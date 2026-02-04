NEP 2020 : आत्मसन्मानाकडे वाटचाल

डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य- ज्ञानप्रबोधिनी प्रशालाशारीरिक, सुरक्षिततेच्या आणि मानसिक-सामाजिक गरजा या पहिल्या तीन गरजा समाधानकारकरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर माणसामध्ये पुढील चौथ्या टप्प्यावरची महत्त्वाची गरज निर्माण होते ती आत्मसन्मानाची. मानसशास्त्रज्ञ अब्राहम मॅस्लो यांच्या गरजांच्या सिद्धांतानुसार, मानवी जीवनात सन्मानाच्या गरजा महत्त्वाच्या आहेत. या टप्प्यावर इतरांकडून मिळणाऱ्या सन्मानावर अवलंबून न राहता व्यक्ती स्वतःला स्वतःकडून सन्मान देते. ही चौथ्या पायरीची गरज पूर्ण झाली तरच व्यक्ती त्या पुढील पाचव्या टप्प्याकडे, म्हणजेच आत्मविकासाकडे वाटचाल करू शकते. या आत्मसन्मानाच्या गरजा पूर्ण होण्याची पहिली सामाजिक जागा म्हणजे शाळा होय! राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० मध्ये सुचवलेले विद्यार्थ्यांचे सर्वच क्षेत्रांतील कर्तृत्व, प्रयत्न, प्रगती, शिस्त, सहकार्य, सातत्य आणि सकारात्मक वृत्ती इ. निकषांच्या आधारे ‘सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन’ हे या दिशेने उचललेले पहिले पाऊल आहे..Education Psychology : शारीरिक व भावनिक सुरक्षिततेचा शिक्षणावरील परिणाम .विद्यार्थ्याच्या आत्मसन्मानाच्या दृष्टीने शालेय व्यवस्थेकडून मिळणारा सकारात्मक अभिप्राय तितकाच महत्त्वाचा आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० मध्ये भीती, शिक्षा, दंडात्मक शिक्षणपद्धतीपेक्षा मार्गदर्शक आणि प्रोत्साहनात्मक शिक्षणावर भर दिला आहे. चुका दाखवताना अपमान न करता योग्य दिशा दाखवणे, ‘तू चुकलास’ या विधानाऐवजी ‘तू सुधारू शकतोस’ हा विश्वास देणे, यामुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मसन्मान अबाधित राहतो आणि शिकण्याची प्रेरणा वाढते. याच अर्थाने, उत्तरपत्रिका लाल पेनाऐवजी हिरव्या पेनाने तपासल्यास परीक्षा ही नामोहरम करण्याचे साधन न राहता शिकण्याची संधी ठरते. ‘प्रत्येक वेळी यश मिळेलच असे नाही, परंतु त्यादिशेने मी केलेले प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत,’ ही जाणीव विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होते. मूल यशाबरोबरच अपयशही स्वीकारते. मी चुकलो तरी माझी किंमत कमी होत नाही ही जाणीव निर्माण होते. यातून हळूहळू बाह्य आत्मसन्मानाकडून (इतरांनी माझ्या कर्तृत्वाची दखल घेणे) आंतरिक आत्मसन्मानाकडे (आत्मविश्वास, स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता) प्रवास होतो आणि हीच मॅस्लोच्या सन्मान गरजांची मध्यवर्ती भावना आहे..विद्यार्थ्यांना जबाबदाऱ्या देणे, हे सन्मानाच्या गरजा पूर्ण करण्याचे आणखी एक प्रभावी साधन आहे. लहान-मोठ्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यातूनही आत्मसन्मान जागृतीची प्रक्रिया घडते. त्यामुळे वर्गप्रतिनिधी, गटप्रमुख, कार्यक्रमप्रमुख, ग्रंथालय साहाय्यक, उपक्रम समन्वयक अशा भूमिका विद्यार्थ्यांना दिल्यास त्यांच्यामध्ये नेतृत्वगुण, आत्मविश्वास आणि जबाबदारीची भावना विकसित होते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात विद्यार्थ्यांचा सहभाग आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यावर विशेष भर दिला आहे. शाळेतील निर्णय प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग घेतल्यास ‘मी शाळेचा महत्त्वाचा घटक आहे’ ही भावना त्यांच्या मनात दृढ होते. यासोबतच आत्मसन्मानाच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांना स्वतःची क्षमता ओळखण्याच्या संधी देणेही महत्त्वाचे ठरते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण बहुविषयक आणि बहुविध अनुभव देणाऱ्या शिक्षणाची संकल्पना मांडते. कला, क्रीडा, वक्तृत्व, विज्ञान, तंत्रज्ञान, सामाजिक सेवा अशा विविध क्षेत्रांत विद्यार्थ्यांना संधी उपलब्ध करून दिल्यास त्यांना आपली आवड आणि क्षमता ओळखता येते. येथे स्पर्धेपेक्षा सहभागाला महत्त्व दिल्यास प्रत्येक विद्यार्थी आत्मविश्वासाने पुढे येतो आणि अपयशाची भीती कमी होते..Student Development : विद्यार्थ्यांच्या भावनिक विकासासाठी शाळेतील आपुलकीचे वातावरण आवश्यक.सन्मानाच्या गरजांचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे परस्पर सन्मानाची जाणीव. यासाठी शाळेत जाणीवपूर्वक मूल्यशिक्षण राबवले पाहिजे. ‘माझा सन्मान जितका महत्त्वाचा, तितकाच इतरांचाही’ ही भूमिका रुजली, तर शाळा लोकशाही मूल्यांची जिवंत प्रयोगशाळा बनते.अशा प्रकारे मॅस्लोच्या सन्मान गरजा आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० मधील समग्र शिक्षणाची दृष्टी शाळेत एकत्रितपणे अमलात आणली, तर विद्यार्थी केवळ पाठ्यपुस्तके शिकणारा नव्हे, तर आत्मविश्वासपूर्ण, जबाबदार आणि संवेदनशील नागरिक म्हणून घडतो. आणि हेच शिक्षणाचे खरे उद्दिष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.