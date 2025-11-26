नर्सिंगमधील संधी

प्रा. सुभाष शहाणे (सहायक प्राध्यापक) विशेषसध्या नर्सिंग क्षेत्राला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नर्सिंगचे शिक्षण घेतलेल्यांना कायम रोजगार उपलब्ध असतो. नर्सेसची देशात व परदेशात भरपूर मागणी आहे. सरकारी व खासगी रुग्णालये, महानगरपालिका, रेल्वे, नर्सिंग स्कूल व महाविद्यालये, संशोधन संस्थांमधून नर्सेसला प्रचंड मागणी आहे..नर्सेसच्या कामाचे स्वरूप : नर्सेसला पुढील कार्ये प्रभावीपणे करावी लागतातरुग्णाच्या आरोग्याची काळजी घेणे व औषधोपचार देणे, डॉक्टरांना मदत करणे व रिपोर्टिग करणे, विशेष वैद्यकीय क्षेत्रात उदा. कॅन्सर, हृदयविकार आदींमध्ये विशेष ज्ञान व कौशल्य आत्मसात करून रुग्णाची काळजी घेणे. बीएस्सी नर्सिंग किंवा एमएस्सी नर्सिंगचे शिक्षण घेऊन नर्सिंग स्कूल किंवा महाविद्यालयात ट्यूटर, साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्य करता येते. विविध विभागात नर्सेसला कामे करावी लागतात व अनुभव घेता येतो. उदा. कॅन्सर, हार्ट, आयसीयू, पिडीयाटिक,न्यूरोलॉजी, युरोलॉजी आदी.नर्सिंगचे कोर्सेस व पाठ्यक्रम१ एएनएम कोर्स ः हा दोन वर्षांचा नर्सिंग कोर्स आहे. यासाठी दहावी उत्तीर्ण उमेदवार पात्र आहे.२ जी एन एम कोर्स ः हा तीनवर्षांचा नर्सिंग कोर्स आहे.यासाठी बारावी उत्तीर्ण उमेदवार पात्र आहे.३ बी. एस्सी नर्सिंग ः हा चारवर्षांचा नर्सिंग पदवी कोर्स आहे. यासाठी सीईटी परीक्षा उत्तीर्णकरावी लागते व नंतर प्रवेश घ्यावा लागतो.४ पी बी.एस्सी. ः हा कोर्सजीएनएम नंतर २ वर्षेकालावधीचा आहे.५ एमएस्सी व पीएचडीइन नर्सिंग.नर्सिंगच्या शिक्षण संस्थानर्सिंगचे पदवी तसेच पदव्युत्तर शिक्षणासाठी महाराष्ट्रातील विद्यापीठे, ससून हॉस्पिटल, रुबी, जहाँगीर, केईएम हॉस्पिटल, पुणे व मुंबई, बुधरानी, वाडिया, पूना हॉस्पिटल तसेच ‘एएफएमसी’चे मिलिटरी नर्सिंग कॉलेजमध्ये नर्सिंगचे शिक्षण उपलब्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.