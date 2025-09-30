October 2025 Exams: ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कोणकोणत्या स्पर्धा परीक्षा होणार आहेत? वाचा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर!

थोडक्यात:ऑक्टोबर २०२५ मध्ये LIC AAO, SIDBI, IBPS Clerk, SSC JE यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या स्पर्धा परीक्षा होणार आहेत.काही परीक्षा ३ ऑक्टोबरपासून सुरू होऊन नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत चालणार आहेत.सरकारी नोकरीसाठी तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइट्सवर वेळोवेळी तपशील तपासावेत..Government Exams 2025: सरकारी नोकरीची स्वप्ने पाहणाऱ्या उमेदवारांसाठी हा महिना अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे. या ऑक्टोबर महिन्यात अनेक शासकीय विभाग व संस्था विविध भरती परीक्षा आयोजित करणार आहेत. जर तुम्हीही या स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असला, तर जाणून घ्या परीक्षांच्या तारखा.LIC AAO प्रारंभिक परीक्षाएलआयसी AAO भरती २०२५ची प्राथमिक परीक्षा ही ३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. या भरतीबाबत अधिक माहिती LIC च्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.SIDBI Grade A & B Recruitment 2025SIDBI ग्रेड A ची भरती परीक्षेची अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. ही परीक्षा ४ ऑक्टोबर रोजी ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे..Solapur Mumbai Flight: सोलापूर- मुंबई विमानसेवा १५ ऑक्टोबरला सुरु होणार, जाणून घ्या तिकीटाची किंमत किती? .MGVCL JE Recruitment 2025जूनियर इंजिनिअर या पदासाठी भरती होणार आहे. जूनियर इंजिनिअर (JE) टियर-2 परीक्षा ७ ऑक्टोबर 2025 रोजी होणार आहे.OSSSC ICDS Supervisor Recruitment 2024पर्यवेक्षक पदासाठी परीक्षा 8 ऑक्टोबरपासून नोव्हेंबर 2025 च्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत आयोजित केली जाणार आहे. तरी इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइटवर अधिक माहिती पाहू शकता.IBPS Clerk 2025IBPS क्लर्क 2025 ची प्राथमिक परीक्षा 4, 5 आणि 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी होणार आहे.SSC JE 2025 ExamSSC जूनियर इंजिनिअर परीक्षेसाठी एकूण 1731 पदांसाठी भरती होणार आहे..Maharashtra Shakti Peeths: महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठं कोणती? त्यांचं खास वैशिष्ट्य जाणून घ्या एका क्लिकवर!.FAQ1. LIC AAO 2025 ची परीक्षा कधी आहे? (When is the LIC AAO 2025 exam?)LIC AAO ची प्राथमिक परीक्षा ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी होणार आहे.2. SIDBI ग्रेड A परीक्षा कशा पद्धतीने घेतली जाणार आहे? (How will the SIDBI Grade A exam be conducted?)ही परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी होणार आहे.3. IBPS Clerk 2025 च्या प्राथमिक परीक्षा कोणत्या तारखेला आहेत? (On which dates are the IBPS Clerk 2025 prelims scheduled?)या परीक्षा ४, ५ आणि ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी होतील.4. SSC JE 2025 भरतीत किती पदांसाठी संधी आहे? (How many vacancies are there in the SSC JE 2025 recruitment?)एकूण १७३१ पदांसाठी SSC JE 2025 भरती होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.