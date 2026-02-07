NIA Recruitment 2026: धुरंधरांसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी! NIA मध्ये मेगा भरती जाहीर, पाहा पात्रता आणि अर्ज करण्याची पद्धत

NIA Mega Recruitment 2026: जर तुम्ही स्वतःला धुरंधर समजत असाल आणि इन्व्हेस्टिगेशन क्षेत्रात काम करण्याची आवड असेल, तर भारतातील नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीमध्ये काम करण्याची मोठी संधी तुमच्यासाठी उपलब्ध झाली आहे. .होय, तुम्ही बरोबर ऐकलंत! राष्ट्रीय तपास एजन्सी (NIA) ने इन्स्पेक्टर सब-इन्स्पेक्टर, असिस्टंट सब-इन्स्पेक्टर आणि हेड कॉन्स्टेबल पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे.या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया ७ जानेवारी पासून सुरु झाली असून, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २१ फेब्रुवारी २०२६ आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी एजन्सीच्या ऑफिशियल वेबसाइट nia.gov.in वर जाणून अर्ज करू शकता..Valentine Week Horoscope Marathi: या व्हॅलेंटाईन वीकमध्ये कोणाच्या प्रेमाला मिळणार हिरवा कंदील? जाणून घ्या १२ राशींची प्रेमकहाणी.रिक्त पदांची माहितीनिरीक्षक-३८उपनिरीक्षक-२७सहाय्यक उपनिरीक्षक-११हेड कॉन्स्टेबल-१२एकूण: ८८ रिक्त पदे भरली जाणार आहेत.पगार किती मिळेल?निरीक्षक: ४४,९००–१,४२,४००उपनिरीक्षक: लेव्हल-०६: ३५,४००–१,१२,४००सहाय्यक उपनिरीक्षक: लेव्हल-०५ २९,२००–९२,३००मुख्य कॉन्स्टेबल: लेव्हल-०४ २५,५००–८१,७००अधिक माहितीसाठी तुम्ही NIA Recruitment 2026 Notification PDF डाउनलोड करू शकता..पात्रतानिरीक्षकराज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात नियमित अधिकारी किंवा मूलभूत वेतन मॅट्रिक्स लेव्हल-०६ ( ३५,४००-१,१२,४००) मध्ये किमान ५ वर्षांची सेवा असावी.पदवीधर असणे आवश्यक आहेगुन्हेगारी तपास, गुप्तचर काम, ऑपरेशन, आयटी बाबी, दहशतवादविरोधी प्रशिक्षण किंवा दक्षता गोळा करण्यात २ वर्षांचा अनुभव.उपनिरीक्षकमध्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात नियमित अधिकारी, लेव्हल-०५ पे बँडसह ६ वर्षांची सेवापदवीधर२ वर्षांचा फौजदारी खटला तपास, गुप्तचर, ऑपरेशन्सचा अनुभव असायला हवा.सहाय्यक उपनिरीक्षकराज्य किंवा केंद्रीय पोलिस संघटनेत हेड कॉन्स्टेबल (लेव्हल-०४) म्हणून किमान ५ वर्षे नियमित सेवापदवीधर२ वर्षांचा फौजदारी खटला तपास, गुप्तचर, ऑपरेशन्सचा अनुभवहेड कॉन्स्टेबलकेंद्रीय किंवा राज्य पोलिस संघटनेत नियमितपणे काम करणारे उमेदवार किमान १२ वी उत्तीर्ण असावा..UPSC 2026 Notification: UPSC 2026 नोटिफिकेशनमध्ये 40 पेक्षा जास्त चुका, उमेदवारांनी आयोगावर जोरदार टीका.अर्ज कसा करावापात्र उमेदवारांनी अधिकृत अधिसूचनेतून बायोडेटा/अभ्यासक्रम डाउनलोड करावा.अर्जदाराचे पद, नाव, जन्मतारीख, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, मूळ वेतन, ग्रेड पे यासारखी माहिती फॉर्ममध्ये भरा.रिक्त नियोक्ता/कॅडर नियंत्रण प्राधिकरणाची माहिती भरणेस्पीड पोस्टद्वारे एनआयएला फॉर्म पाठवलाअर्ज करण्याची अंतिम तारीख: २१ फेब्रुवारी २०२६यानंतर प्राप्त झालेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीतअधिक माहितीसाठी उमेदवार एनआयएच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.