MPSC Exam Issue : दोन वर्षांत एकही परीक्षा सुरळीत नाही; नियुक्त्या रखडल्या, परीक्षा पुढे ढकलल्या

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा प्रक्रियेतील अनिश्चितता, वारंवार पुढे ढकलल्या जाणाऱ्या परीक्षा, रखडलेले निकाल आणि नियुक्त्यांवरील चौकशी यांमुळे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधांतरी झाले आहे. गेल्या दोन वर्षात एकही परीक्षा सुरळीत पार पडलेली नाही. तसेच आगामी दोन महिने कोणत्याही परीक्षेचे नियोजन नाही. त्यामुळे परीक्षांची प्रतीक्षा, वाढते वय, अभ्यासाचा खर्च आणि मानसिक ताण यांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. या संदर्भात विद्यार्थ्यांनी ऑक्टोबरमध्ये पुण्यात ११ दिवस आंदोलन केले. मात्र, परीक्षा व निवड प्रक्रियेतील अनिश्चितता कायम आहे..गेल्या दोन वर्षाचा (१ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२६) आढावा घेतल्यास, परीक्षांचे वेळापत्रक पूर्णतः कोलमडल्याचे स्पष्ट चित्र आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त मुख्य परीक्षा २०२६ (३ ऑक्टोबर) आणि महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त परीक्षा २०२६ (५ डिसेंबर) या दोन्ही महत्त्वाच्या मुख्य परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या असून, त्यांच्या नवीन तारखा अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. तर २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नियोजित असलेली गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा थेट ३ जानेवारी २०२७ वर ढकलण्यात आली आहे. स्थापत्य आणि विद्युत अभियांत्रिकी (२०२५) परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले असले, तरी पुढील प्रक्रियेबाबत संभ्रम कायम आहे..चौकशीचे ग्रहण आणि रद्द झालेल्या परीक्षाज्या परीक्षांचे निकाल लागले आहेत, तिथे नियुक्ती नाही आणि जिथे नियुक्त्यांची वेळ आली, तिथे चौकशीचे ग्रहण लागले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा, गट-ब आणि गट-क च्या २०२५ मधील परीक्षांच्या मुख्य परीक्षा पूर्ण होऊन निकाल व शिफारस याद्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मात्र, या परीक्षा न्यायालयीन आणि प्रशासकीय चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्या आहेत. औषध निरीक्षक (गट-ब) २०२५ या परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकारामुळे २६ ऑगस्टला ही संपूर्ण परीक्षाच आयोगाने रद्द केली. दुसरीकडे, महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा (२०२४) आणि अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा (२०२३) यांच्या अंतिम शिफारस याद्या जाहीर होऊनही न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या अद्याप प्रलंबित आहेत..पुढचे दोन महिने शून्य परीक्षायेत्या दोन महिन्यांत आयोगाची एकही परीक्षा नियोजित नाही. यामुळे पुण्यात राहून तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. वाढते वय, मेस-लायब्ररीचा वाढता खर्च आणि घरून येणारा मर्यादित पैसा यामुळे विद्यार्थी नैराश्याच्या गर्तेत सापडले आहेत. त्यामुळे परीक्षा वेळेत घेणे, निकाल जाहीर करणे आणि निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देणे या प्रक्रियांमध्ये निश्चित कालमर्यादा असावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे..‘२०२५-२६ च्या परीक्षा प्रक्रियेतील विलंब, पुढे ढकललेल्या परीक्षा, रखडलेले निकाल आणि चौकशीच्या सावटामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधांतरी आहे. परीक्षांची वाट पाहता पाहता विद्यार्थ्यांचे वय वाढत आहे, आर्थिक कंबरडे मोडत आहे आणि मानसिक ताण वाढत आहे. त्यातच दुष्काळ, शेतीचे संकट आणि ग्रामीण कुटुंबांची आर्थिक ओढाताण यामुळे विद्यार्थ्यांचा संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. हा केवळ परीक्षेचा नव्हे, तर गंभीर सामाजिक प्रश्न आहे. आयोगातील मनुष्यबळ वाढवून प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम करावी, परीक्षांचे कालबद्ध नियोजन करावे आणि प्रलंबित नियुक्त्यांबाबत ठोस निर्णय घ्यावा.’- महेश घरबुडे, अध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशन.