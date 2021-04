NIIT PG :अशा पद्धतीने द्यावी लागेल परीक्षा, नियमावली ठरली

अहमदनगर ः नीट पीजीः ( National Eligibility cum Entrance Test -Postgraduate, NEET PG 2021) एनईईटी पीजी परीक्षेसाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय परीक्षा मंडळाने (एनबीई) संपूर्ण देशभरात कोरोनाची रूग्णसंख्या वाढत असल्याने देशभरातील परीक्षा केंद्रांची संख्या वाढविली आहे. त्यानुसार, हे देशभरातील 255 चाचणी शहरांमध्ये घेण्यात येणार आहे. कोरोना विषाणूची लागण होणाऱ्यांची संख्या वाढल्यामुळे देशातील अनेक राज्यांत प्रवासी निर्बंध घातले गेले आहेत. अशा परिस्थितीत एनबीई प्रत्येक उमेदवाराला कोविड ई-पास देईल, ज्यास हॉल तिकिट असलेल्या उमेदवारांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल, जेणेकरून उमेदवारांना परीक्षा केंद्रात पोहोचण्यास त्रास होणार नाही. नीट पीजी 2021 परीक्षा एका ठिकाणी घेण्यात येत आहे. परीक्षा केंद्रात गर्दी होऊ नये. त्यामुळे उमेदवारांना ठरलेल्या वेळेनुसार विहित नीट पीजी परीक्षा केंद्र 2021 वर अहवाल द्यावा लागतो. यासंदर्भात परीक्षा प्राधिकरण उमेदवाराला त्याच्या परीक्षा स्लॉटची माहिती ईमेल व एसएमएसद्वारे देईल. नीट 2021 पीजी परीक्षेस बसणारे उमेदवार पूर्णपणे निरोगी आहेत, हे सुनिश्चित करण्यासाठी उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रात प्रवेश करण्यापूर्वी थर्मल स्कॅनिंग करणे आवश्यक आहे. उमेदवारांनी नोंद घ्यावी की जर एखादा उमेदवार थर्मल स्क्रिनिंगमध्ये सामान्य तपमान किंवा कोविडची कोणतीही लक्षणे दर्शवितो तर उमेदवारांना स्वतंत्र प्रयोगशाळेत एनईईटी पीजी परीक्षा 2021 मध्ये उपस्थित रहावे लागेल. एनबीईने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, एनईईटी पीजी परीक्षा केंद्रात प्रवेश घेतल्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराला कोविड -१ Security सुरक्षा किट देण्यात येईल. सेफ्टी किटमध्ये फेस मास्क, फेस शील्ड आणि पाच सेनिटायझर्स असतील. उमेदवारांना फेस मास्क आणि शील्ड घालून परीक्षा द्यावी लागणार आहे.

