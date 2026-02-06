एज्युकेशन जॉब्स

Pariksha Pe Charcha 2026: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज करणार 'परीक्षा पे चर्चा', परीक्षेतील ताण कमी करण्यासाठी विद्यार्थांशी साधणार संवाद

PM Modi’s Live Interaction with Students: आज ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा २०२६ या विशेष कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांशी संवाद साधणार आहेत
Pariksha Pe Charcha 2026 features PM Modi’s live: बोर्ड परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज "परीक्षा पे चर्चा २०२६' या विशेष कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांशी संवाद साधणार आहेत.

