NSG Commando Salary: ८व्या वेतन आयोगानुसार NSG कमांडोचा पगार किती वाढणार? कोणत्या सुविधा मिळतात?

Expected NSG Commando Salary Hike Under The 8th Pay Commission: ८व्या वेतन आयोगाअंतर्गत नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड (NSG) कमांडोच्या पगारात फितमेंट फॅक्टर २. प्रमाणे वाढ होण्याची शक्यता आहे. चला, जाणून घेऊयात कोणत्या सुविधा मिळणार आहे
Expected NSG Commando Salary Hike Under The 8th Pay Commission

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. NSG कमांडोंच्या पगारात ८व्या वेतन आयोगानुसार फितमेंट फॅक्टर २.५७ नुसार मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

  2. कमांडोंना बेसिक पगाराशिवाय अनेक विशेष भत्ते, अलाउन्सेस आणि सुविधा मिळतात.

  3. सरकारी निवास, आरोग्य तपासणी, मोफत अन्न व धोक्याबद्दल इन्सेटिव्हसारख्या सुविधा दिल्या जातात

