Nobel Peace Prize: नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाल्यावर नेमकं काय मिळतं? जाणून घ्या त्याची सुरूवात कशी झाली!

थोडक्यात:२०२५चा नोबेल शांतता पुरस्कार व्हेनेझुएलाच्या विरोधी नेत्या मारिया कोरीना मचाडो यांना मिळाला आहे.विजेत्याला सन्मानपत्र, सोन्याचं पदक आणि सुमारे 10.36 कोटींची रोख रक्कम दिली जाते.नोबेल पुरस्कारांची सुरुवात 1901 साली अल्फ्रेड नोबेल यांच्या इच्छेने झाली आणि शांतता पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वेमध्ये दिला जातो..Nobel Peace Prize Winner Receive: २०२५चा नोबेल शांतता पुरस्कार यंदा व्हेनेझेलंच्या प्रमुख विरोधी नेत्या मारिया कोरिना मचाडो यांना जाहीर झाला आहे. त्यांनी आपल्या देशात लोकशाही व मानवी हक्कांसाठी दुर्घकाळ संघर्ष केला..नॉर्वेच्या नोबेल समिती त्यांच्या निर्भीड आणि सातत्यपूर्ण लढ्याची दखल घेत त्यांनी हा सन्मान दिला आहे. हा पुरस्कार नॉर्वेच्या नोबल समितीने भारताच्या वेळेनुसार शुक्रवारी दुपारी २.३० वाजता ओस्लो येथे पुरस्कार जाहीर केला. २०२५ मध्ये या पुरस्कारासाठी ३८८ नामांकनं आली होती, ज्यात २४४ व्यक्ती आणि ९४ संस्था याचा समावेश होता..पुरस्कारात काय मिळतं?नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्याला या गोष्टीचा लाभ मिळतो.१. नोबेल डिप्लोमा (सन्मानपत्र)२. शुद्ध सोन्याचं पदक३. ११ दहलक्ष स्वीडिश क्रोना (सुमारे १०. ३६ कोटी रुपये) इतकी रोख रक्कम मिळते.मात्र, या पुरस्कारासोबत कोणतीही शासकीय पदवी, सुरक्षा किंवा सुविधा मिळत नाही..नोबेल पुरस्काराची सुरुवात कशी झाली?नोबेल पुरस्कारांची सुरुवात १९०१ साली झाली. या पुरस्काराची स्थापना अल्फ्रेड नोबेल नावाच्या स्वीडिश शास्त्राज्ञाने केली, ज्यांनी डायनामाटचा शोध लावला होता. त्यांनी आपली संपत्ती जगाच्या कल्याणासाठी वापरावी म्हणून या पुरस्कारांची नींव हाती घातली.पुरस्कार प्राप्त झालेले जातात या क्षेत्रांमध्येभौतिकशास्त्ररसायनिकशस्त्रवैद्यकीय विज्ञानसाहित्यशांतातअर्थशास्त्रपुरस्कार समारंभ कुठे होतो?भैतिक, रसायन, वैद्यक, साहित्य आणि अर्थशास्त्र पुरस्कारांचे समारंभ हे स्वीडनच्या स्टोकहोम येथे होतात.शांतता पुरस्कार मात्र वेगळा आहे. तो दरवर्षी नॉर्वेच्या ओस्लो शहरात दिला जातो.या कार्यक्रमांना राजघराण्याचे सदस्य, जागतिक नेते आणि शास्त्रज्ञ उपस्थित राहतात..मारिया कोरीना मचाडो कोण आहेत?मारिया कोरीना मचाडो या व्हेनेझुएलातील एक प्रखर लोकशाहीवादी नेत्या आहेत. त्यांनी अनेक वर्षे स्वातंत्र्य, निवडणुकीतील पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या हक्कांसाठी लढा दिला आहे. त्यांची ही सामाजिक आणि राजकीय धडपड जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवून गेली..FAQs1. नोबेल शांतता पुरस्कार विजेत्याला काय मिळतं? (What does the Nobel Peace Prize winner receive?)सन्मानपत्र, शुद्ध सोन्याचं पदक आणि अंदाजे 10.36 कोटींची रोख रक्कम मिळते.2. नोबेल शांतता पुरस्कार कुठे दिला जातो? (Where is the Nobel Peace Prize awarded?)हा पुरस्कार नॉर्वेच्या ओस्लो शहरात दिला जातो.3. नोबेल पुरस्कारांची सुरुवात कशी झाली? (How did the Nobel Prizes begin?)अल्फ्रेड नोबेल यांनी आपली संपत्ती मानवतेच्या हितासाठी वापरावी म्हणून 1901 साली पुरस्कारांची सुरुवात केली.4. मारिया कोरिना मचाडो कोण आहेत? (Who is María Corina Machado?)त्या व्हेनेझुएलातील प्रमुख लोकशाहीवादी नेत्या असून त्यांनी मानवी हक्क आणि निवडणूक पारदर्शकतेसाठी संघर्ष केला आहे.