेठकरश्रीवल्लभ विष्णुपंत गावडे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.