‘एमपीएससीची परीक्षा वेळेत होईल, निकाल लागेल आणि नियुक्ती मिळेल, या आशेवर आम्ही गेली अनेक वर्षे अभ्यास करत आहोत. मात्र, कधी परीक्षा पुढे ढकलली जाते, तर कधी निकाल लागूनही नियुक्ती मिळत नाही. या अनिश्चिततेमुळे अभ्यासापेक्षा भविष्याची चिंता अधिक सतावत आहे. वय वाढत आहे, आर्थिक परिस्थिती खालावत आहे; मात्र आयोगाकडून ठोस निर्णय घेतले जात नाहीत. आमच्या आयुष्यातील महत्त्वाची वर्षे अशा अनिश्चिततेत जात आहेत. सरकार आणि आयोगाने विद्यार्थ्यांच्या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून परीक्षांचे वेळापत्रक निश्चित करावे आणि निवड प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी.’- मदन जगताप, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी.'गट-क परीक्षेतील तांत्रिक सहाय्यक पदाचा निकाल लागूनही नियुक्ती झालेली नाही, तर उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक आणि कर सहायक पदांचे निकाल अद्याप प्रलंबित आहेत. दुसरीकडे, त्यानंतर झालेल्या बेलीफ पदाच्या भरतीची कागदपत्र पडताळणी २ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. मग इतर पदांच्या निकालांना विलंब का? आयोगाने निकाल आणि नियुक्त्यांबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी.’- जुनेद शेख, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी.२०२५ व २०२६ जाहिरात, पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि सद्यःस्थिती१. महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त परीक्षा २०२५- जाहिरात : १८ मार्च २०२५- पूर्व परीक्षा : ९ नोव्हेंबर २०२५- मुख्य परीक्षा : एप्रिल - मे २०२६- सद्यःस्थिती : चौकशी चालू आहे.२. महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त परीक्षा २०२५- जाहिरात : २९ जुलै २०२५- पूर्व परीक्षा : ४ जानेवारी २०२६- मुख्य परीक्षा: १७ मे २०२६- सद्यःस्थिती : चौकशी चालू आहे..३. महाराष्ट्र गट-क संयुक्त परीक्षा २०२५- जाहिरात : ६ ऑक्टोबर २०२५- पूर्व परीक्षा : ११ जानेवारी २०२६- मुख्य परीक्षा : १२ जुलै २०२६- सद्यःस्थिती : न्यायालयीन चौकशी चालू.४. महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त परीक्षा २०२६- जाहिरात : २४ डिसेंबर २०२५- पूर्व परीक्षा : ३१ मे २०२६- मुख्य परीक्षा : नियोजित परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली.- सद्यःस्थिती : अद्याप सुधारीत तारीख जाहीर नाही..५. महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) संयुक्त परीक्षा २०२६- जाहिरात : एप्रिल २०२६- पूर्व परीक्षा : १४ जून २०२६- मुख्य परीक्षा : पुढे ढकलण्यात आली.- सद्यःस्थिती : अद्याप सुधारीत तारीख जाहीर नाही.६. महाराष्ट्र गट-क संयुक्त परीक्षा २०२६- जाहिरात : २५ जून २०२६- पूर्व परीक्षा : २५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नियोजित होती; पुढे ढकलली.- नियोजित तारीख : ३ जानेवारी २०२७.- सद्यःस्थिती : मुख्य परीक्षा तारीख अद्याप जाहीर नाही..७. औषध निरीक्षक (गट-ब) परीक्षा २०२५- जाहिरात : २९ जुलै २०२५- पूर्व परीक्षा : २२ मार्च २०२६- निकाल : १२ जून २०२६- मुलाखती १ ते २२ जुलै २०२६- सद्यःस्थिती : २६ ऑगस्ट २०२६ रोजी परीक्षा रद्द८. महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा २०२४- जाहिरात : २६ सप्टेंबर २०२४- पूर्व परीक्षा : १ डिसेंबर २०२४- मुख्य परीक्षा : १८ मे २०२५- सद्यःस्थिती : नियुक्ती प्रलंबित असून चौकशी सुरू..९. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा मुख्य परीक्षा २०२३- पूर्व परीक्षा : ४ जून २०२३- मुख्य परीक्षा: १० फेब्रुवारी २०२४- सद्यःस्थिती : नियुक्ती प्रलंबित असून न्यायालयीन चौकशी सुरू.१०. महाराष्ट्र स्थापत्य (सिव्हिल) अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा २०२५- जाहिरात : १८ मार्च २०२५- पूर्व परीक्षा : ९ नोव्हेंबर २०२५- मुख्य परीक्षा : १६ मे २०२६- सद्यःस्थिती : निकाल जाहीर..या परीक्षांची चौकशी सुरू- औषध निरीक्षक परीक्षा, गट-ब, २०२५- महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, २०२५- महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा, २०२५- महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, २०२५- महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५- महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२४- अन्न व औषध प्रशासन सेवा मुख्य परीक्षा, २०२३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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