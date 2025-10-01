NSG Commando Salary: ८व्या वेतन आयोगानुसार NSG कमांडोचा पगार किती वाढणार? कोणत्या सुविधा मिळतात?

थोडक्यात:NSG कमांडोंच्या पगारात ८व्या वेतन आयोगानुसार फितमेंट फॅक्टर २.५७ नुसार मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.कमांडोंना बेसिक पगाराशिवाय अनेक विशेष भत्ते, अलाउन्सेस आणि सुविधा मिळतात.सरकारी निवास, आरोग्य तपासणी, मोफत अन्न व धोक्याबद्दल इन्सेटिव्हसारख्या सुविधा दिल्या जातात.8th Pay Commission India: नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड (NSG) चे कमांडो हे देशाच्या सुरक्षेसाठी नेहमीच अग्रस्थानी असतात. दहशतवादी हल्ले किंवा कोणतीही उच्चस्तरीय धोक्याची परिस्थिती असो, हे कमांडो नेहमी तत्पर असतात. त्यांचं प्रशिक्षण, शिस्त आणि शौर्य वाखाणण्याजोगं आहे..आता जेव्हा ८ व्या वेतन आयोगाची चर्चा सुरु आहे. तेव्हा नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड कमांडोच्या पगारात किती वाढ होईल, याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे..Daily Rashi Bhavishya: १ ऑक्टोबर रोजी धनयोगाचा शुभ संयोग! माता सिद्धिदात्रींच्या कृपेने 'या' राशींच भाग्य उजळणार, जाणून घ्या तुमचं राशिभविष्य.सध्या किती पगार मिळतो?ग्रुप कमांडर : 1,00,000 ते 1,25,000स्क्वाड्रन कमांडर: 90,000 ते 1 लाखटीम कमांडर: 80,000 ते 90,000यात बेसिक पगाराशिवाय, विशेष भत्ते, ऑपरेशन अलाउन्सेस, निवास व्यवस्था, अन्न आणि वैद्यकीय सुविधा देखील मिळतात..आता ८व्या वेतननंतर पगार वाढग्रुप कमांडर : 2.57L ते 3.21Lस्क्वाड्रन कमांडर: 2.31L ते 2.57Lटीम कमांडर: 2.05L ते 2.31L.Navratri 2025: घटावर ठेवलेल्या कलशावरील नारळाचं काय करावं? जाणून घ्या शास्त्र काय सांगतं.कमांडोला मिळणारे इतर सुविधा- सरकारी निवास व वसतिगृह- मोफत अन्न व जीवनावश्यक वस्तू- मोफत आरोग्य तपासणी आणि फिटनेस ट्रेनींग- तसेच धोका पत्करल्याबद्दल विशेष भत्ते व इन्सेटिव्ह- वारंवार प्रशिक्षण व मिशनमध्ये सहभाग होण्याची संधी.FAQs1. ८व्या वेतन आयोगानुसार NSG कमांडोचा पगार किती वाढेल? (What will be the NSG commando salary hike under 8th Pay Commission?) उत्तर: फितमेंट फॅक्टर २.५७ नुसार, ग्रुप कमांडरचा पगार सुमारे 3.21 लाख पर्यंत वाढू शकतो.2. NSG कमांडोंना कोणकोणत्या सुविधा मिळतात? (What facilities do NSG commandos receive?)उत्तर: सरकारी निवास, मोफत अन्न, वैद्यकीय सुविधा, विशेष भत्ते आणि फिटनेस ट्रेनिंग मिळते.3. सध्या NSG कमांडोचा पगार किती आहे? (What is the current salary of an NSG commando?)उत्तर: ग्रुप कमांडर 1 ते 1.25 लाख, स्क्वाड्रन कमांडर 90,000 ते 1 लाख आणि टीम कमांडर 80,000 ते 90,000 दरम्यान आहे.4. NSG कमांडोंना धोक्याच्या मिशनसाठी काय अतिरिक्त मिळते? (What additional benefits do NSG commandos get for risky missions?)उत्तर: धोकादायक मिशनसाठी विशेष भत्ते, प्रोत्साहनपर बोनस आणि मिशनसाठी विशेष प्रशिक्षण दिलं जातं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.