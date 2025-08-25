Ghati Medical College: ‘घाटी’तील ३५७ पदांसाठी अकरा शहरांत आजपासून परीक्षा; ‘टीसीएस’तर्फे २७ केंद्रांवर तीन सत्रांमध्ये नियोजन

छत्रपती संभाजीनगर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात (घाटी) येथे गट ‘ड’च्या ११ संवर्गातील ३५७ पदांसाठी राज्यभरातून तब्बल १.१५ लाखाहून अधिक उमेदवारांचे अर्ज आले. त्यापैकी छाननीअंती ३२ हजार ४४० उमेदवारांना परीक्षेची संधी दिली..या पदासाठी टीसीएस कंपनीकडून ऑनलाइन परीक्षा सोमवारी (ता. २५), २६ आणि २८ ऑगस्टला तीन शिफ्टमध्ये राज्यभरातील ११ शहरातील २७ केंद्रांवर ऑनलाइन परीक्षा होईल. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (घाटी) स्तरावर ही भरती प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन हॉलतिकीट वाटप केले..अहिल्यानगर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव, धुळे, नाशिक, पुणे, मुंबई, जालना, नांदेड, सिन्नर या शहरात परीक्षा होत आहे. पात्र, दिव्यांगाना वाढीव वेळ देण्याचे नियोजन करण्यात आले असून सीईटी सेल येथे वार रूममधून परीक्षेवर देखरेख ठेवण्यात येईल. अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे यांच्या मार्गदर्शनात समन्वयक डॉ. भारत सोनवणे, प्रशासकीय अधिकारी दिलीप गोधणे, शेख नईम, वरिष्ठ लिपिक अभिजित भोरे आदी प्रयत्नशील आहेत..२०० गुणांची परीक्षासामान्य ज्ञान, गणित-बुद्धिमत्ता, मराठी, इंग्रजी या चार विषयांची २०० गुणांची परीक्षा असणार आहे. चुकीच्या उत्तरांना गुण कापण्यात येणार नाही. अर्ज प्राप्त नसलेल्या परंतु शुल्क भरलेल्या उमेदवारांना ६३ हजार ५०० रुपये परत केले आहे, असे परीक्षेचे समन्वयक डॉ. भारत सोनवणे यांनी सांगितले..अशा आहेत शिफ्टपहिली शिफ्ट ९ ते ११, दुसरी शिफ्ट १ ते ३, तर तिसरी शिफ्ट ५ ते ७ दरम्यान असून संभाजीनगर शहरात तीन केंद्रांवर परीक्षा होत आहे. त्यासाठी ८ हजार १८७ उमेदवारांचे नियोजन आहे. सोमवारी (ता. २५) ४,३९० उमेदवार, मंगळवारी (ता. २६) ३,३७० उमेदवार, तर २८ ऑगस्ट रोजी ४१८ उमेदवारांचे नियोजन आहे..Chh. Sambhajinagar: सिडको खून प्रकरण, पालकमंत्री शिरसाट माघारी फिरताच एकाचे कृत्य; प्रमोदच्या काकूला धक्काबुक्की, कानशिलात लगावली .परीक्षा ऑनलाइन २५, २६, २८ ऑगस्टला तीन शिफ्टमध्ये ११ शहरांत २७ केंद्रांवर होणार आहे. अखेरच्या दिवशी सहा केंद्रांवर परीक्षा आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात परीक्षेचे नियोजन केले आहे. परीक्षा होत असलेल्या शहरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे निरीक्षक, टीसीएस कंपनीचे अधिकारी यासह सुरक्षा व्यवस्थेचे नियोजन केले आहे.-डॉ. शिवाजी सुक्रे, अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, छत्रपती संभाजीनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.