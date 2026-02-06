Pariksha Pe Charcha 2026: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज करणार 'परीक्षा पे चर्चा', परीक्षेतील ताण कमी करण्यासाठी विद्यार्थांशी साधणार संवाद

Pariksha Pe Charcha 2026 features PM Modi’s live: बोर्ड परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज "परीक्षा पे चर्चा २०२६' या विशेष कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांशी संवाद साधणार आहेत..हा कार्यक्रम ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता आयोजित करण्यात आला आहे. परीक्षा पे चर्चा या उपक्रमाचा नवे वर्ष असून, यंदा देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये शाळांमधून मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला गेला आहे..PMC Internship 2026: पुण्यातील तरुणांसाठी नवीन इंटर्नशिप प्रोग्रॅम! कुठे आणि कसा करायचा अर्ज? जाणून घ्या A to Z माहिती.विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना थेट उत्तरया संवाद सत्रामध्ये विद्यार्थ्यांना परीक्षांबाबत असलेल्या शंका थेट पंतप्रधानांना विचारण्याची संधी मिळणार आहे.परीक्षेचा ताण कसा कमी करावा?योग्य अभ्यास पद्धती कोणत्या आहेतस्वतः अभ्यास करावा की कोचिंग घ्यावे,तंत्रज्ञानाचा अभ्यासात कसा वापर करावाअशा अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर मार्गदर्शन केले जाते. परीक्षेला भीती न मानता, सकारात्मक दृष्टीकोनातून सामोरे जाण्याचा संदेश या कार्यक्रमातून दिला जातो.पालक आणि शिक्षकांसाठीही उपयुक्त मार्गदर्शन आहे. या कार्यक्रमात केवळ विद्यार्थ्यांनाच नव्हे, तर पालक आणि शिक्षकांनाही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या जातात. तसेच विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक दबाव न टाकता त्यांना कसे प्रोत्साहित करावे, मानसिक आरोग्य कसे जपावे आणि अभ्यासास पोषक वातावरण कसे तयार करावे यावर विशेष भर दिला जातो..परीक्षा पे चर्चा का महत्त्वाची आहे?परीक्षा पे चर्चा हा केवळ संवाद नसून, विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी एक मार्गदर्शक उपक्रम आहे.या सत्रातून विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वास वाढवण्याचे उपाय मिळतात. तणाव व्यवस्थापन, योग्य ध्येय निश्चिती, प्रेरणादायी विचार मिळतात, जे परीक्षेच्या काळात खूप उपयोगी ठरतात.पहिल्यांदाच मल्टी-सिटी लाईव्ह फॉरमॅटयंदा हा कार्यक्रम एका ठिकाणाहून न होता, देशातील विविध शहरांमधून एकाच वेळी लाईव्ह दाखवण्यात येणार आहे. यामुळे वेगवेगळ्या भागांतील विद्यार्थ्यांचे विचार आणि अनुभव समोर येणार आहेत..Himanshu Gupta IAS: हिमांशु गुप्ता यांनी UPSC कशी क्रॅक केली? वाचा चहा विकण्यापासून ते IAS होण्याचा प्रवास.परीक्षा पे चर्चा कुठे पाहता येईल?हा कार्यक्रम खालील माध्यमांवर थेट पाहता येईल:पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अधिकृत YouTube चॅनलDD News, DD National आणि DD Indiaशिक्षण मंत्रालयाचे अधिकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मMyGov पोर्टलमोठ्या प्रमाणावर नोंदणीपरीक्षा पे चर्चा 2026 साठी देशभरातून 4.50 कोटींहून अधिक नोंदणी प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये कोट्यवधी विद्यार्थी, लाखो शिक्षक आणि पालकांचा सहभाग आहे, जो या उपक्रमाची लोकप्रियता दर्शवतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.