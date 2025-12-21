Year Ender 2025: 2025 मध्ये विद्यार्थ्यांची पसंती कोणत्या विद्यापीठांना मिळाली? वाचा NIRF 2025 टॉप युनिव्हर्सिटी यादी

Top 10 Universities According to NIRF 2025: २०२५ हे वर्ष संपायला काहीच दिवस उरले आहेत. अशा वेळी शिक्षण क्षेत्रात अनेक महत्त्वाचे बदल दिसून आले. उच्च शिक्षणात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एनआयआरएफ रँकिंग २०२५ हे खूप महत्त्वाचे आहे. .नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क हा केंद्र सरकारचा एक उपक्रम आहे, ज्याअंतर्गत दरवर्षी देशातील सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यांकन केले जाते. पारदर्शक निकषांवर आधारित रँकिंग विद्यार्थी आणि पालकांसाठी विश्वासार्ह मानले जाते.या रँकिंगमध्ये, अध्यापनाची गुणवत्ता, पुनरावृत्ती काम, प्राध्यापकांची गुणवत्ता, प्लेसमेंट, पायाभूत सुविधा अशा विविध घटकांचा समावेश केला जातो. त्यामुळे योग्य विद्यापीठ निवडण्यासाठी NIRF मोठे महत्व दिले जाते. २०२५ च्या युनिव्हर्सिटी कॅटेगरीत देशातील अनेक नामांकित संस्थांनी आपली छाप पडली आहे..Uttarakhand Tourism: उत्तराखंडला फिरायला जाताय? लपलेली मंदिरे आणि निसर्गरम्य ठिकाणं अनुभवायला विसरू नका!.IISc, बेंगळुरूसंशोधन आणि नवोन्मेषासाठी ओळखले जाणारे IISc बेंगळुरू यंदाही अव्व्ल स्थानावर राहिले. अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, दर्जेदार संशोधन आणि अनुभवी प्राध्यपक ही या संस्थेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, दिल्लीसामाजिक विज्ञान, भाषा आणि आंतरराष्ट्रीय अभ्यासासाठी प्रसिद्ध असलेल्या JNU ने २०२५ मध्येही टॉप विद्यापीठामध्ये आपले स्थान कायम ठेवले.मणिपाल अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशनखाजगी विद्यापीठांमध्ये मणिपालने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. मेडिकल, अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन शिक्षणासाठी हे विद्यापीठ देश- विदेशातील विद्यार्थ्याची पसंती ठरले आहे..जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्लीजामिया मिलिया इस्लामियाने शिक्षणासोबत सामाजिक भान राखत रँकिंगमध्ये चांगली कामगिरी नोंदवली आहे.दिल्ली विद्यापीठदेशातील सर्वात मोठ्या विद्यापीठांपैकी एक असलेल्या DU ने विविध अभ्यासक्रम आणि नामांकित कॉलेजच्या जोरावर NIRF 2025 मध्ये आपली उपस्थिती ठळकपणे दर्शवली.बनारस हिंदू विद्यापीठ (BHU)शैक्षणिक परंपरा आणि सांस्कृतिक वारसा साजरा करणारे बीएचयू विज्ञान, कला आणि वैद्यकीय शिक्षणात महत्त्वपूर्ण योगदान देते.BITS पिलानीअभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एक आघाडीची संस्था म्हणून बिट्सने आपले स्थान मजबूत केले आहे..CBSE Recruitment 2025: मोठी बातमी! CBSE भरती 2025साठी अर्जाची अंतिम तारीख पुढे ढकलली; आता 'या' तारखेपर्यंत करा अर्ज.अमृता विश्व विद्यापीठमगेल्या काही वर्षांत वेगाने प्रगती करणाऱ्या अमृता विद्यापीठाने तंत्रज्ञान आणि आरोग्य शिक्षण क्षेत्रात एक विशेष ओळख निर्माण केली आहे.जादवपूर विद्यापीठजादवपूर विद्यापीठ हे दर्जेदार अध्यापन आणि कमी शुल्कात उत्कृष्ट पुनरावृत्तीसाठी ओळखले जाते.अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ (एएमयू)ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेल्या आणि अध्यापनासह सांस्कृतिक विविधतेचे आदर्श उदाहरण असलेल्या एएमयूने रँकिंगमध्ये आपले स्थान कायम ठेवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.