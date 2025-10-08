नॉन-डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग

- डॉ. राजेश ओहोळ, करिअर मार्गदर्शकनॉन-डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग (एनडीटी)मध्ये पदार्थ, घटक आणि संरचनांच्या दोष आणि विविध गुणधर्मांबद्दल माहिती मिळविण्यासाठी नॉन-इनव्हेसिव्ह मोजमाप तंत्रांचा वापर केला जातो. ही माहिती त्यांचे इच्छित कार्य करण्याची आणि अपयश टाळण्यासाठी तसेच त्यांची क्षमता निश्चित करण्यासाठी आवश्यक असते. नॉन-डिस्ट्रक्टिव्ह चाचणी पद्धतींची विविधता त्यांना अनेक उद्योगांमध्ये लागू होते..कोणतीही हानी न करता मटेरिअल्स, घटक आणि प्रणालींच्या मूल्यांकनासाठी ‘एनडीटी’चा वापर होतो. ‘एनडीटी’मधील नावीन्यपूर्ण तंत्रे एरोस्पेस, बांधकाम, उत्पादन आणि ऊर्जा यासारख्या उद्योगांमध्ये सुरक्षितता, विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता राखण्यासाठी महत्त्वाची आहेत. रेडिओग्राफिक, अल्ट्रासॉनिक आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक चाचणी यासारख्या पद्धतींचा वापर करून ‘एनडीटी’ व्यावसायिक दोष शोधून अपयश टाळू शकतात..‘एनडीटी’ पद्धतींचा वापरमूलतः ‘एनडीटी’ संरचनात्मक घटकांच्या आकारात सामग्रीचे गुणधर्म आणि दोष किंवा कमतरता मोजण्यासाठी विविध शक्यता निर्माण करते. याच्या वापराचे स्पष्ट क्षेत्र म्हणजे अंतिम उत्पादनांचे गुणवत्ता नियंत्रण, तसेच उत्पादन प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या साहित्य आणि अर्ध तयार उत्पादनांची पडताळणी म्हणता येईल..तोडफोड म्हणजे डिस्ट्रक्टिव्ह चाचणी न करता उत्पादनाच्या सर्व उत्पादित भागांवर नॉन-डिस्ट्रक्टिव्ह चाचणी लागू केली जाऊ शकते. शिवाय, वस्तूंच्या तांत्रिक परिस्थितीच्या मूल्यांकनासाठी उत्पादन प्रक्रिया किंवा ऑपरेशन दरम्यान या पद्धती वापरल्या जातात. उत्पादन, ऑपरेशन किंवा दुरुस्तीच्या विविध टप्प्यांवर ‘एनडीटी’ पद्धती वापरल्या जाऊ शकतात.‘एनडीटी’ची अंमलबजावणी कॉर्पोरेट पद्धती आणि उद्योग-विशिष्ट नियामक मार्गदर्शनाच्या संयोजनाद्वारे नियंत्रित केली जाते. अनेक उद्योगांमधील कंपन्या विविध संरचनात्मक घटकांसाठी डिझाइन आणि देखभाल कार्यक्रमांचे मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘एनडीटी’ संकल्पनांचा वापर करतात..संशोधनातील आव्हानेउत्पादन प्रक्रियांबद्दलचा डेटा आणि संबंधित मटेरिअल आणि उत्पादन स्थिती हे प्रमुख घटक आहेत. जगभरात इंडस्ट्री ४.०चे समर्थक पायाभूत सुविधा, डेटा एक्स्चेंज, कम्युनिकेशन इंटरफेस आणि इंडस्ट्री ४.० घटकांच्या परस्परसंवादासाठी कार्यक्षम प्रक्रियांसाठी योग्य संकल्पना परिभाषित करण्याच्या आव्हानांना तोंड देत आहेत.भविष्यातील नॉन-डिस्ट्रक्टिव्ह इव्हॅल्युएशन ४.० (एनडीई ४.०) आणि संबंधित कार्यप्रवाहांची (म्हणजे डेटा निर्मिती आणि मूल्यांकन) भूमिका त्यानुसार बदलेल. अशाप्रकारे, एनडीई ४.० सिस्टीम हे औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्जचे घटक असतील जे उत्पादन मशिन आणि उपकरणांशी संवाद साधतात. ते डिजिटल उत्पादन जगाचा आणि औद्योगिक डेटा स्पेसचा अविभाज्य भाग बनतात..संशोधनास कोण पात्र?नॉन-डिस्ट्रक्टिव्ह चाचणीशी संबंधित उद्योगांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, यांत्रिक अभियांत्रिकी, धातुशास्त्र, साहित्य विज्ञान आणि अभियांत्रिकी, उत्पादन अभियांत्रिकी, औद्योगिक अभियांत्रिकी, भौतिकशास्त्र आणि संबंधित शाखांसारख्या शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवारांना ‘एनडीटी’मध्ये भरपूर संधी मिळतात.ते पारंपरिक ‘एनडीटी’पासून एनडीई ४.० पर्यंतच्या नावीन्यपूर्ण बदलाशी संबंधित संशोधन क्षेत्रात सामील होऊ शकतात. सिग्नल प्रोसेसिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित माहिती निर्मिती आणि निर्णय घेणे, सामान्य डेटा स्वरूप आणि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आदी दृष्टिकोनांचा एनडीई ४.० समावेश होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.