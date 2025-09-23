North Central Railway: उत्तर मध्य रेल्वे झोनमध्ये अप्रेंटिस पदांसाठी भरती जाहीर, शैक्षणिक पात्रता आणि निवड प्रक्रिया जाणून घ्या

थोडक्यात:उत्तर मध्य रेल्वेमध्ये अप्रेंटिस पदांसाठी १७६३ जागा भरतीसाठी उपलब्ध आहेत.उमेदवारांनी १०वी उत्तीर्ण आणि मान्यताप्राप्त ITI प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.अर्ज १८ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान rrcpryj.org वर ऑनलाईन करावा..North Central Railway Recruitment 2025: जर तुम्ही १०वी उत्तीर्ण असाल आणि सरकारी नोकरीची संधी शोधत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी खास आहे. उत्तर मध्य रेल्वेने अप्रेंटिस (प्रशिक्षु) पदांसाठी १७६३ जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. .इच्छुक उमेदवारांनी १८ सप्टेंबर २०२५ ते १७ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान अधिकृत संकेतस्थळ rrcpryj.org वर अर्ज करणे गरजेचे आहे. ही भरती प्रयागराज, झांसी, आगरा विभाग तसेच झांसी वर्कशॉप आणि प्रयागराज मुख्यालयासाठी आहे.Navratri Stylish Looks: नवरात्रात नऊ दिवस करा दररोज स्टायलिश लुक्स; नवरा काय, सगळ्यांचे नजरा तुमच्यावरून हटणार नाही .शैक्षणिक पात्रताउमेदवारांनी मान्यताप्राप्त बोर्डातून किमान 50% गुणांसह 10वी (एसएससी/मेट्रिक) परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी.संबंधित ट्रेडमध्ये भारत सरकार मान्यताप्राप्त ITI प्रमाणपत्र (NCVT/SCVT) असणे आवश्यक आहे.उमेदवाराची वयमर्यादा 16 सप्टेंबर 2025 पर्यंत किमान 15 वर्षे व कमाल 24 वर्षे असावी.निवड प्रक्रियाउमेदवारांची निवड 10वी आणि ITI परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या सरासरीवर आधारित मेरिट लिस्टमधून केली जाईल. दोन्ही परीक्षांना समान महत्त्व दिले जाईल.प्रत्येक विभाग, ट्रेड व समुदायानुसार स्वतंत्र मेरिट लिस्ट तयार केली जाईल..अर्ज फीसर्व उमेदवारांना 100 रुपये अर्ज शुल्क भरावे लागेल. मात्र SC, ST, दिव्यांग, ट्रान्सजेंडर आणि महिला उमेदवारांसाठी अर्ज शुल्क माफ आहे.शुल्क क्रेडिट/डेबिट कार्ड किंवा इंटरनेट बँकिंगद्वारे ऑनलाईन भरता येईल. ट्रांजेक्शन फी उमेदवारांनी स्वतः द्यावी लागेल..NEET Exam Update: आता NEET परीक्षा होणार ऑनलाईन? जाणून घ्या मेडिकल प्रवेशाची नवी योजना.महत्त्वाची माहितीभरतीसंबंधित सर्व सूचना आणि अर्ज करण्यासाठी अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी.ही संधी शिक्षण पूर्ण करून नोकरीसाठी सज्ज असणाऱ्या युवकांसाठी उत्तम आहे.कोणतीही शंका असल्यास अधिकृत वेबसाइट किंवा कार्यालयाशी संपर्क साधा..FAQsQ1: अप्रेंटिस पदांसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख कोणती आहे? (What is the last date to apply for apprentice posts?)अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १७ ऑक्टोबर २०२५ आहे.Q2: अर्जासाठी कोणती शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे? (What is the educational qualification required to apply?)उमेदवाराने १०वी उत्तीर्ण आणि संबंधित ट्रेडमध्ये मान्यताप्राप्त ITI प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.Q3: अर्ज शुल्क किती आहे? (What is the application fee?)सामान्य उमेदवारांसाठी १०० रुपये अर्ज शुल्क आहे, पण SC, ST, दिव्यांग, ट्रान्सजेंडर आणि महिला उमेदवारांसाठी शुल्क माफ आहे.Q4: निवड प्रक्रिया कशी होते? (How is the selection process conducted?)१०वी आणि ITI परीक्षेतील गुणांच्या सरासरीवर आधारित मेरिट लिस्ट तयार करून निवड केली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.