North Central Railway: उत्तर मध्य रेल्वे झोनमध्ये अप्रेंटिस पदांसाठी भरती जाहीर, शैक्षणिक पात्रता आणि निवड प्रक्रिया जाणून घ्या

Railway Apprentice Eligibility: जर तुम्ही १०वी पास असाल, तर ही तुमच्यासाठी मोठी संधी आहे. उत्तर मध्य रेल्वेमध्ये अप्रेंटिस पदांसाठी भरती जाहीर झाली आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख जाणून घ्या
थोडक्यात:

  1. उत्तर मध्य रेल्वेमध्ये अप्रेंटिस पदांसाठी १७६३ जागा भरतीसाठी उपलब्ध आहेत.

  2. उमेदवारांनी १०वी उत्तीर्ण आणि मान्यताप्राप्त ITI प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

  3. अर्ज १८ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान rrcpryj.org वर ऑनलाईन करावा.

