Rise of Online Education : भारतातील ऑनलाईन शिक्षणाचा उदय : एमबीए आणि काम करणाऱ्या  व्यवसायिकांसाठीचा नेमका अर्थ 

Digital Classroom : भारतामध्ये डिजिटल शिक्षणाची क्रांती वेगाने घडत आहे. पारंपरिक वर्गखोल्यांच्या मर्यादा ओलांडत ऑनलाइन शिक्षणाने एमबीए इच्छुक आणि काम करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी नवे दरवाजे उघडले आहेत.
Students and working professionals attending an online MB

सकाळ वृत्तसेवा
डिजिटल क्लासरूमची क्रांती 

ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म मुळे शिक्षण घेण्याची पद्धत आणि स्वतः मधील कौशल्य वाढवण्यासाठीचे क्षेत्र हे बदललेले आहे आणि त्याचबरोबर पारंपरिक शिक्षण पद्धतीपेक्षा शिक्षणाचा मापदंड कामाची पद्धत त्याचा व्यवस्थापन आणि इतर गोष्टींमुळे विद्यार्थी हे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मकडे जास्त प्रमाणात वळत आहेत.

