Coaching Classes: कोचिंग क्लासेसमध्ये आता १६ वर्षांखालील मुलांना प्रवेश नाही; केंद्राच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना

नवी दिल्ली : शिक्षणाचा बाजार मांडलेल्या कोचिंग क्लासेसना आता केंद्र सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक तत्वांमुंळं चाप बसणार आहे. कारण सरकारनं आणलेल्या नव्या नियमावलीनुसार १६ वर्षाखालील मुलांना कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश देता येणार नाही. तसेच चांगले मार्क्स आणि रँक मिळवून देण्याची दिशाभूल करणारी जाहिरातही करता येणार नाही. (No intake of students below 16 years Govt guidelines for coaching centres)